Giáo sư Nguyễn Văn Canh thuyết trình và tiếp xúc với các bạn trẻ

Từ ngày tới Hoa Kỳ năm 1975, Gs Nguyễn Văn Canh (nguyên giáo sư và Phụ tá Khoa trưởng tại Đại học Luật khoa Sài Gòn, kiêm giáo sư tại Đại học Vạn Hạnh và Học viện Cảnh Sát Quốc Gia) luôn luôn tích cực dấn thân trong các hoạt động có tính cách quốc tế nhằm mục đích tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Sau khi được mời gia nhập Viện Nghiên cứu Hoover (Hoover Institution on War, Revolution and Peace) thuộc viện Đại học Stanford trong tư thế một Visiting scholar, ông được mời tham dự một số Hội nghị mang tính cách quốc gia tại Hoa Kỳ, và một số Hội nghị mang tính cách quốc tế ở nhiều nơi trên thế giới: Paris năm 1987, Bangkok năm 1988, Stalingrad năm 1990 …

Tại các Hội nghị ấy, trong tư thế thuyết trình viên hay được mời gia nhập chủ tọa đoàn, ông có hoàn cảnh tiếp xúc và trao đổi ý kiến với một số nhà lãnh đạo Hoa Kỳ như Phó Tổng thống Dan Quayle, Dân biểu (sau là Phó Tổng thống) Dick Cheney, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Jeanne Kirkpatrick, Bộ trưởng Quốc phòng Caspar Weinberger, TNS Howard Baker … , một số nhân vật quốc tế như TNS Zbigniew Romaszewski, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Thượng viện Ba Lan, Lord David Ennals, Thượng Nghị sĩ của Vương quốc Anh …

Trong vị trí một học giả tại Hoover, ông có dịp trao đổi thư từ với Tổng thống Pháp Giscard d’Estaing, Thượng Nghị sĩ Anh quốc David Ennals, Thượng Nghị sĩ Ba Lan Zbigniew Romaszewski, Tổng thống nước Lithuania Vytautas Landsbersgis, ký giả Nga Nikolay Preobrazhensky …và nhiều nhân vật quốc tế khác. Trong tư thế người đại diện của Ủy ban Tranh đấu cho Tự do và Dân chủ tại Việt Nam (Committeee on the Struggle for Freedom and Democracy in Vietnam), ông có hoàn cảnh trao đổi thư từ với vị Chủ tịch Hội đồng Nghị viện Âu Châu cùng nhiều nhân vật khác.

Nhân có việc tới Nam California, ông được một số cựu sinh viên Học viện Cảnh sát Quốc gia, phối hợp với một số cựu sinh viên Đại học Luật Khoa và Đại học Vạn Hạnh, tổ chức một buổi nói chuyện để ông có dịp trao đổi ý kiến và kinh nghiệm với một số thân hữu và các bạn trẻ. Buổi nói chuyện này được sự hỗ trợ của Viện Việt Học, Hội Giáo Chức Việt Nam Nam California, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Bưởi-Chu Văn An Nam California, và được được tăng cường với một tham luận đoàn, gồm:

– Gs Phạm Thị Huê, nguyên Khoa trưởng Phân khoa Khải đạo (Counseling), Đại học Orange Coast College, California,

– Cô Nguyễn Thế Thủy, cựu Chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California, đương kim Ủy viên Giáo dục Học khu Westminster, California,

– Ông Phan Thanh Châu, Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia.

Buổi nói chuyện sẽ được tổ chức tại:





Phòng hội của Thư Viện Việt Nam

10872 Westminster Ave, Ste. 214-215

Garden Grove, CA 92843

Từ 1:00 giờ tới 3:30 giờ chiều ngày Thứ Bảy 28 tháng 10 năm 2023.



Ban Tổ chức rất vinh hạnh mời sự tham dự của tất cả những ai quan tâm đến việc tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, cùng trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của đất nước của tất cả mọi người Việt.

Thông báo cộng đồng -- Thư Mời