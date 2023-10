Mark Meadows Được Miễn Tố, Đã Trả Lời Thẩm Vấn Trước Đại Bồi Thẩm Đoàn

TIN VN. Không đơn hàng, một công ty dệt may gần 4.000 nhân sự nay còn 37 người. Theo Báo Tuổi Trẻ. Trong quý 3-2023, một công ty dệt may từng rất lớn ở TP.HCM không ghi nhận đơn hàng nào. Khoản doanh thu ít ỏi có được đến từ dịch vụ. Ngành dệt may tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm.