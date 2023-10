Biden Hứa Viện Trợ Cho Gaza Và Israel Sau Vụ Nổ Bệnh Viện Ở Gaza

Vụ nổ bệnh viện Al-Ahli al-Arabi ở Gaza vào tối thứ Ba (17/10) đã giết chết ít nhất 471 người, và làm dấy lên những cuộc biểu tình phản đối Israel trên khắp Trung Đông vì nhiều người cho rằng vụ việc là do Israel không kích gây ra. (Nguồn:YouTube)



Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cam kết sẽ giúp đỡ Israel và người Palestine trong chuyến thăm ngắn ngủi hôm thứ Tư, và cho rằng vụ nổ bệnh viện là do hỏa tiễn bị hỏng của phiến quân Gaza, theo Reuters.

Vụ nổ bệnh viện Al-Ahli al-Arabi ở Gaza vào tối thứ Ba (17/10) đã giết chết ít nhất 471 người, và làm dấy lên những cuộc biểu tình chống Israel trên khắp Trung Đông, vì phía Palestine vẫn cho rằng vụ việc là do Israel không kích gây ra.

Trong khi đó, Israel cho biết nguyên nhân là do vụ phóng hỏa tiễn thất bại của nhóm chiến binh Jihad Hồi giáo, nhưng nhóm này phủ nhận trách nhiệm.

Khi kết thúc chuyến thăm, Biden hứa sẽ viện trợ nhiều hơn cho Israel. Ông nói về vụ nổ bệnh viện: “Dựa trên thông tin chúng tôi nhận được ngày hôm nay, có vẻ như đó là kết quả của một hỏa tiễn bị lỗi do một nhóm khủng bố ở Gaza bắn.”

Tại Washington, National Security Council của Tòa Bạch Ốc cũng lặp lại quan điểm của Biden, cho biết đánh giá của Hoa Kỳ dựa trên phân tích hình ảnh trên không và thông tin nguồn mở.

Bộ Y Tế Gaza cho biết 3,478 người Palestine đã chết và 12,065 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào khu vực kể từ ngày 7/10.

Các nhà lãnh đạo Ả Rập đã phản ứng trước thảm kịch bệnh viện Ở Gaza, đổ lỗi cho Israel, và hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh với Biden ở Jordan.

Biden cho biết Hoa Kỳ sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo Israel được an toàn, đồng thời kêu gọi người Israel không ‘nóng giận mất khôn,’ đồng thời nhắc lại rằng đại đa số người Palestine không liên kết với Hamas.

Biden cho biết Hoa Kỳ sẽ cung cấp 100 triệu MK tài trợ mới để viện trợ nhân đạo cho người Palestine ở khu vực Gaza và Bờ Tây. Ông nói: “Điều khiến chúng ta khác biệt với những kẻ khủng bố là chúng ta tin vào phẩm giá cơ bản của mỗi mạng sống con người. Nếu không có niềm tin đó, bọn khủng bố sẽ thắng.”

Trong chuyến thăm kéo dài chưa đầy 8 giờ, Biden cũng cho biết sẽ yêu cầu Quốc Hội cấp một gói viện trợ “chưa từng có” cho Israel trong tuần này, dù việc đó chỉ có thể thực hiện khi Hạ Viện bầu được tân chủ tịch.

Biden đang phải đối mặt với áp lực mạnh mẽ để đảm bảo Israel cam kết rõ ràng về việc cho phép viện trợ được vào Gaza từ Ai Cập, nhằm hỗ trợ cho người dân trong khu vực.

Vào cuối chuyến thăm của Biden, văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra tuyên bố nói rằng Israel sẽ cho phép thực phẩm, nước và thuốc men đến miền nam Gaza từ Ai Cập. Israel cũng nhắc lại rằng họ sẽ không cho viện trợ từ Israel cho đến khi Hamas thả khoảng 200 con tin bị bắt trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10.

Tuần trước, Israel đã ra lệnh cho hơn một triệu thường dân ở phía bắc Gaza sơ tán, còn những người Palestine di tản đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng.

Chiến lược trước mắt của Israel là phá hủy cơ sở hạ tầng của Gaza, dù có phải trả giá bằng thương vong dân sự cao, đẩy người dân trong khu vực về phía biên giới Ai Cập và truy đuổi Hamas bằng cách cho nổ các mê cung đường hầm dưới lòng đất.

Nước láng giềng Ai Cập và Jordan đã thẳng thừng bác bỏ quan điểm cho rằng người tị nạn Palestine có thể di chuyển vào lãnh thổ của họ.

Vụ nổ bệnh viện ở Gaza đã gây phẫn nộ khắp Trung Đông.

Tại Lebanon, lực lượng an ninh đã phải bắn hơi cay và xịt vòi rồng vào những người biểu tình bạo lực gần Đại Sứ Quán Hoa Kỳ ở phía bắc Beirut. Các cuộc tuần hành trên khắp Iran, người biểu tình mang theo các biểu ngữ có nội dung “Death to America” và “Death to Israel.”

Các viên chức Palestine cho biết lực lượng Israel đã bắn chết hai thiếu niên Palestine gần Ramallah ở Bờ Tây trong các cuộc biểu tình lan rộng.