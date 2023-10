Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm với Chiều Nhạc “Quê Hương Tình Thu Muôn Thuở”

Westminster (Bình Sa) – Tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, vào lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy 14 Tháng Mười năm 2023 Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm đã tổ chức thành công Chiều Nhạc “Quê Hương Tình Thu Muôn Thuở”.



Với số người tham dự đã không còn chỗ ngồi, một số người phải đứng hai bên để thưởng thức chương trình văn nghệ xuất sắc do các tiếng hát thân quen trong nhóm trình diễn. Đây là năm Thứ Ba cứ mỗi lần vào Thu, Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm đều tổ chức chiều nhạc với chủ đề về Mùa Thu. Điểm đặc biệt là chương trình khai mạc rất đúng giờ.

Các thành viên trong Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm chào mừng đồng hương tham dự

Điều hợp chương trình do MC. Ngô Ngọc Vĩnh. Mở đầu chương trình, Nhóm Cát Trắng với nhạc phẩm “Anh Đã Quên Mùa Thu” sáng tác Tùng Giang, với phần trình diễn điêu luyện qua những giọng hát, lời hát về Thu đã đưa người nghe hồi tưởng về những mùa Thu tại quê nhà với những mùa Thu gắn liền với quê hương, đất nước, khói lửa chiến tranh. Tiếp đến, Bích Thủy với nhạc phẩm “Đôi Mắt Người Sơn Tây” thơ Quang Dũng, Phạm Đình Chương phổ nhạc, đây là một bài thơ rất nổi tiếng nói về những ngày chinh chiến chống thực dân xâm lăng trong đó có những câu thơ như: “Em ở thành Sơn chạy giặc về/ Tôi từ chinh chiến cũng ra đi/ Cách biệt bao ngày quê Bất Bạt/ Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì…” Bích Thủy đã đưa người nghe trở về một quá khứ xa xăm trên quê hương ngập tràn khói lửa. Kim Huệ qua bản “Thu Ca” của Phạm Mạnh Cương với giai điệu Tango qua lời nhạc nhẹ nhàng như: “…Chiều về gieo thương với nhớ/ Lòng người lữ thứ bơ vơ/ Nghe lá hoa rụng xác xơ/ Chiều thu về đây lạnh lẽo/ Mà sương chiều rơi hắt hiu/ Gió xa đưa nhẹ tiếng tiêu…” đã đưa người nghe nhớ lại những mùa thu tha hương trên đất khách. Ana Xuân Vũ với nhạc phẩm “Gởi Nhau” do chính cô phổ nhạc qua làn điệu dân ca. Theo phong cách Quan họ Bắc Ninh. Tốp ca nam với nhạc phẩm “Những Bước Chân Âm Thầm” do Nhạc Sĩ Y Vân phổ từ thơ Kim Tuấn. Kim Loan với nhạc phẩm “Cô Đơn” của Nguyễn Ánh 9, qua lời nhạc mà Ca Sĩ Kim Loan đã nhẹ nhàng hát lên những lời như: “Hạnh phúc như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm/ Hạnh phúc như sương ban mai long lanh đậu cành lá thắm/ Tình yêu một thoáng lên ngôi, nhẹ nhàng như áng mây trôi/ Dịu dàng như ánh trăng soi, êm êm thương yêu dâng trong hồn tôi…” Sau những bài hát được trình diễn, những tràng pháo tay thật lớn đã làm vang dội hội trường.