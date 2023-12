Những Cải Thiện Xa Lộ I-405 Đã Mở Cửa, Giảm Tắc Nghẽn Giao Thông Từ Trung Tâm O.C. đến đường Biên Giới Quận L.A.

Hai làn đường thông thường mới và Làn Đường Cao Tốc 405 Express Lanes đã được mở cửa cho giao thông vào ngày 1 tháng 12, như một phần của Dự Án Cải Thiện Xa Lộ I-405 của OCTA



ORANGE – Các nhà lãnh đạo vận tải và các viên chức đã tụ tập hôm nay, thứ Sáu, ngày 1 tháng 12, để kỷ niệm sự hoàn tất thành công của Dự Án Cải Thiện Xa Lộ I-405 của Cơ Quan Giao Thông Quận Cam, mục tiêu là cải thiện thời gian di chuyển trên một trong những con đường cao tốc bận rộn nhất trên toàn quốc.

Việc mở cửa một làn đường thông thường mới ở mỗi hướng và Làn Đường Cao Tốc 405 Express Lanes đã diễn ra sáng nay, cung cấp thời gian di chuyển nhanh chóng và đáng tin cậy hơn cho hàng trăm nghìn tài xế đi qua đoạn đường cao tốc này mỗi ngày.

“Tôi rất tự hào được thông báo về sự hoàn tất thành công của Dự Án Cải Thiện Xa Lộ I-405, dự án lớn nhất trong lịch sử của OCTA,” ông Gene Hernandez, Chủ Tịch OCTA, cũng là thị trưởng của Yorba Linda, nói. “Việc OCTA triển khai dự án này đã nói lên cam kết của chúng tôi đối với cử tri Quận Cam, và đối với việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người sống, làm việc hoặc đi lại qua khu vực này.”

Một Tương Lai Nhanh Chóng Được Khánh Thành

Dự Án Cải Thiện X Lộ I-405 được xây cất phối hợp với Sở Giao thông California, bắt đầu vào năm 2018 và là một điểm chủ chốt của Biện pháp M, loại thuế tiêu thụ thêm nửa xu của Quận Cam dành áp dụng cho giao thông. Dự án này dự kiến sẽ cải thiện thời gian di chuyển dọc theo đoạn đường cao tốc dài 16 dặm này, và phục vụ sự tăng trưởng dự kiến về việc làm, dân số và nhà ở trong khu vực.

Dự án đã thêm một làn đường thông thường ở mỗi hướng của Xa Lộ I-405 giữa đường Euclid ở Fountain Valley và Xa Lộ I-605 ở Seal Beach, như đã hứa với cử tri thông qua Biện pháp M. Dự án này cũng đã cải thiện đường phố và những đoạn đường vào và ra khỏi cao tốc, xây lại 18 cây cầu, nhiều nơi giờ đây đã có vỉa hè và làn đường xe đạp mới.

“Cho dù quý vị đi làm hàng ngày, chọn sử dụng Làn Đường Cao Tốc 405 Express Lanes, hay chọn đi xe đạp hoặc đi bộ ngang qua khu vực cộng đồng, Dự Án Cải Thiện Xa Lộ I-405 là minh chứng cho cam kết của chúng tôi đối với việc cải thiện hệ thống vận tải tại Quận Cam,” Giám Đốc Điều Hành OCTA Darrell E. Johnson nói. “Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến cư dân, doanh nghiệp và người đi lại hằng ngày cho sự kiên nhẫn của họ trong suốt quá trình xây dựng khi chúng tôi nỗ lực tạo ra một tương lai nhanh chóng và hiệu quả hơn ở Nam California.”

Cuộc Sống Đúng Giờ

Dự án cũng tạo ra Làn Đường Cao Tốc 405 Express Lanes giữa SR-73 ở Costa Mesa và Xa Lộ I-605 tại biên giới Quận Cam với Quận Los Angeles, mang lại lựa chọn cho những người đi chung xe có thể di chuyển miễn phí và những người lái xe cá nhân có thể đi nhanh hơn với lộ phí.

Do OCTA quản lý, Làn Đường Cao Cao Tốc 405 Express Lanes có hai làn đường ở mỗi hướng ở giữa đoạn đường cao tốc. Tất cả các phương tiện đều phải có một thiết bị chuyển đổi FasTrak và một tài khoản hợp lệ với bất kỳ cơ quan thu phí nào ở California để vào Làn Đường 405 Express. Thiết bị chuyển đổi FasTrak có thể là từ bất kỳ cơ quan nào ở California.

Lệ phí sẽ thay đổi theo giờ, ngày trong tuần, hướng đi và khoảng cách đã đi, và sẽ được điều chỉnh thường xuyên để đảm bảo giao thông được liên tục.

