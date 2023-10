Sahya Community Service Center (Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo Điều Ngự) Kỷ Niệm 5 Năm Thành Lập

Nghi thức chào cờ

Anaheim, California (Thanh Huy) – Tại nhà hàng Golden Sea, thành phố Anaheim chiều Chủ Nhật, ngày 22 tháng 10 năm 2023, Sahya Community Service Center Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo Điều Ngự đã tổ chức tiệc kỷ niệm 5 năm thành lập.



Tham dự buổi tiệc ngoài quý vị giáo sư, quý thành viên trong ban điều hành của trung tâm, các học viên và gia đình còn có quý vị quan khách, quý vị chánh án, quý vị nhân sĩ, một số quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, hội cựu nữ sinh Trưng Vương, các cơ quan truyền thông. Chư Tôn Đức chứng minh có: Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Liên Hoa; Hòa Thượng Tiến Sĩ Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Viện Chủ Chùa Điều Ngự và Chùa Diệu Pháp; Hòa Thượng Thích Tâm Thành, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Viện Chủ Phật Quan Âm Thiền Tự, Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Viện Chủ Chùa Hội Phước New Mexico.



Quang cảnh lễ chào cờ Tham dự buổi tiệc ngoài quý vị giáo sư, quý thành viên trong ban điều hành của trung tâm, các học viên và gia đình còn có quý vị quan khách, quý vị chánh án, quý vị nhân sĩ, một số quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, hội cựu nữ sinh Trưng Vương, các cơ quan truyền thông. Chư Tôn Đức chứng minh có: Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Liên Hoa; Hòa Thượng Tiến Sĩ Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Viện Chủ Chùa Điều Ngự và Chùa Diệu Pháp; Hòa Thượng Thích Tâm Thành, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Viện Chủ Phật Quan Âm Thiền Tự, Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Viện Chủ Chùa Hội Phước New Mexico.



Điều hợp chương trình Cô Tina Đỗ. Trước khi chương trình chính thức bắt đầu, nhóm múa Việt Cầm trình diễn vũ điệu “Hồn Sử Việt”. Tiếp đến nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do các em Hướng Đạo thực hiện. Sau đó Giáo Sư Vân Bằng, Giám Đốc Sahya Community Service Center (Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo Điều Ngự), lên có lời khai mạc, mở đầu Bà nói:



“Thay mặt Trung Tâm SHCĐPGĐN Sakya Community Service Center, tôi hân hạnh chào mừng và cảm ơn sự hiện diện quý báu của toàn thể quí vị trong dạ tiệc mừng năm năm hoạt động của Trung Tâm.



Giáo Sư Vân Bằng chào mừng và cảm ơn “Thay mặt Trung Tâm SHCĐPGĐN Sakya Community Service Center, tôi hân hạnh chào mừng và cảm ơn sự hiện diện quý báu của toàn thể quí vị trong dạ tiệc mừng năm năm hoạt động của Trung Tâm.



Trước hết tôi xin kính mời qúi vị vui lòng khởi tâm từ bi, dành một phút thật yên lặng, trải rộng lòng mình tưởng nghĩ tới biết bao nhiêu sinh linh đang lầm than trong chiến tranh ở nhiều nơi trên thế giới. Những người đã chết vì bom đạn. Những người đang thoi thóp chờ chết trong vô vọng. Những trẻ em chờ giọt sữa bên xác của người mẹ không còn nữa. Chúng ta những người Việt, đã từng trải qua bao đau thương của thời chiến chắc cũng đang xót thương cho hàng trăm ngàn người xấu số. Chúng ta cũng xin cùng nhau biết ơn Trời Phật đã cho chúng ta được bình yên vô sự nơi đây.



HT, Thích Viên Lý ban Đạo Từ và tặng quà lưu niệm cho GS. Vân Bằng Trước hết tôi xin kính mời qúi vị vui lòng khởi tâm từ bi, dành một phút thật yên lặng, trải rộng lòng mình tưởng nghĩ tới biết bao nhiêu sinh linh đang lầm than trong chiến tranh ở nhiều nơi trên thế giới. Những người đã chết vì bom đạn. Những người đang thoi thóp chờ chết trong vô vọng. Những trẻ em chờ giọt sữa bên xác của người mẹ không còn nữa. Chúng ta những người Việt, đã từng trải qua bao đau thương của thời chiến chắc cũng đang xót thương cho hàng trăm ngàn người xấu số. Chúng ta cũng xin cùng nhau biết ơn Trời Phật đã cho chúng ta được bình yên vô sự nơi đây.



