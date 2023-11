EMS Họp Báo Về Lịch Sử Sắc Tộc Trong Quá Khứ & Kỳ Thị Chủng Tộc Trong Hiện Tại

Deborah L. Mack, Viện Smithsonian.



SAN FRANCISCO, California (VB) – Vào trưa ngày Thứ Hai 27/11/2023, Tổ Chức Phục Vụ Truyền Thông Sắc Tộc (Ethnic Media Services -EMS) đã có buổi họp báo qua zoom với giới truyền thông cộng đồng sắc tộc, với chủ đề liên quan đến nhận diện những vấn đề về sắc tộc trong quá khứ, liên hệ đến hiện tượng kỳ thị chủng tộc trong hiện tại, và hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Bà Sandy Close, Giám Đốc EMS, là người điều hợp buổi họp báo.



Những diễn giả trong buổi họp báo gồm có:

Deborah L. Mack, PhD, Giám Đốc Dự Án “Our Shared Future: Reckoning with Our Racial Past”, Viện Smithsonian.

Leticia Rhi Buckley, CEO, LA Plaza de Cultura y Artes (viện bảo tàng văn hóa Mễ Tây Cơ tại Los Angeles)

James Herr, Giám Đốc của trung tâm National Center for the Preservation of Democracy tại Japanese American National Museum (JANM, viện bảo tàng người Mỹ gốc Nhật)

Michael Truong, Giám Đốc Điều Hành, Chinese American Museum (viện bảo tàng người Mỹ gốc Hoa)



Trong cuộc họp báo, các diễn giả thảo luận về sáng kiến mới của Viện Smithsonian có tên là “Our Shared Future: Reckoning with Our Racial Past” (tương lai chung của chúng ta: nhìn lại quá khứ chủng tộc của chúng ta). Từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 17 tháng 12, Smithsonian sẽ hợp tác cùng với ba tổ chức văn hóa và bảo tàng tại Los Angeles là viện bảo tàng người Mỹ gốc Nhật, viện bảo tàng người Mỹ gốc Hoa, và viện bảo tàng văn hóa Mễ Tây Cơ thực hiện nhiều chương trình văn hóa sắc tộc cho công chúng. Mục đích của chương trình này là để giúp các cộng đồng nhận thức được vấn đề nguồn gốc chủng tộc có ảnh hưởng cuộc sống của mỗi chúng ta ra sao; cũng như các chính sách phân biệt chủng tộc trong quá khứ ảnh hưởng như thế nào đến sự bất bình đẳng trong xã hội Mỹ ngày nay.



Trong phần trình bày của mình, bà Deborah L. Mack cho biết dự án “Our Shared Future: Reckoning with Our Racial Past” được hình thành sau cái chết của George Foyld, được tài trợ bởi Bank of America. Sứ mệnh của dự án là khám phá lịch sử và di sản của chủng tộc và phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu. Dự án tìm cách khơi dậy sự thay đổi tích cực trong xã hội, xây dựng một tương lai chung công bằng hơn.



Dự án chọn chương trình khởi đầu tại thành phố Los Angeles là rất phù hợp. Đây là một thành phố với một lịch sử đa văn hóa, đa sắc tộc vào bậc nhất. Ba viện bảo tàng của ban sắc dân tọa lạc tại LA là một minh chứng cho điều này. Và tại đây, sắc tộc và phân biệt chủng tộc thường xuyên là một đề tài được quan tâm.



Chương trình kết hợp đa văn hóa tại Los Angeles trong tháng 12 sẽ bao gồm những hội nghị chuyên đề và thảo luận nhóm, cho đến chiếu phim ảnh, giới thiệu văn hóa ẩm thực, có nhiều sinh hoạt cho gia đình. Những hoạt động này sẽ tạo cơ hội cho người tham dự tìm hiểu về lịch sử sắc tộc của chính mình, từ đó hiểu rõ hơn về những vấn đề hiện tại.

Leticia Buckley, viện bảo tàng văn hóa Mễ Tây Cơ tại LA



Bà Leticia Rhi Buckley (viện bảo tàng văn hóa Mễ Tây Cơ tại Los Angeles) cho rằng nếu chúng ta không hiểu rõ về quá khứ, chúng ta khó có thể định hướng đúng trong hiện tại và tương lai. Tại viện bảo tàng văn hóa Mễ Tây Cơ, lịch sử của cộng đồng người Mỹ gốc Latin được kể lại một cách phong phú, thông qua nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực… Trong chương trình văn hóa sắc tộc sắp tới, cơ quan này sẽ mời các trường học đưa các em học sinh đến xem.

