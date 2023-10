Lễ Tưởng Niệm Cố Chủ Tịch Hà Thúc Ký và Cố Đại Sứ Bùi Diễm

Sinh hoạt cộng đồng

Lễ tưởng niệm cố chủ tịch sáng lập Đại Việt Cách Mạng Đảng, ông Hà Thúc Ký và cố chủ tịch danh dự Đại Sứ Bùi Diễm được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng thứ bảy ngày 14/10/2023, tại phòng hội khách sạn Best Western Plus, thành phố Santa Ana.

(Hình của Triều Lam).





Đại Việt Cách Mạng Đảng thành lập ngày 25/12/1965, ông Hà Thúc Ký là Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư của Đảng, Trần Việt Sơn làm Phó tổng bí thư. Ông Hà Thúc Ký (1920-2008) bị tù thời Ngô Đình Diệm, được thả năm 1963, ông nổi tiếng vì các hoạt động chính trị ở miền Nam. Năm 1974, ông kiện Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tội vi hiến ra Tối cao Pháp viện. Sau 1975, ông và Đảng Đại Việt Cách Mạng hoạt động tại Hoa Kỳ và Canada. Hồi ký chính trị “Sống Còn Với Dân Tộc” của ông Hà Thúc Ký, với niềm tin lạc quan, ông Hà Thúc Ký tin vào một tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt. Ông cho biết “Đất có tuần, dân có vận” có lẽ nào “vận’ của người dân Việt Nam đen đủi mãi. Ông Hà Thúc Ký qua đời ngày 16/10/2008, tại bệnh viện Holy Cross, thành phố Maryland, Hoa Kỳ, thọ 89 tuổi. Ông Bùi Diễm là Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương Đại Việt Cách Mạng Đảng thay thế Ông Hà Thúc Ký.

Ông Hà Thúc Ký, cố chủ tịch sáng lập Đại Việt Cách Mạng Đảng.

Ông Bùi Diễm hoạt động chính trị từ thời học trường Bưởi và gia nhập Đảng Đại Việt năm 1944. Ông làm chủ nhiệm tờ báo Vietnam Post xuất bản ở Sài Gòn bằng tiếng Anh (1954-1963). Đây là tờ báo tiếng Anh đầu tiên ở Việt Nam. Ông cũng thành lập hãng phim Tân Việt, sản xuất cuốn phim "Chúng tôi muốn sống". Ông được bổ làm Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa ở Washing ton D.C. Chức vụ này ông đảm nhiệm từ năm 1967 đến năm 1972 thì chuyển làm Đại Sứ lưu động cho đến năm 1975. Sau năm 1975, ông tị nạn tại Hoa Kỳ. Ông là tác giả cuốn hồi ký chính trị "Gọng kìm lịch sử", ấn bản đầu tiên viết bằng tiếng Anh với tựa The Jaws of History (1987), sau đó được ông viết lại bằng tiếng Việt và xuất bản lần đầu năm 2000, tái bản năm 2019. Hai cuốn "Vietnamese Economy" và "Its Transformation to an Open Market System" xuất bản năm 2004. Ông là học giả tại Trung tâm quốc tế Woodrow Wilson và Viện Doanh nghiệp Mỹ, cũng như giảng viên tại trường Đại học George Mason. Ông là một thành viên trong Ban Cố vấn của National Congress of Vietnamese Americans (Nghị hội Toàn quốc người Việt tại Hoa Kỳ). Ông hoạt động trong Đảng Đại Việt và giữ chức Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương của Đại Việt Cách mạng Đảng. Ông Bùi Diễm từng xuất hiện với vai trò nhân chứng trong các tập phim Chiến tranh Việt Nam (phim tài liệu) do đài PBS (Mỹ) sản xuất vào năm 2017. Ông qua đời ngày 24/10/2021 tại tư gia ở thành phố Rockville, Maryland, thọ 98 tuổi.





Đại sứ Bùi Diễm, cố chủ tịch Đại Việt Cách Mạng Đảng.





Lễ tưởng niệm cố chủ tịch sáng lập Đại Việt Cách Mạng Đảng, Hà Thúc Ký và

cố chủ tịch danh dự Bùi Diễm.

Năm nay, lễ tưởng niệm cố chủ tịch sáng lập Đại Việt Cách Mạng Đảng, ông Hà Thúc Ký và cố chủ tịch danh dự Đại Sứ Bùi Diễm được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng thứ bảy ngày 14/10/2023, tại phòng hội khách sạn Best Western Plus, thành phố Santa Ana. Nhiều phái đoàn về từ Âu Châu, Canada, Louisana, Dallas, Houston, Arizona, San Jose, Boston, Florida, v.v.

Quang cảnh buổi lễ.

Vừa bước vào phòng họp, quan khách đã nhìn thấy bàn thờ của 2 vị cố chủ tịch với hình ảnh của 2 vị. Chưa bắt đầu buổi lễ, những người tham dự đã đến trước bàn thờ nghiêng mình tưởng niệm. Buổi lễ đúng giờ, ban tiếp tân ân cần, niềm nở với tất cả quan khách. Theo như lời của kỹ sư Trần Trí Hoàng, Đệ II phó chủ tịch Đại Việt Cách Mạng Đảng đến từ Houston, thì đây là cuộc họp nội bộ, cho nên hạn chế số người tham dự.

