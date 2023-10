Kỷ niệm về Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 10

Cuối tháng Bảy vừa qua chúng tôi tham gia khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 10 tại Big Bear City, California. Kể từ lúc nghe tin khóa tu học sẽ được tổ chức tại thành phố núi Big Bear tại Nam California, chúng tôi muốn tham gia ngay. Tham gia vì nhiều lý do.

Cách đây gần 25 năm vì yêu thích cảnh trí mùa Đông, tuyết trắng và không khí trong lành, chúng tôi đã lên núi Big Bear nhiều lần để tìm mua một căn cabin làm chỗ cho vacation home. Và rồi năm 2001 chúng tôi mua được một căn cabin rất ưng ý và nằm trong khu Wishpering Forest nằm về hướng bắc (north shore) của bờ hồ, nơi chỉ có nhà ở và không cho phép có hàng quán hay khách sạn, tiệm tạp hóa, bia rượu hay các dịch vụ thương mại gì khác ! Do đó lên Big Bear như đi về “nhà”, không là vấn đề với chúng tôi vì đường đèo núi lên xuống quanh co lái xe khó khăn!

Lý do quan trọng hơn là đã tin theo lời dạy của Phật nhiều năm, nhưng lâu nay chúng tôi chưa có dịp để tham dự một khóa tu học. Tham gia để biết được Ban Tổ Chức làm việc ra sao và có cống hiến những gì làm cho người Phật Tử tu tập hay hơn, trở thành một người tốt hơn như theo lời Phật dạy. Chúng tôi quan niệm rằng tham dự một hay nhiều khóa tu học cũng không giúp chúng ta về Cõi Niết Bàn, quan trọng là nếu tu thân chân chính, nó sẽ giúp chúng ta tiến nhiều hơn trong sự an lạc ngay trong đời sống hàng ngày.

Khi chúng tôi gọi đến Ban Tổ Chức (BTC) để ghi danh thì được Sư Cô trụ trì giúp đỡ tận tình. Phải viết thêm ra đây là ngôi chùa mà Thầy Trưởng Ban Tổ Chức đã lập ra, lấy tên là Liên Hoa Sanh tại Big Bear City, thì cách đây nhiều năm chúng tôi đã lui tới và lúc đó do một Thầy khác trụ trì. Từ nhà tôi ở hướng Big Bear City đi tới đó không xa, đi xe độ chừng 10 phút, băng qua một địa điểm gọi là Balwin Lake, lúc đó còn nhiều nuớc. Năm qua vì có mưa nhiều nên hồ này có nước trở lại, tuy không nhiều như mấy chục năm trước. Từ Big Bear City lấy Highway 38 đi vòng qua cuối hồ Balwin Lake là đến con đường số 4 (4th Street), rẽ tay trái đi một chút là thấy ngôi chùa Liên Hoa Sanh. So với những năm trước đây, Tu Viện Liên Hoa Sanh nay đã thay đổi nhiều, các pho tượng, cây cảnh trang trí rất đẹp mắt, con đường phía trước được tráng cement, nhiều chỗ đậu xe hơn. Từ trước cổng đi vào sân trước của Tu Viện, chúng ta có thể nhìn xuống toàn cảnh Balwin Lake và các ngọn núi bao quanh, trông rất hữu tình và đẹp mắt. Chắc chắn là vào Mùa Đông, quang cảnh này sẽ thơ mộng, hùng vĩ với tuyết trắng xóa bao phủ chung quanh.

Viện Chủ Tu Viện Liên Hoa Sanh là Hòa Thượng Thích Tuệ Uy và trụ trì là Sư Cô Pháp Tạng. Hai vị tu sĩ này là người đã đứng ra đảm nhận tổ chức khóa Tu Học vừa qua. Kể từ khi được ủy nhiệm đứng ra tổ chức khoá tu học lần thứ 10, HT Tuệ Uy đã trải qua rất nhiều chông gai và khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ đã được Giáo Hội giao phó.

Theo tôi nghĩ vì Thầy đã từng sống tại Big Bear City nên yêu mến cái không gian hùng vĩ của núi đồi, không gian yên tĩnh hợp cho những ai muốn cảnh trí yên tịnh để TU, xa sự xô bồ của thành thị, phố xá xe cộ ồn ào. Ngày xưa chúng ta thường hay nghe nói lên núi tu tập quả không sai và rất thâm thúy. Nhưng chọn một địa điểm xa xôi, đường đi tương đối khó khăn cho những người lớn tuổi, nhất là các Phật Tử nữ phái, một thành phần tham gia nhiều nhất các khóa tu học, đã làm cho một số Thầy, một số Chùa khác e ngại và có thể không tích cực cho lắm. Nhưng với một ý chí mạnh mẽ, đầy niềm tin vào Đức Thế Tôn, TT Tuệ Uy đã chinh phục được hầu hết các Hòa Thượng, Thượng Tọa có uy tín trong Giáo Hội và cuối cùng các vị nầy cũng đều ủng hộ hết mình.