Với tấm lòng từ bi lân mẫn, muốn mang niềm vui và lợi ích cho bá tánh, năm năm trước đây, HT Thích Viên Lý đã khởi ý khuyến kích chúng tôi thiết lập vài lớp học Anh văn và luyện thi quốc tịch cho cộng đồng. Từ đó, Trung tâm sinh hoạt cộng đồng Phật giáo Điều Ngự đã được thành lập với Ban Điều Hành, Ban Cố vấn, Ban Giảng huấn và các thiện nguyện viên.



Thật là một niềm vui lớn lao khi gặp gỡ những người đầy tâm đạo, vô vụ lợi, và tận tụy đã tìm đến với nhau trong Trung Tâm này. Mục đích của họ không phải tìm danh, không phải kiếm lợi, hầu hết là những người trí thức hay chuyên viên đã từng trải trên trường đời. Tất cả chỉ mang trong lòng chí hướng muốn đóng góp sự hiểu biết, kinh nghiệm của mình để mang lợi ích thiết thực cho đồng hương. Không một ai nhận được tiền thù lao trong việc giảng dạy. Tất cả đều tự túc. Thế nhưng lúc nào nụ cười vẫn tươi trên môi, và ánh mắt vẫn sáng ngời hạnh phúc và sự đối xử với nhau vẫn ân cần lịch sự và tương kính.



Năm năm phục vụ, Trung tâm đã gặp rất nhiều gian nan, chướng ngại. Nhưng, tất cả mọi người trong Trung Tâm quyết chí một lòng, vượt qua sóng gió, để phát triển vững vàng đến hôm nay. Chúng ta đã có trên 300 học viên ghi danh học trên 20 lớp huấn luyện, từ Anh văn, Pháp Văn, Spanish, Khí Công, Thể dục nhịp điệu, Yoga, Thiền, Hội hoạ, thanh nhạc, đàn Guitar và nhiều lớp khác nữa. Chỉ tiếc lớp học Phật pháp đã không thành công được. Tất cả các lớp học đều được hướng dẫn bởi các giảng viên đầy kinh nghiệm giảng dạy lâu năm, năm ngày mỗi tuần, tại trụ sở mà Trung Tâm chúng tôi đã thuê được cho việc giảng dạy. Trung Tâm có bốn vị có bằng Tiến Sĩ tại các đại học Hoa Kỳ và Pháp quốc, trên 10 vị có văn bằng Bác Sĩ, Dược Sĩ, Luật Sư, và hầu hết có văn bằng Cử nhân hay Thạc sĩ, hoặc các chứng chỉ chuyên ngành của các môn giảng dạy.



Nhưng khó khăn vẫn còn đó trong thời gian lâu nữa. Chỗ thuê mướn có giới hạn thời gian và ngày giờ sử dụng. Vì thế rất nhiều dự án đều bị ngưng lại. Chẳng hạn như Trung Tâm có thể tìm ra nguồn tài trợ cho việc mua một dàn trống, và đã kiếm được một huấn luyện viên rất giỏi để hướng dẫn lập một đoàn trống dân tộc. Thế nhưng tập dượt ở đâu, lúc nào, là một vấn đề không có lời giải đáp. “Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên.” Chúng tôi sẽ kiên nhẫn chờ dịp giải quyết để hoàn thành tâm nguyện của anh chị em của Trung Tâm. Biết đâu “tâm động quỉ thần tri” Trời Phật sẽ chứng giám cho những người có lòng.



Vì những giới hạn còn đó nên Trung Tâm vẫn chưa cài được những cành hoa tươi vào bể khổ của cuộc đời, mặc dù chí hướng, khả năng và kỹ thuật tổ chức đều đã sẵn sàng. Vì rằng “đã đi nên sẽ đến”, anh chị em chúng tôi sẽ kiên nhẫn bước lên những khó khăn để thành tựu những ước ao phục vụ cộng đồng và xã hội. Khó khăn sẽ chẳng làm nao núng niềm tin sâu sắc của chúng tôi vào tinh thần Từ Bi cao cả của chư Phật. Trở ngại thiếu thốn chỉ làm tăng quyết tâm của những con người có lý tưởng cao cả hơn cả tiền tài và vật chất phù du. Dù đã có nước mắt rơi và rất nhiều đêm mất ngủ. Nhưng, mặt trời lại mọc và một ngày mới của hy vọng với năng lực mới lại đến với bình minh tươi đẹp.



