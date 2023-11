Gaza: Thỏa Thuận Ngừng Bắn Được Gia Hạn, Thêm Con Tin Được Giải Thoát

Các đại sứ của Hoa Kỳ và Bắc Hàn tại Liên Hiệp Quốc đã có màn ‘đấu khẩu’ tại Hội Đồng Bảo An về vụ phóng vệ tinh do thám đầu tiên của Bình Nhưỡng trong tuần trước và một số lý do khác khiến căng thẳng gia tăng tại bán đảo Triều Tiên, theo Reuters.