Người xưa có câu “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông” quả rất đúng trong trường hợp này. Trong một lần tâm sự với các học viên, Thầy Tuệ Uy đã nói sau khi nhận chức Trưởng Ban Tổ Chức, Thầy đã đi rất nhiều nơi, tổ chức không biết bao nhiêu buổi gây quỹ và nhất là đến gỏ cửa các Hoà Thượng có uy tín trong giới lãnh đạo của Giáo Hội để thỉnh ý và tìm sự ủng hộ tối đa. Có lần Thầy Tuệ Uy phải kiên nhẫn, bền tâm ngồi chờ rất lâu để xin được vào gặp một vị cao tăng trong hàng Giáo Phẩm. Với tính tình khiêm tốn, kiên nhẫn và nhất là tinh thần để việc chung trên hết, HT Tuệ Uy đã cho chúng ta thấy Thầy đã đi được rất xa trên con đường phục vụ đạo Phật, làm gương cho Phật Tử khắp nơi.

Nếu đã có chùa to, phật tử đông, phương tiện vật chất dồi dào mà đứng ra tổ chức một khóa tu học thì có lẽ tương đối dễ dàng, không có gì đáng nói. Ở đây Tu Viện Liên Hoa Sanh chỉ là một ngôi chùa khiêm tốn, xa chốn phồn vinh, Big Bear City không có nhiều Phật Tử, thế mà hai vị chân tu của Tu Viện Liên Hoa Sanh đã làm nên lịch sử cho khóa Tu Học Phật lần thứ 10 này.

Ban Tổ Chức đã chọn một địa điểm đẹp nhất nhì tại vùng Big Bear Mountain mà Thầy đã dịch ra là Đại Hùng Sơn, nơi đã có nhiều convention của Mỹ được tổ chức tại đây. Holiday Inn Resort là một khách sạn thuộc khu Big Bear Lake, với đầy đủ tiện nghi và ai tới đây cũng đều thích thú với cách trang hoàng bên trong theo phong cách một resort của các vùng trượt tuyết tại Bắc Mỹ cũng như tại Âu Châu. Nó nằm ngay tại trung tâm của khu phố gọi là The Village, nơi có nhiều tiệm ăn, hàng quán, bán đồ kỷ niệm và nhất là du khách có thể lên xe ngựa đi vòng quanh khu phố.

Chúng tôi đã lên Big Bear trước một ngày tức là Chủ Nhật 30/7/2023. Ngày hôm sau Thứ Hai 31/7 chúng tôi đến Holiday Inn lúc 2 giờ chiều để tham dự khóa tu học. Khi vào khu parking thì đậu xe rất thoải mái, cách trang trí bên ngoài khách sạn với hàng trăm lá cờ Phật Giáo, Việt Nam và Hoa Kỳ bay phất phới làm chúng tôi rất cảm động. Không ngờ cái thành phố xa xôi này hôm nay lại là ngày đón tiếp con dân Việt và Phật Tử như chúng tôi...đúng là một ngày trọn vẹn cho Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại tại Đại Hùng Sơn này !!.

Vào bên trong resort, chúng tôi thấy rất nhiều Phật Tử ở đó đang ghi danh check-in. Lại một lần nữa Ban Tổ Chức đã trang hoàng khu entrance reception area rất đẹp với rất nhiều biểu tượng, logo, hình ảnh quảng bá cho khóa Tu Học lần Thứ 10. Vì đã ghi danh trước nên chúng tôi được phát ngay cho bảng tên với design rất đẹp mắt và ý nghĩa. Được phát cho một túi xách gồm có các tài liệu cho học viên và sau đó là hai cards điện tử để mở cửa vào phòng của mình. Từ khu tiếp tân chúng tôi băng qua một hành lang được trang trí theo kiểu resort vùng núi với đa số làm bằng gỗ được đánh vernice bóng láng. Phòng của chúng tôi nằm ở tầng dưới nhìn ra khu vực hồ bơi, có cửa mở ra ngoài rất thuận tiện và mát mẻ.

Xin nói thêm ở đây là khách sạn Holiday Inn có rất nhiều phòng lớn nhỏ ở lầu 2 được dùng làm phòng ăn cho các Thầy và Phật tử. Ban Tổ Chức đã có sự góp tay của Ban Ẩm Thực chùa Phật Tổ ở Long Beach, California một chùa nổi tiếng nấu các món chay rất ngon. Thật vậy chúng tôi được thưởng thức các món chay rất ngon miệng , được phân phối nhanh gọn, ấm cúng và lịch sự từ các thiện nguyện viên. Nói theo thời nay là rất “professional”!

Qua ngày hôm sau Thứ Ba 1 tháng 8 năm 2023 là một ngày bận rộn nhất của khóa TU, chúng tôi thức đậy lúc 5:00 am để đến Hội Trường . Từ lúc 5:30 am – 7:15 am tham dự Hô Canh, ngồi thiền, Tụng Kinh, tham dự Lễ truyền giới và truyền Y cho Chúng xuất gia Đoản kỳ, nghe Lời Khai Thị, tham gia Kinh Hành trong im lặng ngoài sân trước của khách sạn. Sau đó là mục chụp hình lưu niệm trước sân của resort, đứng dưới bầu trời trong xanh quang đãng sau một cơn mưa nhẹ của ngày hôm trước tại Big Bear, với hàng mấy trăm Tăng Ni Phật Tử hiện diện... một kỷ niệm và hình ảnh khó quên cho mọi người tham dự.