Xe có ba người trở lên, cùng với xe máy và xe có biển số đặc biệt của cựu chiến binh, luôn có thể đi lại miễn phí trên Làn Đường Cao Tốc 405 Express Lanes với thiết bị chuyển tiếp FasTrak và tài khoản Làn Đường Cao Tốc 405 Express Lanes hợp lệ của bất kỳ cơ quan thu phí nào ở California. Xe có biển số đặc biệt cho người khuyết tật cũng có thể đi lại miễn phí trên Làn Đường Cao Tốc 405 Express Lanes với thiết bị chuyển tiếp FasTrak và tài khoản Làn Đường Cao Tốc 405 Express Lanes hợp lệ.





Tất cả các phương tiện đều phải có thiết bị chuyển tiếp FasTrak, có thể sử dụng trên bất kỳ cơ sở thu phí nào ở California, và một tài khoản hợp lệ. Để có được lộ phí miễn phí cho người đi chung xe trên Làn Đường Cao Tốc 405 Express Lanes, tài xế phải có thiết bị chuyển tiếp FasTrak Flex có thể chuyển đổi.

Người lái xe có thể vào hoặc rời cơ sở hạ tầng từ Xa Lộ I-405, SR-73, SR-22 và Xa Lộ I-605. Ngoài ra, người lái xe trên Xa Lộ I-405 có thể vào hoặc rời Làn Đường Cao Tốc 405 Express Lanes tại đường Magnolia / đại lộ Warner và đường Bolsa / đường Goldenwest, tạo cơ hội để đến được mọi tuyến đường giao cắt và các doanh nghiệp dọc theo con đường.

Đầu Tư vào Sự Di Chuyển Tốt Hơn

Dự Án Cải Thiện Xa Lộ I-405 với chi phí $2.16 tỷ, đã được tài trợ từ quỹ kết hợp từ nguồn lực địa phương, tiểu bang và liên bang, với phần lớn kinh phí đến từ Biện pháp M.

Phần làn đường cao tốc của dự án không được tài trợ bằng thuế bán lẻ địa phương mà thay vào đó được thanh toán thông qua một khoản vay TIFIA (Đạo luật Đổi Mới và Tài Chính Cơ Sở Hạ Tầng Giao Thông Vận Tải Liên Bang) trị giá $629 triệu đô la sẽ được trả lại hoàn toàn từ nguồn thu nhập từ những người lái xe chọn trả lộ phí. Thu nhập từ lộ phí thu được nếu vượt quá chi phí trả nợ sẽ được sử dụng để cải thiện vận tải cho tất cả mọi người đi lại qua khu vực 405 – cho dù họ có chọn sử dụng làn đường cao tốc hay không.

Dự Án Cải Thiện I-405 được thiết kế và xây dựng bởi OC 405 Partners, một liên doanh giữa OHLA USA, Inc. và Astaldi Construction Corporation. Kapsch TrafficCom USA chịu trách nhiệm về các hệ thống thu lộ phí và quản lý giao thông của Làn Đường Cao Tốc 405 Express Lanes. Đội ngũ do WSP USA dẫn đầu sẽ chịu trách nhiệm về các hoạt động dịch vụ khách hàng của Làn Đường Cao Tốc 405 và ETC, LLC sẽ chịu trách nhiệm về hệ thống hậu trường cho Làn Đường Cao Tốc 405.

“Toàn bộ dự án này là một mô hình của sự hợp tác chiến lược thành công từ sự tham gia của các đối tác liên quan và cộng đồng, cho đến công việc của các đối tác tư nhân của chúng tôi, cũng như sự phối hợp với Tiểu Bang California, Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Liên Bang và các thành phố địa phương. Tôi muốn cảm ơn từng cá nhân, tổ chức và cơ quan đã hợp tác để mang dự án này trở thành sự thật,” ông Johnson nói.

Mặc dù phần lớn công việc đã hoàn thành, đội ngũ công nhân sẽ thực hiện những chi tiết còn lại của dự án trong vài tháng tới.

Để biết thêm thông tin về Làn Đường Cao Tốc 405 Express Lanes, hãy truy cập 405ExpressLanes.com.

Để có thêm thông tin chung về dự án, hãy truy cập octa.net/405Improvement.

###

Về OCTA

: Cơ Quan Giao Thông Quận Cam là cơ quan lập kế hoạch vận tải của quận, chịu trách nhiệm về việc tài trợ và thực hiện các dự án vận tải và cấp vốn cho một hệ thống vận tải cân đối và bền vững phản ánh nhu cầu di chuyển đa dạng của 34 thành phố và 3.2 triệu cư dân của quận. Với sứ mệnh giữ cho Quận Cam tiếp tục tiến tới, điều này bao gồm các xa lộ và làn đường cao tốc, dịch vụ xe buýt và tàu hỏa, dịch vụ đi chung xe, đường sắt vận tải cho người đi làm và các phương cách giao thông tự hành Để đăng ký nhận thêm tin tức từ OCTA, hãy truy cập octa.net/GetConnected