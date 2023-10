Pechanga Resort Casino Hân Hạnh Giới Thiệu Buổi Trình Diễn Văn Nghệ "Girls Night Live" với CLB Hồ Thuyết Bát Đạo

Pechanga Resort Casino hân hạnh giới thiệu chương trình văn nghệ “Girls Night Live” vào tối Thứ Bảy 16 Tháng Mười Hai, tại Pechanga Summit. Kính mời quý vị thưởng thức một đêm tuyệt vời với 5 nghệ sĩ CLB Hồ Thuyết Bát Đạo (Hội Bà Tám): Diêu Tử Linh, Hồ Hạnh Nhi, Hồ Định Hân, Lý Thi Hoa, Huỳnh Trí Văn, và một vị khách đặc biệt là Ngũ Vịnh Vy.

Thân tình giữa các nữ nghệ sĩ trong "CLB Hồ Thuyết Bát Đạo" vô cùng khắng khít, cứ như chị em trong nhà; và kể từ sau khi quay 'show' du lịch TVB đặc biệt, bây giờ thì các cô mới lại có dịp gặp gỡ và cùng nhau trình diễn trước công chúng.

Hồ Định Hân vào ngành 'show' vào năm 1999 khi tham dự "Cuộc Thi Tuyển Tài Năng Mới Người Hoa Toàn Cầu của TVB", và hiện đang là nữ nghệ sĩ chính rất được mọi người yêu thích của TVB. Cô đã đoạt giải hai lần, đầu tiên là thắng "Giải Nữ Diễn Viên Xuất Sắc Nhất" trong "Lễ Trao Giải Ngàn Sao TVB 2015" với phim "Chơi Với Ma", và rồi thắng "Giải Thưởng StarHub TVB 2016", "Giải Thưởng Ngôi Sao TVB Malaysia 2016" và "Lễ Trao Giải Ngàn Sao TVB 2016" trong "Anh Hùng Thành Trại", và trong "Lễ Trao Giải Ngàn Sao TVB 2016". Là nữ diễn viên thứ hai chiếm ngôi Nữ Hoàng của 'khúc chiếu sau phần danh-đề – post-viewing scene', cô cũng đã hát ca khúc nền và nhiều bài hát xen kẽ khác cho nhiều phim TVB được yêu chuộng.

Hồ Hạnh Nhi đoạt giải đệ tam á hậu trong cuộc Thi Tuyển Hoa Hậu HongKong 1999, và từ 2004, cô đã phát hành các khúc nhạc phim nền và xen kẽ, trong đó bài "Đơn Thân Lữ Hành" đã trở nên ca khúc vô địch đầu tiên của cô. Năm 2011, cô đã đoạt "Giải Nữ Diễn Viên Xuất Sắc Nhất" tại Lễ Trao Giải Ngàn Sao TVB 2011 với "Tòa Án Lương Tâm" và "Vạn Phụng Chi Vương". Cô cũng đã đoạt "Giải Nữ Diễn Viên Xuất Sắc Nhất trong Phim Truyện TV Trung Hoa" tại Lễ Phát Giải Hoa Đỉnh lần thứ 7 vào năm 2012.

Diêu Tử Linh, nữ nghệ sĩ chính rất được mọi người yêu thích của TVB, đã tham dự vào cuộc thi sáng tác ca khúc nhạc 'pop' CASH vào năm 2006 và đã cùng hát phiên bản "Ngưu Lang Chức Nữ" bằng tiếng phổ thông với Thôi Kiến Bang. Năm 2021, cô đã tiến được vào danh sách năm người tuyển chung kết "Nữ Diễn Viên Xuất Sắc Nhất" và "Nhân Vật Nữ TV Được Yêu Thích Nhất" với phim "Quyền Vương" của TVB.

Huỳnh Trí Văn là một ca sĩ và vũ công tài ba. Cô đã nhận Văn Bằng Tốt Nghiệp Vũ Thuật từ Học Viện Nghệ Thuật Biểu Diễn HongKong vào năm 2002. Rồi đã trở lại Học Viện này vào năm 2005 để lấy Văn Bằng Tốt Nghiệp Kịch Nghệ. Năm 2018, cô đoạt 2 giải trong Lễ Trao Giải Thường Niên TVB cho Nữ Diễn Viên TVB Được Ái Mộ ở cả Singapore và Malaysia với bộ phim truyền hình thời thượng, tâm lý, hài hước "Ba Người Phụ Nữ Một Nguyên Nhân" của TVB. Cô đã bắt đầu thủ diễn các vai trên sân khấu kịch nghệ vào năm 2020.

Lý Thi Hoa đã đoạt các giải "Ăn Ảnh Nhất" và "Tài Năng" trong cuộc Thi Hoa Hậu HongKong 2003, và sau đó đã gia nhập TVB. Năm 2013, cô đi Singapore quay mùa đầu bộ phim hài hước "Spouse for House" và đã đoạt giải nữ diễn viên phim hài hước xuất sắc nhất của Giải Truyền Hình Á Châu. Năm 2017, cô đoạt giải "Nữ Diễn Viên Xuất Sắc Nhất" tại Giải Thưởng Điện Ảnh Châu Âu và Giải Thưởng Điện Ảnh Los Angeles cho vai "Selina" cô đóng trong phim ngắn "Once More” và lần đầu tiên đã được mang danh hiệu "Nữ Hoàng". Năm 2019, cô diễn xuất trong phim "Barrack O'Karma" của TVB, và với phim này, cô đã đoạt giải "Nữ Diễn Viên Xuất Sắc Nhất" tại Lễ Hội Truyền Hình và Phim Ảnh New York 2021. Cô cũng đã hát bài 'single' "Second Love" với Gabriel Harrison, đoạt được giải cho bài hát đầu tiên của cô. Rồi sau đó "Love Forever" trong phim "Barrack O'Karma 2" cũng đã được chọn làm "Ca Khúc Truyền Hình Được Yêu Chuộng Nhất".

Ngũ Vịnh Vy là một nữ ca sĩ, kiêm tài tử, kiêm 'host chương trình' HongKong lừng danh. Cô đã đoạt danh hiệu "Hoa Hậu Ăn Ảnh Nhất" trong lần tranh giải Hoa Hậu Á Châu 1989.