Michael Truong, viện bảo tàng người Mỹ gốc Hoa tại LA

Theo bà Leticia, lịch sử các sắc tộc tại Hoa Kỳ nên được giảng dạy tại các trường học tại Hoa Kỳ. Cho dù lịch sử đó là buồn, đau thương, nhưng đó vẫn là sự thật. Nhắc lại lịch sử đau thương có thể khó khăn, nhưng thực sự cần thiết. Vào những năm qua, hiện tượng thù ghét chủng tộc trở lại mạnh mẽ khắp nơi tại Mỹ. Mọi người cần hiểu rõ những nguyên nhân tận gốc rễ của nó từ quá khứ, để có thể xây dựng sự cảm thông, tin tưởng giữa các sắc tộc.



Trong phần trình bày của mình, ông Michael Truong (một người Mỹ gốc Việt-Hoa) cho biết viện bảo tàng người Mỹ gốc Hoa ở LA chính thức được đưa vào hoạt động từ năm 2003. Một trong những mục tiêu của viện là chống lại sự thù ghét sắc tộc. Chữ “Kung fu” có khi được diễn giải theo hướng bạo động. Khi đại dịch Covid-19 mới bắt đầu, cựu tổng thống Trump gọi đại dịch này là “Kung flu”, đã kích hoạt một đợt thù ghét người gốc Hoa khắp nơi tại Hoa Kỳ.



Ở Los Angeles, China Town là một biểu tượng của người Mỹ gốc Hoa, nhưng không thể lưu trữ đầy đủ lịch sử hình thành cộng đồng như tại viện bảo tàng. Tại đây ghi nhận lại đầy đủ những đợt di dân của người Hoa đến Hoa Kỳ trong quá khứ. Ông có nhắc đến vụ thảm sát người Hoa tại LA vào năm 1871, cũng bắt nguồn từ hiện tượng thù ghét sắc tộc.



Ông Michael Trương nói rằng chúng ta không thể hàn gắn vết thương trong quá khứ, nếu không thực sự biết vết thương đó là gì. Ông cũng ủng hộ việc giáo dục lịch sử sắc tộc trong trường học, tạo điều kiện để đưa các em học sinh đến viếng thăm viện bảo tàng người Mỹ gốc Hoa như là một phần của chương trình ngoại khóa.

James Herr, viện bảo tàng người Mỹ gốc Nhật tại LA



Viện bảo tàng người Mỹ gốc Nhật tại LA được hình thành từ năm 1992. Theo ông James Herr, National Center for the Preservation of Democracy (Trung Tâm Bảo Tồn Dân Chủ Quốc Gia -NCPD) có mục tiêu giáo dục mọi người ở mọi lứa tuổi về nền dân chủ nhằm thay đổi hành vi kỳ thị trong xã hội, tôn vinh văn hóa. NCPD là nơi đối thoại về chủng tộc và công bằng xã hội. Khi có bình đẳng, dân chủ, tệ nạn kỳ thị chủng tộc sẽ không thể phát triển. Ông có nhắc lại lịch sử cộng đồng người Mỹ gốc Nhật bị đưa vào các trại tập trung trong thời Đệ Nhị Thế Chiến.



Ông Herr cho rằng chương trình văn hóa đa sắc tộc của Smithsonian được tổ chức tại LA vào thời điểm rất phù hợp. Nền dân chủ Hoa Kỳ đang bị thử thách, tấn công trong những năm qua. Nhưng những thành phần kỳ thị trong xã hội không thể tách rời lịch sử của cộng đồng người Mỹ gốc Á ra khỏi lịch sử Hoa Kỳ.



Một câu hỏi được đặt ra trong hội thảo là khi nhắc đến lịch sử bị kỳ thị của các cộng đồng sắc tộc, một số người thuộc cộng đồng da trắng đa số cảm thấy khó chịu. Làm sao có thể tránh được điều này? Các diễn giả cho rằng nhiệm vụ của tất cả chúng ta là đem con người đến gần nhau, thông cảm lẫn nhau chứ không phải chia rẽ gây thù ghét. Không thể tránh các cảm xúc tiêu cực của mọi người khi nhắc lại quá khứ đau buồn. Sự thật vẫn là sự thật. Nhưng cần nhấn mạnh đến tính nhân bản, sự cảm thông là điều quan trọng. Giống như tên gọi của dự án, tìm hiểu cặn kẽ về quá khứ là để chia sẻ chung với nhau một tương lai tốt đẹp hơn.



Các diễn giả mong rằng những chương trình giới thiệu văn hóa đa sắc tộc này sẽ được mở rộng trên toàn quốc, để tạo nhịp cầu cảm thông giữa các sắc dân đang cùng sống chung tại Hoa Kỳ. Smithsonian và ba viện bảo tảng mong các cơ quan truyền thông giới thiệu rộng rãi chương trình tại Los Angeles vào tháng 12 đến với cộng đồng, để mọi người biết đến tham dự. (VB)