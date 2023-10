Westminster (VB) – Tại Westminster Civic Center (Sunken Gardens) 8200 Westminster Blvd Thành phố Westminster CA 92683, ban Liên Lạc các Hội Đoàn Giới Trẻ Nam California tổ chức Tết Trung Thu năm 2023 cho các em Thiếu Nhi.

Khoảng 2,000 các em Thiếu Nhi và Phụ Huynh tham dự. Ngoài một số các hội đoàn trẻ còn có: Liên Đoàn Hướng Đạo Lĩnh Nam, Liên Đoàn Trần Hưng Đạo, Liên Đoàn Hùng Vương các Trưởng: Nguyễn Trí Tuệ, Tammy Nguyễn, Nguyễn Hồng Tiên, Lý Vĩnh Phong, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ do Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng và phu nhân hướng dẫn các em thiếu nhi tham dự, Đoàn Thanh Niên Cao Đài, Trưởng Võ Hồng Hoa và nhiều tổ chức khác…

Nhiều gian hàng thủ công, trò chơi, thức ăn do các hội đoàn bất vụ lợi và thương mại đã được dựng lên chung quanh khu vực tổ chức, các em được thưởng thức chương trình văn nghệ truyền thống, múa Lân, vẽ mặt, thi vẽ, tham gia các trò chơi… Các em tham dự còn được ban tổ chức tặng lồng đèn để chuẩn bị rước đèn Trung Thu…



Tết Trung Thu năm nay dưới sự bảo trợ của các tổ chức như: Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa, Trung Tâm Y Tế Michael Đào, CalOptima Health, AltaMed, Wow Law Group, Lee’s Sandwiches…

quang cảnh tết Trung Thu

Trước giờ khai mạc các em được thưởng thức màn trình diễn võ thuật do các em thiếu nhi Võ Đường VoviNam Việt Võ Đạo do Võ Sư Phạm Văn Thành hướng dẫn phần biểu diễn võ thuật, thưởng thức màn đánh trống do các em Thiếu Nhi đoàn trống Thiên Ân trình diễn, sau đó thưởng thức chương trình biểu diễn Lân.