Hôm nay quí vị sẽ xem một phần nhỏ các sinh hoạt của Trung tâm qua sự biểu diễn của các học viên. Mong quí vị sẽ thấy được niềm vui chan chứa trong sự hài hoà, vui vẻ trong tinh thần vô uý, và hạnh phúc trong ánh mắt, nụ cười của các giảng viên, học viên, thiện nguyện viên và anh chị em trong Trung Tâm. Quí vị sẽ thấy Trung Tâm đang sinh hoạt như một đại gia đình mà tất cả đều yêu thương, kính trọng lẫn nhau, cảm thông, và cư xử với nhau trong tinh thần khiêm cung đạo hạnh. Anh chị em trong Trung Tâm hiểu rõ chỉ có tình thương và sự kính trọng, hiểu biết lẫn nhau mới dẫn Trung Tâm đến một tương lai tươi sáng.



Với tư cách là Giám Đốc Trung Tâm, tôi xin gửi đến tất cả anh chị em thành viên, thiện nguyện viên và thân hữu lòng biết ơn vô hạn về những đóng góp vô vị lợi của tất cả mọi người trong năm năm qua.



Cũng cần nhắc lại là Trung Tâm này chưa bao giờ làm đơn xin hay nhận được bất cứ một đồng bạc trợ cấp tài chánh nào của các bất cứ cơ quan chính phủ dưới bất cứ hình thức nào.



Hôm nay cũng là lúc tôi hy vọng sẽ bước vào giai đoạn sửa soạn chuyển giao Trung Tâm này cho những người trách nhiệm kế tiếp. Tôi xin thân ái mời gọi những người có thiện tâm thiện chí sẵn sàng xung phong gánh vác.



Với tư cách là một Phật tử thuần thành, Con cũng xin chân thành tri ân HT Thích Viên Lý với trên 30 năm được gần HT để phục vụ Phật pháp, từ khi HT còn ở một ngôi chùa rất nhỏ ở vùng Monterey Park cho tới khi Thầy lập ngôi chùa mới tại quận Cam. Con cũng xin ghi ơn HT đã đặt niềm tin trọn vẹn, không lay chuyển, nơi chúng con trong việc thành lập, tổ chức và điều hành Trung Tâm. Lời khuyến khích chân tình vô cùng qúi báu “hãy coi những trở ngại chỉ là những thử thách để vượt qua” là động lực quí báu để Trung Tâm còn sinh hoạt tới ngày nay.



Trưởng Lão HT. Thích Chơn Thành ban Đạo Từ Với tư cách là một Phật tử thuần thành, Con cũng xin chân thành tri ân HT Thích Viên Lý với trên 30 năm được gần HT để phục vụ Phật pháp, từ khi HT còn ở một ngôi chùa rất nhỏ ở vùng Monterey Park cho tới khi Thầy lập ngôi chùa mới tại quận Cam. Con cũng xin ghi ơn HT đã đặt niềm tin trọn vẹn, không lay chuyển, nơi chúng con trong việc thành lập, tổ chức và điều hành Trung Tâm. Lời khuyến khích chân tình vô cùng qúi báu “hãy coi những trở ngại chỉ là những thử thách để vượt qua” là động lực quí báu để Trung Tâm còn sinh hoạt tới ngày nay.



Con cũng xin đảnh lễ lên HT Thích Chơn Thành, HT Thích Minh Mẫn đã trợ cấp chút ít tài chánh, và luôn thương yêu chúng con và trợ giúp tinh thần chúng con trong mọi công việc cộng đồng, xã hội và sinh hoạt của Trung Tâm.



Chúng con tin tưởng chư Phật chư Bồ Tát mười phương sẽ nhìn rõ tâm thanh tịnh và tấm lòng quí báu của chư vị và sẽ hộ trì chư vị Hòa Thượng luôn pháp thể khinh an.



