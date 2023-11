The Beatles Phát Hành Bài Hát Cuối Cùng: ‘Now And Then’

Hơn 60 năm sau khi phát hành đĩa đơn đầu tay, nhóm nhạc huyền thoại The Beatles đã phát hành ca khúc cuối cùng: “Now and Then.”

Bài hát được ra mắt hôm thứ Năm (2/11), dựa trên bản demo cũ của John Lennon. Trong một tuyên bố trên trang web của ban nhạc, tay trống Ringo Starr cho biết: “Đó là cách duy nhất chúng tôi có thể đưa anh ấy trở lại phòng thu âm, tất cả chúng tôi đều rất xúc động.”

Album cuối cùng của The Beatles, Let It Be, được phát hành năm 1970. Cả ba bài hát trong album đều dựa trên những bản demo mà Lennon đã thu âm bằng boombox và piano tại nhà ở New York, trước khi bị sát hại vào ngày 8 tháng 12 năm 1980.

Năm 1994, bà Yoko Ono, vợ của Lennon, đã tặng một cuốn băng cát-xét có ba bản demo cho các thành viên còn lại của The Beatles. Paul McCartney, George Harrison và Starr đã tạo ra các bài hát mới từ các bản thu âm đó, và hai bài trong số đó – “Real Love” và “Free As A Bird” – đã được phát hành dưới dạng đĩa đơn và lọt vào Top 5 hit ở Anh.

Nhưng với “Now and Then” thì mọi chuyện khó khăn hơn. Trong bản demo gốc, Lennon bật TV ở chế độ nền và có nhiều tiếng rít. Trong một bộ phim tài liệu ngắn phát hành kèm với bài hát mới, McCartney chia sẻ: “Mỗi lần chúng tôi muốn thêm một chút giọng hát của John, thì tiếng piano lại xuất hiện. Thuở đó, chúng tôi không có đủ công nghệ kỹ thuật để phân tách âm thanh.”

Họ quyết định tạm gác lại ca khúc này. Sau đó, vào năm 2001, Harrison qua đời ở tuổi 58 vì bệnh ung thư phổi, khiến cho các kế hoạch của nhóm càng trắc trở và đành dang dở.

Đến năm 2021, Peter Jackson, đạo diễn loạt phim Lord of the Rings, đã phát hành loạt phim tài liệu ‘The Beatles: Get Back,’ dựa vào trí tuệ nhân tạo (AI) để tách âm thanh khỏi các video cũ. Sau đó, công nghệ này được sử dụng để tách phần giọng hát và phần dương cầm của Lennon khỏi bản demo “Now and Then.” McCartney mừng rỡ: “Nó đây rồi, giọng của John, trong trẻo tựa pha lê.”

Hiện vẫn chưa rõ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) có được sử dụng rộng rãi hơn trong ngành công nghiệp âm nhạc hay không. Đầu năm nay, một bài hát sử dụng AI để mô phỏng lại giọng hát của các nghệ sĩ Drake và The Weekend đã được phát hành trên các trang dịch vụ phát trực tuyến, nhưng sau đó đã bị gỡ bỏ. Điều này đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Nhưng ca khúc của Beatles là trường hợp khác biệt, bởi vì công nghệ được sử dụng chỉ để ‘dọn dẹp sạch sẽ’ các tạp âm trong bản ghi âm cũ chứ không tạo ra bản thu âm mới toanh.

McCartney và Starr đã nỗ lực hoàn thiện bài hát vào năm ngoái và phát hành nó dưới dạng đĩa đơn double A-side cùng với “Love Me Do,” ca khúc đầu tiên của nhóm từ năm 1962.

Phiên bản cuối cùng của “Now and Then” có sự góp mặt của cả bốn thành viên The Beatles (giọng hát của Lennon, guitar điện và guitar acoustic do Harrison thu âm năm 1995, phần trống mới của Starr, bass, guitar và piano của McCartney). Hai thành viên ban nhạc còn lại đã thu âm giọng hát đệm, và McCartney có bổ sung thêm một đoạn solo guitar slide chơi theo phong cách của Harrison.

McCartney nói trong tuyên bố: “Tất cả chúng tôi đều góp phần vào, đó là bản thu âm chính hãng của Beatles. Đã là năm 2023, Beatles vẫn tiếp tục sáng tác nhạc và phát hành một bài hát mới mà công chúng chưa từng nghe, với tôi, đó là một điều thú vị.”

Độc giả có thể nghe ca khúc “Now and Then” trên YouTube. Link: https://www.youtube.com/watch?v=Opxhh9Oh3rg