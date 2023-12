California: Đã Cấm Bán Thuốc Lá Điện Tử Có Hương Vị Nhưng Chúng Vẫn Được Bán Nhan Nhản Trên Internet

Dù SB 793 của California được cho là sẽ cấm bán hầu hết các sản phẩm thuốc lá có hương vị cho thanh thiếu niên, chúng vẫn được bán nhan nhản ở trên các cửa hàng trực tuyến. (Nguồn: pixabay.com)

Dù lệnh cấm đã được công bố rộng rãi và có hiệu lực, người dân California – kể cả trẻ vị thành niên – vẫn có thể mua thuốc lá điện tử có hương vị trên mạng. Điều này được chỉ ra qua một nghiên cứu mới được xuất bản trên JAMA Network Open.

Vào ngày 21 tháng 12 năm 2022, California ban hành Senate Bill 793 của Thượng viện, cấm bán hầu hết các sản phẩm thuốc lá có hương vị (flavored tobacco), bao gồm cả thuốc lá điện tử (e-cigarettes), cho mọi người ở mọi lứa tuổi. Shisha, các loại xì gà cao cấp và thuốc lá không khói (loose-leaf tobacco) được miễn khỏi luật này.

Lệnh cấm được thúc đẩy chủ yếu bởi mong muốn giảm tiêu thụ thuốc lá trong giới trẻ – vốn rất dễ bị thu hút bởi hương vị của thuốc lá điện tử, chẳng hạn như xoài và kem.

Kể từ năm 2021, nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu về ngành thuốc lá. Là một phần của dự án, nhóm cũng đã nghiên cứu xem liệu trẻ vị thành niên có thể mua trái phép các loại thuốc lá điện tử có hương vị trên mạng hay không.

Trước và sau khi SB 793 được thông qua, các thành viên của nhóm nghiên cứu đóng giả là trẻ vị thành niên dưới 21 tuổi đang tìm mua các sản phẩm thuốc lá điện tử có hương vị từ 26 trang web bán hàng ở California.

Một “nỗ lực mua hàng” xảy ra khi một nhà nghiên cứu có thể thêm sản phẩm thuốc lá điện tử có hương vị vào giỏ hàng, qua mặt hệ thống xác minh độ tuổi – nếu có – và cung cấp thông tin thẻ tín dụng của họ.

Trước khi có SB 793, tỷ lệ mua hàng thành công của nhóm nghiên cứu là 52%. Sau khi SB 793 có hiệu lực, tỷ lệ thành công lại tăng lên gần 61%.

Điều này có ý nghĩa gì?

Việc thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử là một mối lo ngại đối với sức khỏe cộng đồng, vì những sản phẩm này có sức hút đặc biệt đối với giới trẻ. Chất nicotine trong thuốc lá điện tử có thể ảnh hưởng đến sự phát triển trí não của thanh thiếu niên. Ngoài ra, những làn khói thuốc có thể chứa các hóa chất gây ung thư và kim loại nặng như niken, thiếc và chì.

Hơn nữa, các sản phẩm thuốc lá có hương vị vốn sẽ gây khó khăn cho việc cai nicotin.

Nghiên cứu cho thấy lệnh cấm thuốc lá có hương vị của Cơ Quan Kiểm Soát Thực-Dược Phẩm Hoa Kỳ năm 2009 đã làm giảm việc sử dụng thuốc lá ở thanh thiếu niên. Đó là lý do tại sao California tiên phong trong các chính sách kiểm soát thuốc lá tiến bộ – không chỉ với SB 793, mà còn thông qua các lệnh cấm bán thuốc lá ở hàng chục thành phố của California. Nhưng nếu các cửa hàng trực tuyến coi thường hoặc không biết về những luật này, giới trẻ vẫn có thể dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm thuốc lá có hương vị.

Hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao thuốc lá điện tử có hương vị vẫn được bán nhan nhản trên các cửa hàng bán lẻ trực tuyến ở California. Có thể các nhà cung cấp đang coi thường luật mới, không biết gì về luật đó hoặc cho rằng luật mới không áp dụng cho bán hàng trực tuyến.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng có một số hạn chế. Thứ nhất, quy trình nghiên cứu của họ được phát triển trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Với sự an toàn là ưu tiên hàng đầu, nhóm nghiên cứu tránh giao tiếp trực tiếp. Điều này có nghĩa là họ không nhận được gói hàng thuốc lá điện tử từ nhân viên giao hàng.

Nhóm đã ngừng nỗ lực mua hàng trực tuyến sau khi đặt hàng xong, nên họ không thể kiểm tra xem tuổi tác có được xác minh khi giao hàng hay không và tính toán tỷ lệ mua thực tế. Tuy nhiên, trong nghiên cứu, chỉ có bốn trang web có cho biết sẽ tiến hành xác minh độ tuổi khi giao hàng.

Dù có những hạn chế này, những phát hiện mới vẫn cần được các cơ quan nhà nước quan tâm để thực thi lệnh cấm đối với các sản phẩm thuốc lá điện tử có hương vị ở California.

Những nghiên cứu khác

Một nhóm nghiên cứu khác đã thu thập tỷ lệ tìm kiếm hàng tuần trên Google liên quan đến mua sắm trực tuyến các sản phẩm thuốc lá và thuốc lá điện tử ở California từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 5 năm 2023. Họ phát hiện rằng các truy vấn mua sắm cao hơn 194% so với dự kiến đối với thuốc lá thường và cao hơn 162% so với dự kiến đối với thuốc lá điện tử – điều này cho thấy người tiêu dùng đang tìm kiếm trên Google chỗ bán các sản phẩm bị cấm.