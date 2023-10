Dự Luật No Fakes Act: Cấm Sử Dụng AI Để Tái Tạo Giọng Nói Và Hình Ảnh Của Con Người

Đạo luật No Fakes Act đã được bốn TNS Hoa Kỳ đưa ra và nhận được sự ủng hộ từ các tổ chức đại diện cho các ngành công nghiệp sáng tạo. (Nguồn: pixabay.com)

Theo tờ Theartnewspaper, ngày 12 tháng 10, các TNS Hoa Kỳ Chris Coons, Marsha Blackburn, Amy Klobuchar và Thom Tillis đã đưa ra quy định mới về trí tuệ nhân tạo (AI) trước Quốc Hội Hoa Kỳ trong dự thảo luật có tên là Nurture Originals, Foster Art and Keep Entertainment Safe Act, hay đọc tắt là No Fakes Act.

Về cơ bản, dự luật sẽ tìm cách cấm sử dụng AI để tái tạo giọng nói và hình ảnh của con người mà không có sự cho phép. Các nền tảng tạo ra các bản sao AI không được sự cho phép, cũng như các nền tảng đăng tải những bản sao này, sẽ bị trừng phạt.

Mối quan tâm về việc bảo vệ các lĩnh vực sáng tạo trước những nội dung được tạo ra thông qua máy học machine learning, khai thác dữ liệu web và các hình thức tự động hóa khác ngày càng tăng. Sau nhiều tháng điều trần về vấn đề phát triển và ứng dụng AI do TNS Coons chủ trì, dự luật đã được đưa lên Thượng Viện.

Trong một tuyên bố, TNS Coons cho biết đã nhận được nhiều lời kêu gọi của các nhà sáng tạo (creators) về việc “đưa ra các chính sách, quy định rõ ràng trong việc sử dụng và ảnh hưởng của AI tổng quát,” và rằng “Quốc Hội phải tìm cách phù hợp để cân bằng giữa một bên là bảo vệ quyền cá nhân theo Tu Chính Án Số 1 và một bên là thúc đẩy đổi mới và sáng tạo AI.”

Mục đích chính của Dự luật là bảo vệ quyền và sinh kế của các nghệ sĩ, nhưng nó cũng đưa ra những ngoại lệ đáng kể đối với quy định “trong các tác phẩm được bảo vệ bởi Tu Chính Án Số 1, chẳng hạn như chương trình phát sóng thể thao, phim tài liệu, tác phẩm tiểu sử hoặc cho mục đích bình luận, phê bình cùng với một số ngoại lệ khác.”

Dự thảo luật trích dẫn một thí dụ tiêu cực là bài hát “Heart on My Sleeve,” được trình diễn bởi giọng hát của Drake và the Weeknd, nhưng các giọng này là do AI tạo ra. Bài hát đã thu hút nhiều lượt nghe trên các nền tảng kỹ thuật số đến mức gần như có mặt trên bảng xếp hạng Billboard, nhưng sau đó nó đã bị xóa vì vi phạm quyền của các ngôi sao nhạc pop.

No Fakes Act đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều tổ chức trong ngành nghệ thuật và giải trí, trong đó có Recording Industry Association of America (RIAA) và Actors’ and Writers’ Union (Sag-Aftra).