Hội Đồng Liên Tôn Tổ Chức Lễ Tạ Ơn, Cầu Cho Hòa Bình Thế Giới

Hình ảnh trong buổi lễ

Santa Ana (Bình Sa)- - Tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam vào sáng thứ Bảy ngày 02 tháng 12 năm 2023, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ Tổ Chức Buổi Tạ Ơn .(Thanksgiving) Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Thế Giới. Buổi Tạ Ơn và Cầu Nguyện được chuẩn bị rất chu đáo, hai cô Võ Hồng Hoa (Cao Đài giáo) và Thanh Ngọc Nguyễn (Công Giáo) phụ trách đón tiếp phái đoàn các tôn giáo và quan khách. Ông Nguyễn Khanh, Phụ Tá Tổng Thư Ký kiêm Ủy Viên Giao Tế của HĐLT cùng anh Ngọc Chiệu đảm nhiệm việc điều hợp chương trình.





Chương trình được bắt đầu lúc 11 giờ 10 với nghi thức chào cờ và phút mặc niệm do Đội Hiệp Sĩ Danh Dự Knights of Columbus – Đức Mẹ La Vang phụ trách. Sau đó hai MC. giới thiệu Hội Đồng Liên Tôn nhiệm kỳ 2022 – 2024 gồm: Linh Mục Phạm Ngọc Hùng (Công Giáo, Chủ Tịch), Hòa Thượng Thích Minh Tuyên (Phật Giáo, Phó Chủ Tịch Nội Vụ), Mục sư Lê Minh (Tin Lành,Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ); Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu (PGHH, Tổng Thư Ký). Các thành viên HDLT gồm: Linh mục Mai Khải Hoàn (Công Giáo), Hòa Thượng Thích Chơn Thành và Hòa Thượng Thích Minh Tuyên (Phật Giáo) Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, Chánh Trị Sự Ngô Thiện Đức (Cao Đài), các ông Khanh Nguyễn (CG) ,hai ông Trang Văn Mến và Bùi Huấn (PGHH), hai Mục sư Nguyễn Minh Quang và David Đoàn (Tin Lành), giáo sĩ Mai Biên (Chính Thống Giáo). Trong buổi Tạ Ơn và Cầu Nguyện hôm nay thiếu vắng Hòa Thượng Thích Minh Tuyên (đang công tác Phật sự tại VN theo lời phái đoàn Phật giáo Tổ Đình Minh Đăng Quang cho biết) và giáo sĩ Mai Biên. Sau phần giới thiệu, LM Phạm Ngọc Hùng, Chủ Tịch HĐLT ngỏ lời chào mừng quý vị đại diện và phái đoàn các tôn giáo đến tham dự: “





Bước sang phần chính là Nghi Lễ Tạ Ơn và Cầu Nguyện. GS Nguyễn Thanh Giàu, Tổng Thư Ký kính mời quý vị lãnh đạo các tôn giáo lên trước bàn thờ Tổ Quốc lần lượt dâng lời cầu nguyện theo tôn giáo của mình:









Hình ảnh trong buổi lễ GS Nguyễn Thanh Giàu (PG Hòa Hảo): “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật – Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy. Ngày hôm nay, chúng con Cộng Đồng Người Việt tại Hải Ngoại cùng hợp tác với các tôn giáo bạn, các tín đồ các tôn giáo dâng lời cầu nguyện lên chư Phật mười phương, Phật Tổ, Phật Thầy. Xin các vị ban ơn cứu độ cho tất cả chúng con, những người Việt lưu vong nơi hải ngoại được bình yên, được sống trong tự do, hạnh phúc. Chúng con cũng cầu nguyện cho tất cả đồng bào chúng con tại quốc nội sớm được hưởng tự do, dân chủ và nhân quyền. Và một lần nữa kính dâng chư Phật mười phương, Phật Tổ, Phật Thầy hộ trì cho cuộc chiến trên thế giới sớm kết thúc, cho nhân loại sống trong hòa bình và hạnh phúc, và trong ngày Lễ Tạ Ơn hôm nay, chúng con cũng xin dâng lên lời cám ơn tất cả những người đã nuôi nấng chúng con từ trong quốc nội lúc còn nhỏ và ngày hôm nay chúng con phải lưu vong nơi hải ngoại chúng con xin gửi lên lời cám ơn các Đấng Thiêng Liêng, chính quyền Hoa Kỳ và các chính phủ các quốc gia Tây Phương tự do thế giới đã hỗ trợ, nuôi dưỡng, bảo vệ chúng con có cuộc sống ngày hôm nay. Một lần nữa xin kính dâng lời tạ ơn và cầu nguyện cho tất cả chúng con được bình yên, an lạc trong mùa Lễ Tạ Ơn năm nay”.