Thay mặt Trung Tâm chúng tôi xin cảm ơn toàn thể quí vị khách đã đến dự hôm nay, tấm lòng của quí vị với Trung Tâm vô cùng đáng quí và chúng tôi sẽ mãi ghi nhớ. Ước mong quí vị sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các sinh hoạt của Trung Tâm…”



Sau đó là Đạo Từ của Hòa Thượng Tiến Sĩ Thích Viên Lý, HT. Cảm tạ chư tôn đức, quý vị quan khách và đồng hương tham dự, cảm ơn Giáo Sư Vân Bằng, ông Chánh Án Nguyễn Trọng Nho đã hy sinh công sức, phục vụ tha nhân. HT. tiếp: “Không có GS. Vân Bằng, không có Trung Tâm nầy, bắt đầu từ con số không, đến nay đã có thể tự hào về những thành tích đóng góp của trung tâm. Giữa bối cảnh xã hội ‘Phục Vụ Chúng Sanh là Cúng Dường Chư Phật’; ‘Phục vụ Bồ Đề Nguyện, Bồ Đề Hạnh’, Giáo Sư Vân Bằng đã thực hiện theo lời Phật dạy. Tương lai Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo Điều Ngự sẽ phát triển không những cho Cộng Đồng Phật Giáo mà là cho Cộng Đồng Việt Nam. Với những thành quả rất lớn lao mà Giáo Sư Vân Bằng đã trình bày, chúng tôi hết lòng thâm tạ quý vị Luật Sư, Bác Sĩ, Giáo Sư, chuyên viên, cùng những vị thiện nguyện viên đã hết lòng phục vụ cho Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo Điều Ngự của chúng ta. Nói đến GS. Vân Bằng mà không nhắc đến ông Chánh Án Nguyễn Trọng Nho người đứng sau lưng đã phục vụ ‘Bất Khả Tư Nghị”. Sự hiện diện của tất cả quý vị hôm nay đã thể hiện được tinh thần “Phục vụ chúng sanh là cúng dường Chư Phật”.



Trong dịp nầy Hòa Thượng Tiến Sĩ Thích Viên Lý cũng đã tặng cho Giáo Sư Vân Bằng cuốn sách mà Hòa Thượng mới viết đó là cuốn “Hoa Ngiêm Khái Luận”.



Tiếp theo lời Đạo Từ của Trưởng Lão HT. Thích Chơn Thành, trong lời Đạo Từ Trưởng Lão Hòa Thượng đã hết lời khen ngợi và tán thán công đức mà GS, Vân Bằng cùng ông Chánh Án Nguyễn Trọng Nho đang thực hiện, những nghĩa cử dấn thân phục vụ là tấm gương sáng để cho thế hệ con cháu chúng ta noi theo.



HT. Thích Minh Mẫn phát biểu Tiếp theo lời Đạo Từ của Trưởng Lão HT. Thích Chơn Thành, trong lời Đạo Từ Trưởng Lão Hòa Thượng đã hết lời khen ngợi và tán thán công đức mà GS, Vân Bằng cùng ông Chánh Án Nguyễn Trọng Nho đang thực hiện, những nghĩa cử dấn thân phục vụ là tấm gương sáng để cho thế hệ con cháu chúng ta noi theo.



Sau đó Giáo Sư Vân Bằng mời HT. Thích Minh Mẫn lên có lời phát biểu. HT. cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn Giáo Sư Vân Bằng, ông Chánh Án Nguyễn Trọng Nho đã bỏ nhiều công sức nhằm phục vụ cộng đồng đó là điều đáng ghi nhận.



Ban Điều Hành và lớp Thanh Nhạc hợp ca bản “Nhà Việt Nam” Sau đó Giáo Sư Vân Bằng mời HT. Thích Minh Mẫn lên có lời phát biểu. HT. cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn Giáo Sư Vân Bằng, ông Chánh Án Nguyễn Trọng Nho đã bỏ nhiều công sức nhằm phục vụ cộng đồng đó là điều đáng ghi nhận.



Sau đó ban tổ chức mời GS. Trần Huy Bích cùng các vị Chánh Án lên trao quà lưu niệm. Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ, mở đầu phần văn nghệ với bản “Nhà Việt Nam” do ban Điều Hành và lớp Thanh Nhạc hợp ca, tiếp theo phần biểu diễn khí công do Thầy Phước hướng dẫn, chương trình tiếp tục với phần trình diễn áo dài và line dance do Luật Sư Thu Cúc hướng dẫn, trình diễn gậy dưỡng sinh do Kim Cúc hướng dẫn trình diễn, chương trình tiếp theo qua những tiết mục như: Múa “Mùa Xuân Với Hoa Anh Đào”, Nhạc cảnh “Lúa Mùa Duyên Thắm”… Chương trình văn nghệ phong phú qua phần trình diễn xuất sắc của anh chị em trong Trung Tâm, “cây nhà lá vườn” nhưng được nhiều người khen ngợi, qua sau phần trình diễn những tràng pháo tay tán thưởng đã làm vang dội nhà hàng.



Kết thúc chương trình với phần dạ vũ mừng 5 năm thành lập trung tâm.