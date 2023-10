Hội Thảo EMS Về Dịch Vụ Pháp Lý Miễn Phí Dành Cho Sinh Viên Nhập Cư Đại Học Cộng Đồng

Diễn giả Alonso Garcia



Garden Grove (VB) - Vào trưa ngày Thứ Ba 24/10/2023, Tổ Chức Phục Vụ Truyền Thông Sắc Tộc (Ethnic Media Services - EMS) phối hợp với Trung Tâm Nguồn Lực Pháp Lý Người Nhập Cư (ILRC), và Tổ Chức Các Trường Đại Học Cộng Đồng California đã tổ chức buổi họp báo qua zoom. Buổi họp này giới thiệu về chương trình Find Your Ally (www.findyourally.com ), chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho sinh viên nhập cư chưa có giấy tờ trong các đại học cộng đồng.





Tham dự buổi họp báo có đại diện các cơ quan truyền thông báo chí cộng đồng sắc tộc ở California. Các diễn giả của buổi hội thảo bao gồm:

- Alonso Garcia- đại diện chương trình Find Your Ally

- Manoj Govindaiah- Managing Attorney của tổ chức Immigrant Legal Defense

- Dr. Kelly Fletes, Giám Đốc Phòng Phục Vụ Sinh Viên của Monterey Peninsula College

- Sabrina P- một sinh viên nhập cư





Find Your Ally (www.findyourally.com ) là một chương trình dịch vụ của Dự Án Dịch Vụ Pháp Lý Nhập Cư Giáo Dục Đại Học. Dự án được hình thành bởi Tổ Chức Các Trường Đại Học Cộng Đồng California, hợp tác cùng Bộ Dịch Vụ Xã Hội California (CDSS) và Quỹ Đại Học Cộng Đồng California (FoundationCCC). Chương trình này cung cấp nhiều loại dịch vụ pháp lý nhập cư miễn phí, để giúp đỡ cho các sinh viên là người nhập cư chưa có giấy tờ. Theo ước tính, tại California, có khoảng 70,000 sinh viên nhập cư chưa có giấy tờ đang theo học tại các trường đại học cộng đồng.





Chương trình này có ở tất cả 115 các trường đại học cộng đồng California, cho đến nay đã và đang giúp đỡ khoảng 10,000 sinh viên nhập cư. Để hội đủ điều kiện tham gia chương trình này, sinh viên có thể là toàn thời gian hay bán thời gian, tham gia các khóa học có tín chỉ hoặc không có tín chỉ, hoặc các khóa học dành cho người lớn.





Ông Alonso Garcia, đại diện của Find Your Ally, cho biết để bắt đầu nhận sự trợ giúp, sinh viên có thể lên trang mạng www.findyourally.com điền những thông tin cá nhân, zip code vùng cư trú, sau đó sẽ nhận được trả lời từ người tư vấn pháp lý. Những thông tin này được bảo mật hoàn toàn, sinh viên không phải lo lắng về tình trạng nhập cư của mình. Những dịch vụ pháp lý trợ giúp có liên quan đến tình trạng nhập cư của sinh viên, thí dụ như trợ giúp điền đơn để tham gia hay gia hạn chương trình DACA; trợ giúp hoàn thành thủ tục để có giấy tờ làm việc hợp pháp; trợ giúp làm hồ sơ xin thẻ xanh…





Nhiều sinh viên có đủ điều kiện để trở thành người nhập cư hơp pháp mà không hề hay biết. Ông Alonso cũng lưu ý rằng không phải tất cả các sinh viên chưa có giấy tờ đều hội đủ điều kiện để trở thành người nhập cư hợp pháp. Tuy nhiên, với sự tư vấn của Find Your Ally, sinh viên sẽ hiểu rõ về tình trạng pháp lý của mình, tránh mất tiền cho những tổ chức dịch vụ di trú không chuyên nghiệp.

Mỗi năm, chương trình Find Your Ally nhận được nguồn tài trợ khoảng $10 triệu từ chính quyền tiểu bang California để giúp đỡ pháp lý cho sinh viên đại học cộng đồng.

Diễn giả Manoj Govindaiah

Trong phần phát biểu của mình, ông Manoj Govindaiah cho biết Immigrant Legal Defense là một tổ chức pháp lý phi lơi nhuận có văn phòng ở Oakland. Hiện nay tổ chức này đang phối hợp với các đại học cộng đồng California thông qua Find Your Ally để hỗ trợ pháp lý miễn phí cho sinh viên. Theo ông, Find Your Ally là một chương trình tuyệt vời để kết nối những người nhập cư với các tổ chức chuyên trợ giúp về pháp lý. Trước đây, những người nhập cư rất khó để tìm được những tổ chức như Immigrant Legal Defense và ngược lại. Nay với Find Your Ally, người nhập cư chỉ cần ghi danh học một lớp học nào đó, thí dụ như lớp ESL, tại một đại học cộng đồng là có thể tham gia vào chương trình.





Ông Manoj kể lại câu chuyện của một sinh viên nhập cư không có giấy tờ, nhờ chương trình này giúp đỡ đã vào chương trình DACA để trở thành di dân hợp pháp, và hiện đang chuẩn bị có thẻ xanh. Trước đó, sinh viên này có đi hỏi một số văn phòng tư vấn pháp lý nhưng không có kết quả. Hiện nay, văn phòng của ông Manoj đang hoạt động gần quá tải, vì có nhiều sinh viên cần giúp đỡ.

Diễn giả Kelly Fletes

Tiến Sĩ Kelly Fletes, Giám Đốc Phòng Phục Vụ Sinh Viên của Monterey Peninsula College, cảm ơn Find Your Ally đã liên kết với các đại học cộng đồng để giúp đỡ nhiều sinh viên, giúp họ hoàn thành giấc mơ giáo dục tại Mỹ. Bà cho biết nhiều sinh viên là người nhập cư vì vấn đề pháp lý mà sao lãng việc học. Có sinh viên cho biết đã từng mất hàng ngàn đô cho các văn phòng dịch vụ pháp lý, nhưng họ không giúp đỡ được gì. Trong khi đó, một sinh viên nhờ Find Your Ally mà nay đã có green card, và hiện đã chuyển lên học tại một đại học CSU của California.

Sinh viên Sabrina

Sabrina P. là một sinh viên nhập cư của một đại học cộng đồng ở vùng Nam California. Cô cho biết trước đây cô là một người nhập cư chưa có giấy tờ; và cô không hề biết mình là hội đủ điều kiện để tham gia chương trình DACA. Cô sống ở Mỹ trong tình trạng lo lắng vì tình trạng di trú, phải đi làm nhiều công việc không chính thức để trả tiền học. Nhưng khi được Find Your Ally giúp đỡ, cô đã tham gia vào chương trình DACA để trở thành di dân hợp pháp, có giấy tờ để đi làm việc chính thức. Hơn thế nữa, cô đang hoàn thành thủ tục để xin nhận được thẻ xanh. Sabrina kể lại kinh nghiệm cá nhân của mình để khuyến khích các sinh viên nhập cư khác sử dụng dịch vụ miễn phí từ Find Your Ally, để có được sự trợ giúp pháp lý chuyên nghiệp.





Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vào trang web: www.findyourally.com

Hoặc liên lạc:

Alonso Garcia, Senior Program Manager of Equity, Foundation for California Community Colleges (algarcia@foundationccc.org )

Sarah London, Senior Director of External and Executive Communications, Foundation for California Community Colleges (slondon@foundationccc.org )