Linh Mục Joseph Nguyễn Thái (Công Giáo) “Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa rất yêu thương chúng con. Hôm nay cùng với Hội Đồng Liên Tôn, các anh chị em tôn giáo bạn, chúng con quây quần nơi đây để dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ, tri ân. Trong năm qua Chúa đã thương ban cho chúng con có ân huệ sự sống, Chúa ban cho chúng con có ân huệ của lương thực, Chúa ban cho chúng con được sống trong một đất nước hòa bình, tự do tôn giáo. Hôm nay chúng con cùng nhau quy tụ về nơi đây trong tâm tình của người con thảo dâng lên Ơn Trên, Thiên Chúa, Thượng Đế của chúng con tất cả tấm lòng biết ơn, và chúng con xin Chúa thương ban cho thế giới chúng con được chấm dứt các cuộc chiến tranh. Xin Chúa giúp chúng con biết giải tỏa những cuộc xung đột trong các quốc gia, sự xung đột trong các tôn giáo, những xung đột trong các gia đình. Xin Chúa giúp chúng con sắp sửa chấm dứt năm 2023, bước qua năm mới 2024 được bình an, tự do và hạnh phúc đích thực. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amem”









Hình ảnh trong buổi lễ CTS Hà Vũ Băng (Cao Đài): “ Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Hôm nay nhân mùa Lễ Tạ Ơn tại TTCG thuộc Giáo phận Orange, Chúng con thuộc Giáo Hội Cao Đài Châu Đạo California, chúng con xin chân thành cám ơn các bậc cha mẹ đã tạo ra hình hài của chúng con; chúng con xin cám ơn các Thầy, Cô đã dạy dỗ chúng con từ lúc còn trẻ thơ cho đến ngày khôn lớn nên người. Chúng con cũng xin cám ơn các bậc tiền nhân đã tạo dựng ra đất nước Việt Nam thân yêu của chúng con, và chúng con cũng xin cám ơn tất cả những bạn bè thân thiết của chúng con khi còn ở Việt Nam đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho chúng con được trưởng thành như ngày hôm nay, và khi rời đất nước đến định cư tại Hoa Kỳ, chúng con xin chân thành cảm ơn chính phủ và dân tộc Hoa Kỳ đã tạo điều kiện và giúp đỡ chúng con có cuộc sống ổn định cho đến ngày hôm nay, và chúng con cũng xin cám ơn Đức Thượng Đế là Đấng Cha chung của muôn loài đã tạo dựng ra thế giới vũ trụ và tất cả chúng con, và ban cho chúng con có được sự sống, có được tình thương và có được nhân bản để thương yêu tất cả mọi người và để hướng dẫn tất cả mọi người trong tình thương yêu. Xin cám ơn tất cả mọi người xung quanh chúng con, bạn bè thân thiết của chúng con đã giúp đỡ chúng con trong lúc khó khăn cũng như là giúp chúng con học biết Đạo Pháp cứu độ chúng sanh. Chúng con xin chân thành cám ơn tất cả và tất cả. Cám ơn người, cám ơn đời và cám ơn Trời, và sau cùng chúng con cũng cầu xin Đức Thượng Đế toàn năng vì tình thương muôn loài mà Ngài đã tạo ra chúng con. Xin Ngài ban ơn lành để cứu độ thế giới được hòa bình để tất cả mọi người biết thương yêu nhau, các vị lãnh đạo các quốc gia biết hồi tâm để mang lại hòa bình ổn định cho thế giới để nhân loại không còn chết chóc, để cho thế giới được thái bình, thịnh trị, để cho tất cả nhân loại trên thế giới sống một cuộc sống hòa bình, an lạc, hạnh phúc. Một lần nữa chúng con xin chân thành Tạ Ơn và Cầu Nguyện”.



