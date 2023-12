Giá Xăng Giảm Đáng Kể Tại Hoa Kỳ Trong Năm 2023

Giá xăng trung bình vào ngày 14-12-2023 ở Mỹ là 3.10 USD/gallon, giảm 0.02 USD so với ngày hôm qua, 0.10 USD so với tuần trước và 0.25 USD so với tháng trước. Hawaii có giá cao nhất là $4.70, tiếp đến là California với giá là $4.63. Ngược lại, Texas ghi nhận giá thấp nhất trên toàn nước Mỹ là $2.55.





Giá xăng giảm do mức cầu hạ theo mùa và mức cung trong nước Mỹ gia tăng đáng kể là một tin đáng hoan nghênh đối với những người Mỹ đã phải vật lộn với giá xăng cao trong quá khứ. Ngoài ra, tình hình kinh tế Trung Quốc là một điểm đáng lưu tâm. Trung Quốc là một quốc gia nhập cảng xăng dầu nhiều nhất thế giới. Kinh tế Trung Quốc đi xuống sẽ làm giảm mức cầu.

Giá xăng giảm mạnh trong mùa đại dịch năm 2020, phục hồi vào năm 2021 và tăng vọt đáng kể trong bối cảnh cuộc xâm lược Ukraine và lạm phát phi mã vào năm 2022.





Để so sánh, năm 2023 đã diễn ra dễ dự đoán hơn một chút, mặc dù lạm phát kéo dài và chiến tranh ở Trung Đông. Các chuyên gia hy vọng sự ổn định hơn nữa vào năm 2024, với giá nhiên liệu bắt đầu thấp hơn và duy trì ở mức ổn định thấp hơn năm 2023.

Patrick De Haan, người đứng đầu bộ phận phân tích xăng dầu tại GasBuddy, một dịch vụ theo dõi giá xăng, cho biết: “Chúng ta đang trở lại trạng thái bình thường khi nói đến giá ở các trạm xăng.”

Giá tại các trạm xăng của Mỹ có xu hướng đi theo xu hướng chu kỳ theo mùa.

Trong một năm bình thường, giá xăng theo mùa, chạm đáy vào mùa đông, khi mọi người lái xe ít hơn và tăng đều đặn trong suốt mùa xuân và mùa hè, khi nhiệt độ ấm hơn, ngày dài hơn và người Mỹ lái xe nhiều hơn.

Đó là ít nhiều những gì đã xảy ra vào năm 2023. Giá xăng bắt đầu nằm ở mức khoảng 3.20 USD một năm. Dữ liệu liên bang cho thấy, gallon đã tăng vượt mức 3.75 USD một gallon từ cuối tháng 7 đến tháng 9, sau đó đã giảm xuống mức 3 USD vào tháng 12, mang lại mức nhiên liệu rẻ nhất trong năm.

Giá xăng sẽ duy trì ở mức thấp trong suốt tháng 12 và thậm chí có thể giảm hơn nữa vào tháng 2. Xăng sẽ rẻ hơn khi lọc vào mùa đông vì các nhà tinh chế sử dụng công thức ít tốn kém hơn trong thời tiết lạnh.

Nếu giá xăng theo chu kỳ bình thường vào năm 2024, giá xăng sẽ lên xuống nhẹ từ tháng 1 đến tháng 12. Về cơ bản đó là những gì đã xảy ra vào năm 2023. Một số nhà dự báo mong đợi một mô hình tương tự vào năm 2024 nhưng với mức giá thấp hơn một chút.

Tom Kloza, người đứng đầu bộ phận phân tích năng lượng toàn cầu tại Oil Price Information Service cho biết “Tôi nghĩ năm nay sẽ giống một năm bình thường hơn. Hãy hi vọng như vậy. Tôi nghĩ nhu cầu trong Giá xăng ở Mỹ sẽ ngang bằng với năm nay, có thể thấp hơn một chút. Có nguồn cung dồi dào.”

Nhưng dự báo đó đi kèm với những cảnh giác.

Vấn đề lớn nhất có lẽ là cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas. Giá xăng thực sự đã giảm trong những tuần sau khi bắt đầu Chiến tranh Israel-Hamas vào tháng 10. Israel và Palestine không phải là những nhà sản xuất dầu lớn, mặc dù họ nằm trong khu vực giàu dầu mỏ. Các chuyên gia nhiên liệu cho biết mọi thứ có thể thay đổi nếu xung đột lan rộng, thu hút các quốc gia có dấu chân dầu lớn hơn, chẳng hạn như Iran.

Việc Nga xâm chiếm Ukraine vào tháng 2, 2022 đã khiến giá xăng tăng vọt. Giá trung bình tăng khoảng hơn một đô la mỗi gallon trong những tháng tiếp theo, đạt mức cao kỷ lục 5 đô la vào tháng Sáu. Cuộc chiến đó vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên, De Haan và các nhà dự báo khác không thấy nó gây ra nhiều mối đe dọa cho giá ở các trạm xăng trong năm 2024. Dòng cung ứng của xăng dầu vẫn tiếp tục.

Giá xăng thường tại các trạm xăng ở Mỹ trung bình là $3.10/gallon vào ngày 14-12-2023. Nếu loại trừ ảnh hưởng của lạm phát, giá xăng hiện nay ngang với 2017. Giá thấp nhất trong năm trong khoảng thời gian từ ngày 15-12 đến ngày 15-2 là điều khá bình thường. Nhiều nhà phân tích cho rằng giá xăng thường cho cả năm 2023 sẽ vào khoảng $3.52/gallon và giá xăng cho năm 2024 sẽ thấp hơn đôi chút.

Kể từ năm 2020, lạm phát của Hoa Kỳ đã tăng mạnh và liên tục, đạt khoảng 6.8% vào tháng 11 năm 2021 và mức cao nhất trong 40 năm là 9.1% vào tháng 6 năm 2022. Sự gia tăng này chủ yếu là do tác động của đại dịch COVID-19, cùng với giá năng lượng leo thang do giá năng lượng leo thang. Xung đột Nga-Ukraine và sự gián đoạn đáng kể của chuỗi cung ứng. Để đáp lại, Cục Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ đã thực hiện một loạt đợt tăng lãi suất mạnh mẽ trong những tháng gần đây.

Giá xăng tương đối thấp trong 2023 cũng đã giúp lạm phát bớt xuống ở mức ôn hòa. Vào tháng 11, 2023 lạm phát giảm xuống còn 3.1% từ 3.2% vào tháng 10, bù đắp chi phí thuê nhà, chăm sóc y tế và bảo hiểm xe hơi ngày càng tăng.

