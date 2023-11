Bắc Hàn Tuyên Bố Phóng Thành Công Vệ Tinh Do Thám Đầu Tiên

Tối thứ Ba (21/11), Bắc Hàn tuyên bố đã phóng thành công vệ tinh do thám đầu tiên vào quỹ đạo và sẽ sớm phóng thêm nhiều cái khác. Vụ việc đã khiến cả Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ lên tiếng chỉ trích và bày tỏ sự quan ngại. (Nguồn: YouTube

Bắc Hàn cho biết họ đã phóng thành công vệ tinh do thám đầu tiên vào quỹ đạo, và tuyên bố sẽ phóng thêm nhiều vệ tinh khác trong tương lai gần, bất chấp sự lên án quốc tế từ Hoa Kỳ và các đồng minh, theo Reuters.

Các viên chức ở Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết họ chưa thể xác minh ngay lập tức liệu một vệ tinh có được đưa vào quỹ đạo hay không. Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài Sabrina Singh cho biết quân đội Hoa Kỳ vẫn đang đánh giá xem vụ phóng có thành công hay không.

Đáp lại thông báo của Bắc Hàn, Hàn Quốc nói rằng họ sẽ thực hiện các bước để đình chỉ các phần của thỏa thuận liên Triều năm 2018. Theo tuyên bố của Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc, hành động này sẽ liên quan đến việc khôi phục các hoạt động trinh sát và giám sát trong khu vực xung quanh đường phân giới quân sự giữa hai nước.

Hãng thông tấn nhà nước KCNA của Bắc Hàn cho biết vệ tinh Malligyong-1 được phóng bằng hỏa tiễn Chollima-1 từ cơ sở phóng vệ tinh Sohae lúc 10:42 và đi vào quỹ đạo lúc 10:54 tối thứ Ba (21/11).

Trước đó, Bắc Hàn đã thông báo cho Nhật Bản rằng họ có kế hoạch phóng một vệ tinh từ ngày 22/11 đến ngày 1/12, sau hai lần phóng thất bại vào đầu năm nay.

Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Adrienne Watson gọi vụ phóng này là “sự vi phạm trắng trợn nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc” và “làm gia tăng căng thẳng và có nguy cơ làm mất ổn định tình hình an ninh trong khu vực và hơn thế nữa.”

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Matthew Miller cho biết vụ phóng sử dụng công nghệ hỏa tiễn đạn đạo, vốn bị cấm theo các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.

KCNA cho biết Kim Jong Un đã đích thân quan sát vụ phóng, diễn ra chỉ hơn một tuần trước khi Hàn Quốc có kế hoạch phóng vệ tinh do thám đầu tiên lên vũ trụ trên hỏa tiễn Falcon 9 do công ty Space X của Hoa Kỳ vận hành. Cơ quan vũ trụ Bắc Hàn sẽ gửi thêm nhiều vệ tinh do thám trong tương lai gần để tiếp tục đảm bảo khả năng giám sát Hàn Quốc và các khu vực khác mà lực lượng vũ trang Bắc Hàn quan tâm.

“Việc phóng vệ tinh trinh sát là quyền hợp pháp của (Bắc Hàn) nhằm tăng cường khả năng tự vệ của mình,” KCNA cho biết và nói thêm rằng nó sẽ tăng cường khả năng sẵn sàng quân sự của đất nước trước “các hành động quân sự nguy hiểm” của kẻ thù.

Theo Quân đội Hàn Quốc, hỏa tiễn có mang theo vệ tinh trinh sát và được phóng về phía nam. Về phía Nhật Bản, chính phủ đã yêu cầu người dân ở Okinawa ẩn nấp bên trong các tòa nhà hoặc dưới lòng đất. Sau đó, họ cho biết hỏa tiễn dường như đã bay qua Okinawa về phía Thái Bình Dương và họ đã gỡ bỏ cảnh báo khẩn cấp.

Phát biểu ngắn gọn với các phóng viên, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhắc lại rằng vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và là mối đe dọa đối với sự an toàn của công dân Nhật Bản.

Trước đó vào thứ Ba, Kishida cho biết các hệ thống phòng thủ của Nhật Bản, bao gồm tàu khu trục Aegis và hỏa tiễn phòng không PAC-3, đã sẵn sàng cho mọi “tình huống bất ngờ” phát sinh.

Tuy nhiên, Nhật Bản không có kế hoạch phá hủy hỏa tiễn, Lực lượng Coast Guard dẫn lời Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết. Quân đội Hàn Quốc cùng Nhật Bản và Hoa Kỳ đã phối hợp bố trí trước các tàu khu trục Aegis để theo dõi vụ phóng và chia sẻ dữ liệu.