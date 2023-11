Vở Nhạc Kịch Sân Khấu Broadway Hay Nhất Từng Đoạt Giải Thưởng Sắp Có Mặt tại Thành Phố của Quý Vị

(New York, NY) – The Lion King của Disney tiếp tục thống trị các sân khấu tại Bắc Mỹ với chuyến lưu diễn phá kỷ lục. Để tìm thông tin về các thành phố nơi tổ chức, ngày tổ chức, dàn diễn viên và các thông tin khác về chuyến lưu diễn, vui lòng truy cập của Disney tiếp tục thống trị các sân khấu tại Bắc Mỹ với chuyến lưu diễn phá kỷ lục. Để tìm thông tin về các thành phố nơi tổ chức, ngày tổ chức, dàn diễn viên và các thông tin khác về chuyến lưu diễn, vui lòng truy cập lionking.com/tour

Được sáng tạo bởi Disney Theatrical Productions (dưới sự chỉ đạo của Thomas Schumacher), vở nhạc kịch The Lion King được trình diễn lần đầu trên sân khấu Broadway vào ngày 13 tháng 11 năm 1997 và đã đón hơn 112 triệu khán giả trên khắp thế giới đến thưởng thức. Sự kiện nhạc kịch mang tính bước ngoặt này quy tụ một trong những đội ngũ sáng tạo giàu trí tưởng tượng nhất tại sân khấu Broadway. Julie Taymor, đạo diễn từng đoạt giải Tony Award®, đã mang đến một câu chuyện tràn đầy hy vọng và phiêu lưu trên phông nền kỳ thú với những hình ảnh tuyệt đẹp. The Lion King cũng sử dụng một số bản nhạc quen thuộc nhất của Broadway do các nghệ sĩ từng đoạt giải Tony Award là Elton John và Tim Rice sáng tác. The Lion King không giống như bất kỳ vở nhạc kịch nào khác.

Trong hơn 20 năm, các chuyến lưu diễn được tổ chức tại Bắc Mỹ của vở The Lion King đã thu hút hơn 21 triệu khán giả đến thưởng thức với hơn 9.000 buổi biểu diễn tại hơn 90 thành phố trên khắp Bắc Mỹ.

Vở nhạc kịch The Lion King đã được biểu diễn bằng chín ngôn ngữ khác nhau (Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Đức, Tiếng Hàn, Tiếng Pháp, Tiếng Hà Lan, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Quan Thoại và Tiếng Bồ Đào Nha) trong suốt thời gian tổ chức ở mọi châu lục trừ Nam Cực. Tổng doanh thu toàn cầu của The Lion King vượt xa bất kỳ bộ phim, chương trình biểu diễn trên sân khấu Broadway hay tựa phim giải trí nào khác trong lịch sử phòng vé.

The Lion King đã giành được sáu giải Tony Awards trong năm 1998: Best Musical (Vở Nhạc Kịch Hay Nhất), Best Scenic Design (Thiết Kế Cảnh Trí Đẹp Nhất) (Richard Hudson), Best Costume Design (Thiết Kế Trang Phục Đẹp Nhất) (Julie Taymor), Best Lighting Design (Thiết Kế Chiếu Sáng Đẹp Nhất) (Donald Holder), Best Choreography (Biên Đạo Múa Xuất Sắc Nhất) (Garth Fagan) và Best Direction of a Musical (Đạo Diễn Nhạc Kịch Xuất Sắc Nhất).

Đạo diễn, nhà thiết kế trang phục và nhà đồng thiết kế mặt nạ Julie Taymor của chương trình tiếp tục đóng vai trò thiết yếu trong sự thành công không ngừng của chương trình. Là người phụ nữ đầu tiên đoạt giải Tony Award, hạng mục Đạo Diễn Nhạc Kịch, Taymor giám sát các buổi biểu diễn mới của chương trình trên khắp thế giới.

Bản tổng phổ Broadway này có các bài hát của Elton John và Tim Rice trong bộ phim hoạt hình Lion King cùng với ba bài hát mới của John và Rice; chất liệu nhạc bổ sung từ nhà soạn nhạc người Nam Phi Lebo M, Mark Mancina, Jay Rifkin, Julie Taymor và Hans Zimmer; và các bản nhạc từ “Rhythm of the Pride Lands”, một album lấy cảm hứng từ các bản nhạc gốc trong phim, do Lebo M, Mark Mancina và Hans Zimmer sáng tác. Các bản nhạc chính thức của The Lion King là sự kết hợp giữa âm nhạc đại chúng phương Tây với âm thanh và nhịp điệu đặc trưng của Châu Phi, từ bài hát đoạt giải Academy Award® “Can You Feel the Love Tonight” cho đến các bản hợp xướng phong phú của Lebo M.

Với sự hợp tác của Elton John, Lebo M và Hans Zimmer trong phiên bản 2019 của bộ phim do Julie Taymor và Thomas Schumacher điều hành sản xuất, bộ phim này đã gặt hái được thành công ngoài sức tưởng tượng trên toàn thế giới.

Phiên bản sách được chuyển thể bởi Roger Allers, đồng đạo diễn của bộ phim hoạt hình The Lion King và Irene Mecchi, đồng biên kịch của bộ phim. Các thành viên khác của đội ngũ sáng tạo bao gồm: Michael Curry, người thiết kế mặt nạ và con rối cùng Taymor, Steve Canyon Kennedy (thiết kế âm thanh), Michael Ward (thiết kế tóc và trang điểm), Anthony Lyn (phó đạo diễn), Marey Griffith (phó biên đạo múa), Clement Ishmael (chuyên viên giám sát âm nhạc), Lisa Dawn Cave (chuyên viên giám sát sản xuất), Thomas Schlenk (tổng giám đốc) và Binder Casting/Mark Brandon, CSA (tuyển chọn diễn viên). Anne Quart nắm giữ vai trò là nhà đồng sản xuất.