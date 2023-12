Australia: Người Phụ Nữ Bị 20 Năm Tù Oan Vì Cái Chết Của 4 Đứa Con

Pechanga Resort Casino hãnh diện giới thiệu buổi nhạc hội “The Wynners Farewell with Love Concert” tổ chức vào ngày 24/2/2024 tại rạp Pechanga Summit. Chúng ta hãy cùng nhau đi ngược lại thời gian và thưởng thức lại những ca khúc lừng danh của ban nhạc 'pop' HongKong huyền thoại The Wynners! Tới gần kỷ niệm năm thứ 50 thành lập, The Wynners do Alan Tam và Kenny Bee dẫn đầu sẽ nói lời chia tay với tất cả mọi 'fan' hâm mộ toàn thế giới!