Tennessee Đang Cố Gắng Hồi Phục Sau Chuỗi Lốc Xoáy Chết Người

Cơ nguy giảm phát. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc đã giảm 0,5% trong tháng 11 so với cùng kỳ năm trước, điều này được tiết lộ trong một báo cáo do Cục Thống kê Quốc gia nước này công bố hôm thứ Bảy. So với tháng trước, giá tiêu dùng cũng giảm 0,5%.