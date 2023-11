Ivanka Ra Làm Chứng Trong Phiên Tòa Xét Xử Trump Ở NY

Hôm nay, Thứ Tư, là ngày cô Ivanka ra tòa New York, dự kiến sẽ gây khó khăn cho thân phụ, cựu Tổng Thống Donald Trump. Những nỗ lực chống lại trát đòi hầu tòa của Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James đều bị từ chối. Viết lên mạng Truth Social vào tối thứ Ba, Trump than thở về sự kiện này, “Ngày mai, cô con gái xinh đẹp và tuyệt vời của tôi, Ivanka, sẽ đến Tòa án Lower Manhattan.”