Quan khách tham dự gồm có Tiến sĩ Mai Thanh Triết, Tiến sĩ Lê Minh Nguyên, cố vấn Đảng Tân Đại Việt, ông Trần Trọng Đạt, chủ tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng, ông Phan Thanh Châu, Việt Nam Quốc Dân Đảng, ông Nguyễn Kim Bình, phó chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia, ông Trần Quốc Bảo, cố vấn tổ chức Phục Hưng Việt Nam và Lực Lượng Cứu Quốc, ông Hoàng Đình Khuê, chủ tịch Đảng Tân Đại Việt, kỹ sư Phạm Nam Định, ông Michael Phương Nguyễn, ông Lê Xuân Hùng, hội trưởng hội đồng hương Quảng Trị, nhiếp ảnh gia Võ Kỳ Thế, ông Nguyễn Kiện, ông Lê Phi, v.v.

Thị Trưởng Westminster, Nguyễn Mạnh Chí trao bằng tưởng lục cho kỹ sư Trần Dũng Minh Dân, chủ tịch ban chấp hành Trung Ương Đại Việt Cách Mạng Đảng.

Đại biểu về tham dự đại hội Đại Việt Cách Mạng Đảng hiện diện trong lễ tưởng niệm gồm có: kỹ sư Trần Dũng Minh Dân, chủ tịch ban chấp hành Trung Ương Đại Việt Cách Mạng Đảng, ông Đinh Quang Tiến, chủ tịch hội đồng cố vấn và giám sát Đại Việt Cách Mạng Đảng, giáo sư Hoàng Văn Bé, Đệ I phó chủ tịch Đại Việt Cách Mạng Đảng, kỹ sư Trần Trí Hoàng, Đệ II phó chủ tịch Đại Việt Cách Mạng Đảng, kỹ sư Nguyễn Thanh Phận, tổng thư ký ban chấp hành Trung Ương Đại Việt Cách Mạng Đảng.

Dâng hoa lên bàn thờ cố chủ tịch sáng lập Đại Việt Cách Mạng Đảng, Hà Thúc Ký

và cố chủ tịch danh dự Bùi Diễm.

Các đảng viên của các đảng chống Pháp, chống Cộng, sau ngày 30/4/1975, một số ở lại trong nước tiếp tục chống đối Cộng Sản. Nhiều người ở tù, chết trong tù, một số người may mắn sống sót, ra tù có người vượt biên, có người định cư theo diện H.O và tiếp tục chống đối con đường đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, bảo toàn lãnh thổ, lãnh hải cho Việt Nam. Cảm động nhất là lúc mặc niệm, trong không khí yên lặng, hình như hồn thiêng của các anh hùng phảng phất đâu đây phù hộ cho những người còn lại trong nước và hải ngoại tiếp tục con đường của ông cha để lại.

Những người đầu bạc phơ và những người trẻ họp mặt với nhau cùng tưởng nhớ những bậc tiền bối đã ra đi. Những người trẻ như kỹ sư Trần Trí Hoàng, dân biểu Tạ Đức Trí, thị trưởng Nguyễn Mạnh Chí tỏ thái độ biết ơn những bậc tiền bối đã hy sinh và hy vọng vào tương lai của những người trẻ, đặc biệt là những lớp học tiếng Việt. Thị trưởng Nguyễn Mạnh Chí cung kính biết ơn tiền nhân đã giữ nước, là tấm gương cho những người trẻ học hỏi, noi gương, quan trọng là sách vở của tiền nhân để lại.

Hy vọng các đảng phái chính trị yêu nước, bảo toàn đất nước Việt Nam không còn chế độ Cộng Sản, sẽ đào tạo hậu duệ để mai này người lớn tuổi ra đi thì còn những người trẻ tiếp nối.

Buổi chiều chủ nhật 15/10/2023, một buổi tiếp tân được tổ chức tại nhà hàng Seafood World, thành phố Westminster. Nhiều ca sĩ tài tử ca rất tuyệt. Nói về thế hệ tiếp nối, ông Nguyễn Xuân Đức đến từ Dallas, hãnh diện nói về cháu ông đang học ở West Point, là trường nổi tiếng nhất của nước Mỹ. Đại tá Nguyễn Thị Cẩm Vân, chắc chắn nhiều đồng hương đã biết về Hải Quân Đại Tá xinh đẹp này. Buổi chiều tham dự tiệc thì học trò của giáo sư Dương Tâm đến rất đông. Giáo sư Tâm dạy bấm huyệt, Tâm Y Võ Đạo ở Santa Ana. Nhiều quan khách được mời lên ca như Thiên Thanh, vừa ca vừa diễn, Dương Tuấn với bài "Chiều Tây Đô" được hoan hô nhiệt liệt. Ca sĩ tài tử rất đông, vui vẻ, thoải mái.

Người địa phương nhiều hơn khách ở xa tới. Mọi người nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa cùng tranh đấu chống Cộng Sản, nay người còn, người mất. Mọi người kỳ vọng tuổi trẻ tiếp nối, tương lại rực rỡ, cùng nhau hướng về quê hương yêu dấu, tranh đấu cho quê hương có Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, bảo toàn lãnh thổ, lãnh hải. Lúc giã từ, mọi người lưu luyến chia tay và hẹn nhau vào kỳ họp năm tới.

– Kiều Mỹ Duyên