Trung Quốc Tuyên Bố Chưa Tìm Thấy Mầm Bịnh Bất Thường Nào Sau Khi Who Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin

WHO đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thêm thông tin chi tiết sau khi các tổ chức như Program for Monitoring Emerging Diseases (ProMED) báo cáo rằng có nhiều trẻ em ở phía bắc Trung Quốc bị mắc các bịnh về đường hô hấp trong thời gian gần đây. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

Các cơ quan y tế Trung Quốc tuần qua cho biết họ chưa phát hiện bất kỳ mầm bệnh bất thường hoặc chủng vi-rút mới nào sau khi Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) yêu cầu cung cấp thông tin về các đợt bùng phát bịnh hô hấp.

WHO đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thêm thông tin chi tiết sau khi các tổ chức như Program for Monitoring Emerging Diseases (ProMED) báo cáo về các trường hợp viêm phổi chưa được chẩn đoán ở trẻ em ở miền bắc Trung Quốc.

Theo quy định, Trung Quốc đã đáp lời WHO trong vòng 24 giờ. WHO yêu cầu thông tin về dịch tễ học, thông tin lâm sàng cũng như kết quả từ phòng thí nghiệm thông qua “quy định quốc tế về sức khoẻ” (International Health Regulations).

Dữ liệu cho thấy sự gia tăng này có liên quan đến việc gỡ bỏ các hạn chế về COVID-19 cùng với sự lây lan của các mầm bịnh từ một loại vi trùng gây viêm sưng phổi phổ biến thường gặp ở trẻ em và đã lưu hành từ tháng 5.

Cúm, RSV và adenovirus đã lưu hành từ tháng 10.

WHO không khuyến nghị hạn chế đi lại và giao thương vì họ đã theo dõi tình hình này cùng với các cơ quan ở Trung Quốc. Không có mầm bệnh bất thường nào được phát hiện ở thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Liêu Ninh phía đông bắc.

Vào ngày 13/11, các cơ quan y tế Trung Quốc từ Ủy ban Y tế Quốc gia đã tổ chức một buổi họp báo để báo cáo về sự gia tăng các ca bịnh đường hô hấp.

Cả Trung Quốc và WHO đều đã phải đối mặt với các câu hỏi về tính minh bạch trong báo cáo về các ca nhiễm Covid-19 sớm nhất ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm 2019.

WHO cũng đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thêm thông tin về khuynh hướng lưu hành các mầm bịnh đã biết và gánh nặng đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe. Cơ quan đang liên lạc với các bác sĩ lâm sàng và khoa học gia thông qua mạng lưới và quan hệ đối tác kỹ thuật hiện có ở Trung Quốc.

WHO Trung Quốc nói rằng việc yêu cầu thông tin về sự gia tăng các bịnh về đường hô hấp và các trường hợp bịnh viêm phổi ở trẻ em từ các quốc gia thành viên, chẳng hạn như Trung Quốc, là “thường lệ.” Và vì nhận được nhiều yêu cầu thông tin từ phía các phương tiện truyền thông, WHO quyết định phát đi thông cáo về Trung Quốc để chia sẻ thông tin họ đã nhận được.

Thông tin về các ca bịnh viêm phổi chưa được chẩn đoán không được đề cập tại cuộc họp báo tuần trước, nhưng một phát ngôn nhân cho biết mọi người cảm thấy trong năm nay có sự gia tăng bệnh đường hô hấp so với ba năm trước. Việc theo dõi toàn cầu về bịnh sưng viêm phổi do mycoplasma đã giảm trong ba năm qua và các đợt bùng phát là theo chu kỳ, xảy ra từ ba đến bảy năm một lần.

Sự gia tăng các bịnh về đường hô hấp xảy ra khi Trung Quốc chuẩn bị bước vào mùa đông trọn vẹn đầu tiên kể từ khi nước này gỡ bỏ các hạn chế nghiêm ngặt về COVID-19 vào tháng 12. Nhiều quốc gia khác cũng ghi nhận ​​sự gia tăng tương tự sau khi nới lỏng các biện pháp phòng dịch.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Trong một cuộc phỏng vấn với Tân Hoa Xã vào thứ Năm, họ đã khuyên các bậc cha mẹ nên làm gì, và thông báo rằng các bệnh viện lớn đang tiếp nhận một số lượng lớn bệnh nhân và thời gian chờ đợi sẽ rất lâu. Họ không đề cập đến thông báo của WHO.

Kể từ giữa tháng 10, WHO cho biết miền bắc Trung Quốc đã báo cáo sự gia tăngvề các trường hợp bị bịnh giống như cúm so với cùng kỳ ba năm trước. WHO cũng nói rằng Trung Quốc đã thiết lập hệ thống để thu thập thông tin về khuynh hướng mức độ bịnh lý và báo cáo dữ liệu đó đến các nền tảng như Global Influenza Surveillance and Response System.

Trong những ngày gần đây, truyền thông ở các thành phố như Tây An ở phía Tây Bắc đã đăng tải các đoạn clip cho thấy các bệnh viện chật kín phụ huynh và trẻ em đang chờ khám.

Một số người dùng mạng xã hội đã đăng hình ảnh các em nhỏ đang phải làm bài tập về nhà trong khi được truyền dịch tại bệnh viện.