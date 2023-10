Quý Vị Có Thể Giúp Đỡ Người Dân Ở Gaza Ngay Bây Giờ!

Theo tờ Theartnewspaper, ngày 12 tháng 10, các TNS Hoa Kỳ Chris Coons, Marsha Blackburn, Amy Klobuchar và Thom Tillis đã đưa ra quy định mới về trí tuệ nhân tạo (AI) trước Quốc Hội Hoa Kỳ trong dự thảo luật có tên là Nurture Originals, Foster Art and Keep Entertainment Safe Act, hay đọc tắt là No Fakes Act.