Mục Sư Nguyễn Minh Quang (Tin Lành): “Xin thay mặt các Giáo Hội Tin Lành ở tại Mỹ dâng lên Đức Chúa Trời toàn năng lời cầu nguyện sau đây: “Kính lạy Thiên Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng tạo dựng trời và đất, sông, núi , biển và muôn loài thật tốt đẹp, Chúa là Đấng tạo dựng loài người chúng con và ban cho chúng con vô số ân huệ lớn lao khi chúng con sống trên trần gian này. Ngài đã định ranh giới cho các dân tộc và nắm vận mạng chúng con trong bàn tay tài năng của Ngài. Lạy Chúa, Ngài đã ban cho chúng con đất nước đẹp đẽ, trù phú với biết bao tài nguyên vạn vật của núi đồng, sông biển, mùa màng thời tiết hài hòa để chúng con được vui hưởng cuộc sống. Tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng con sức khỏe, sự bình an, sự ổn định cuộc sống hôm nay. Tạ ơn Thiên Chúa cho chúng con sự an cư lạc nghiệp và cho hậu duệ chúng con trưởng thành và thành đạt tại đất nước văn minh này. Lạy Chúa, đất nước nào có Chúa làm Đức Chúa Trời mình. Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp thật phước thay! Tạ ơn Chúa vì đất nước Mỹ là đất nước chúng con đang sống đã nhận biết và thờ phụng Ngài nên Ngài đã ban phước trở nên phú cường đứng đầu thế giới về mọi mặt, và chúng con đang là một công dân của đất nước nhiều phước này. Xin Chúa cứ tiếp tục gia ơn cho đất nước Mỹ được thạnh vượng hơn nữa để cho chúng con cho toàn thế giới biết rằng Ngài đã ban phước cho đất nước, dân tộc nào thờ phượng, kính sợ Ngài. Xin Chúa cho các nhà cầm quyền biết họ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa khi được Ngài đặt vào địa vị cai trị đất nước. Xin Chúa cho họ có sự khiêm nhường biết tôn kính Chúa mưu cầu công bình, tự do, hạnh phúc cho mọi người, và có sự khôn ngoan để thực thi chính sách, kế hoạch tốt đẹp đem lại phồn vinh, an lạc cho xứ sở. Chúng con tin vào sự thể trị của Chúa trên toàn thể nhân loại. Vì vậy chúng con xin Chúa ban cho sự hòa bình, an ổn, không còn dịch tễ, tai ương và quốc gia cho mọi quốc gia mọi dân tộc. Cầu xin Chúa cho mỗi người chúng con nhận biết quyền năng tối cao của Ngài. Xin Chúa cho chúng con biết tôn vinh và kính sợ Ngài, ban cho chúng con mọi ơn lành mà Ngài đã dự bị cho chúng con từ khi sáng thế. Chúng con dâng lời tạ ơn Ngài nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu, Chúa chúng con. Amen”.





Ban Tù Ca Xuân Điềm (CG) đồng ca nhạc phẩm “Thank You America” và nhạc phẩm “Việt Nam Dân Tộc Kiêu Hùng”. Sau đó Linh Mục Mai Khải Hoàn dâng lời Tạ ơn và xin Chúa làm phép của ăn; mọi người được mời ăn bữa trưa thật ngon miệng do TTCG khoản đãi. Vừa ăn vừa thưởng thức chương trình văn nghệ: Ban hợp ca Phật Giáo Hòa Hảo trình bày nhạc phẩm “Mừng Kim Sơn Phật Đản Sanh” do Mai Chân sáng tác và nhạc phẩm “Mừng Đức Huỳnh Giáo Chủ Đản Sanh” do Mai Chân và Hồng Ân sáng tác. Ban hợp ca của Tổ Đình Minh Đăng Quang, Ban hợp ca của Cao Đài Giáo trình bày một số ca khúc và ông Bá Cơ đơn ca “Đêm Nguyện Cầu”





Trước khi kết thúc buổi Tạ Ơn và Cầu Nguyện, LM Joseph Nguyễn Thái thay mặt ban tổ chức có lời cảm tạ và Ban Tù Ca Xuân Điềm cùng mọi người đồng ca Kinh Hòa Bình và Việt Nam , Việt Nam. Sau đó chia tay hẹn gặp nhau vào Lễ Tạ Ơn năm 2024.