Phát Hiện Một Thái Dương Hệ Mới Với Sáu Hành Tinh Có Quỹ Đạo Hoàn Hảo

Các nhà thiên văn học vừa phát hiện ra một thái dương hệ mới gồm 6 hành tinh có quỹ đạo hoàn hảo và tồn tại từ hàng tỷ năm trước trong Ngân hà Milky Way. (Nguồn:YouTube)

Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một thái dương hệ hiếm có với 6 hành tinh chuyển động theo quỹ đạo hoàn hảo, giống như một dàn nhạc vĩ đại giữa vũ trụ, không bị tác động từ bên ngoài kể từ khi chúng ra đời hàng tỷ năm trước, theo APNews.

Phát hiện mới được công bố hôm thứ Tư (29/11) trên tạp chí Nature, mang đến hy vọng có thể giúp giải thích sự hình thành của các thái dương hệ trong ngân hà Milky Way. Thái dương hệ mới cách chúng ta 100 năm ánh sáng, nằm trong chòm sao Coma Berenices. Một năm ánh sáng tương đương khoảng 5.8 ngàn tỷ dặm.

Các vệ tinh tìm kiếm hành tinh – Tess của NASA và Cheops của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu – đã hợp tác để quan sát thái dương hệ mới.

Trong thái dương hệ mới được phát hiện, không có hành tinh nào trong số 6 hành tinh nằm trong vùng có thể sống được, nghĩa là chúng rất ít khả năng có sự sống, theo sự hiểu biết của chúng ta.

Thái dương hệ mới, được gọi là HD 110067, có thể có thêm các hành tinh khác. Sáu hành tinh được tìm thấy có kích thước gấp khoảng hai đến ba lần Trái đất, nhưng có mật độ gần giống với những hành tinh khí khổng lồ trong thái dương hệ của chúng ta. Quỹ đạo của chúng quay quanh ngôi sao trung tâm dao động từ 9 đến 54 ngày, gần hơn khoảng cách sao Kim với Mặt trời, nên chúng có nhiệt độ cực kỳ nóng.

Theo các khoa học gia, là những hành tinh khí, nên chúng được cho là có lõi rắn làm từ đá, kim loại hoặc băng, được bao bọc bởi các lớp hydro dày. Nhưng sẽ cần phải quan sát nhiều hơn để xác định thành phần trong bầu khí quyển của chúng.

Các khoa học gia cho biết thái dương hệ này là độc nhất vì cả sáu hành tinh đều chuyển động nhịp nhàng giống như một bản giao hưởng hoàn hảo. Về mặt kỹ thuật, nó được gọi là sự cộng hưởng “chính xác, rất có trật tự,” đồng tác giả Enric Palle thuộc Institute of Astrophysics of the Canary Islands cho biết.

Khi hành tinh trong cùng (gần sao trung tâm nhất) hoàn thành 3 quỹ đạo, thì hàng xóm gần nhất của nó sẽ hoàn thành được 2 quỹ đạo. Điều này cũng tương tự đối với các hành tinh gần thứ hai và thứ ba, cũng như các hành tinh gần thứ ba và thứ tư.

Hai hành tinh ngoài cùng (xa sao trung tâm nhất) hoàn thành 1 quỹ đạo trong 41 và 54.7 ngày, nên cứ 3 hành tinh thì có 4 quỹ đạo. Trong khi đó, hành tinh trong cùng hoàn thành 6 quỹ đạo vào đúng thời điểm hành tinh ngoài cùng hoàn thành 1 quỹ đạo.

Theo các khoa học gia, tất cả các thái dương hệ, bao gồm cả Thái Dương Hệ của chúng ta, được cho là có khởi đầu giống như HD 110067. Nhưng người ta ước tính chỉ có 1 trong 100 hệ duy trì được sự đồng bộ đó, và Thái Dương Hệ của chúng ta không nằm trong số đó. Các hành tinh khổng lồ có thể khiến mọi thứ đi chệch hướng. Các vụ va chạm thiên thạch, bay gần sát với các ngôi sao lân cận và những xáo trộn khác cũng có thể xảy ra.

Hugh Osborn từ University of Bern, một thành viên của nhóm nghiên cứu, đã “bị sốc và vui mừng” trước phát hiện mới. Ông nói: “Đó thực sự là một khoảnh khắc tuyệt vời.”