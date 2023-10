Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam California Kỷ Niệm 69 Năm Thành Lập, ra mắt Tân Ban Chấp Hành

Nghi thức chào cờ

Westminster (Bình Sa) – Tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3 Westminster vào 11 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 1 tháng 10, 2023, Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam California tổ chức tiệc Kỷ Niệm 69 Năm Thành Lập, ra mắt Tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2023 – 2025, kỷ niệm 51 năm Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị.



Tham dự buổi tiệc ngoài một số các niên trưởng, các phu nhân của các cố Tư Lệnh, các chiến hữu binh chủngThủy Quân Lục Chiến còn có đại diện các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa như: Nhảy Dù, Lực Lượng Đặc Biệt, Cảnh Sát Quốc Gia, Thiết Giáp, Thiếu Sinh Quân, Không Quân, TrườngVõ Bị Quốc Gia, Quân Trường Thủ Đức, Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, Hội Đồng Hương Quảng Trị, một số các cơ quan truyền thông…



Điều hợp chương trình buổi lễ do Mũ Xanh Lý Khải Bình và hậu duệ Luật Sư Vân Khanh.



Mở đầu buổi lễ với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm theo lễ nghi quân cách do toán hầu kỳ Thủy Quân Lục Chiến thực hiện, trong phút mặc niệm, MX Lý Khải Bình đã nhắc lại trên ba ngàn chiến sĩ Mũ Xanh đã vị quốc vong thân trong cuộc chiến bảo vệ VNCH chống quân Cộng Sản Bắc Việt xâm lược, trong lúc nầy mọi người tham dự im lặng để tưởng nhớ đến những chiến sĩ mũ xanh đã vị quốc vong thân.



Tiếp theo phần giới thiệu quan khách, 2 MC đã lần lươt giới thiệu: niên trưởng La Trinh Tường (Gia Đình Mũ Đỏ), Trung tá Phạm Minh Đức (Khóa 16 Võ Bị) và phu nhân, Đại Tá Hoàng A Sam và phu nhân. Phái đoàn Gia Đình Mũ Đỏ do chiến hữu Nguyễn Văn Hùng làm Hội Trưởng, phái đoàn Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ do chiến hữu Bùi Đẹp làm Trung Tâm Trưởng; phái đoàn Cảnh Sát Quốc Gia do chiến hữu Nguyễn Doãn Hưng làm Hội Trưởng, phái đoàn Trường Võ Bị Quốc Gia do chiến hữu Trần Văn Giỏi làm Hội Trưởng, phái đoàn Thiết Giáp do chiến hữu Nguyễn Văn Cửu làm Hội Trưởng; phái đoàn Lực Lượng Đặc Biệt do chiến hữu Nguyễn Đức Tiến làm Hội Trưởng; Phái đoàn Quân Trường Đồng Đế do chiến hữu Trần Quyền làm Hội Trưởng; phái đoàn Thiếu Sinh Quân do chiến hữu Lưu Duy Phán làm Hội Trưởng, phái đoàn Hội H.O. Cứu Trợ TPB/ QP/ VNCH do chiến hữu Nguyễn Thanh Thủy làm Hội Trưởng; phái đoàn Hội Không Quân do chiến hữu Lê Văn Sáu làm Hội Trưởng; Phái đoàn Sư Đoàn 5 BB; Phái đoàn Hội Đồng Hương Quảng Trị do ông Lê Xuân Hùng làm Hội Trưởng và phái đoàn Hội Đồng Hương Quảng Nam-Đà Nẵng do ông Đoàn Ngọc Đa làm Hội Trưởng; Viện Bảo Tàng QL/ VNCH do BS Nguyễn Hoàng Quân làm Giám Đốc; phái đoàn Quân Cảnh…



Các niên trưởng Thủy Quân Lục Chiến có: Trung Tá Hoàng Trọng Độ và phu nhân; Trung tá Đặng Bá Đạt và phu nhân; Trung tá Nguyễn Văn Diễn;Thiếu tá Lê Văn Đỗ và phu nhân; Thiếu tá Trần Vệ, Thiếu tá Trần Thị Huy Lễ; BS. Trung Chỉnh và phu nhân, bà quả phụ cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang; bà quả cố Thiếu Tướng Bùi Thế Lân; bà quả phụ cố Đại tá Nguyễn Năng Bảo, bà quả phụ cố Đại tá Cổ Tấn Tinh Châu.



Tiếp theo tân Hội Trưởng Vũ Trọng Oánh lên sân khấu ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của quý quan khách, quý niên trưởng cùng toàn thể các chiến hữu, quý cơ quan truyền thông. Ông tiếp: “Thật là vinh dự cho tôi ngày hôm nay, dù trời mưa nhưng quý vị đến đúng giờ và đông đủ. Tôi mới được anh em tín nhiệm làm Hội Trưởng nhiệm kỳ 2023-2025. Theo truyền thống của Tổng Hội, ưu tiên của chúng tôi là lo yểm trợ các anh em TPB bên nhà; đó là tiêu đề chính chúng tôi đặt ra; còn tại hải ngoại, chúng tôi sẽ thăm viếng tất cả các niên trưởng cao niên không còn sinh hoạt với chúng tôi được nữa; chúng tôi có gia nhập Liên Hội Cựu Chiến Sĩ nên tất cả những lễ lộc trong năm do Liên Hội đề ra chúng tôi sẽ đi theo.



“Hằng năm chúng tôi cũng sẽ tổ chức các buổi gặp gỡ như Tất niên, Sinh nhật Binh Chủng hoặc là Lễ Tạ Ơn để anh em gặp gỡ nhau thường xuyên để gắn bó lại, lý do là quân số của chúng tôi càng ngày càng hao hụt và chúng tôi không có thể bổ sung trở lại được. Chúng tôi rất cảm động thấy các niên trưởng, các phu nhân mặc dù đã lớn tuổi nhưng vẫn đến với chúng tôi. Hôm nay tôi xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị Ban Chấp Hành mới của chúng tôi ”



Tân Ban Chấp Hành, từ trái ông Hội Trưởng Vũ Trọng Oánh, luật LS. Lê Vân Khanh, MX. Lý Khải Bình, MX. Phan Văn Đuông, MX. Phan Bửu Ngọc

Trong lúc nầy ông mời các thành viên lên sân khấu gồm có: MX. Phan Văn Đuông, Hội Phó Nội Vụ; MX. Phan Bửu Ngọc, Hội Phó Ngoại Vụ; Thư Ký: MX. Nguyễn Duy Lộc; Thủ Quỹ: MX. Lý Khải Bình; Nghi Lễ: MX. Nguyễn Minh Đức, Cố Vấn Pháp luật LS. Lê Vân Khanh Ban Cố Vấn Hội gồm có các niên trưởng: MX: Quách Ngọc Lâm, Võ Thanh Sang, Tô Văn Cấp, và Trần Thị Huy Lễ.



Sau phần ra mắt tân Ban Chấp Hành, tân Hội Trưởng Vũ Trọng Oánh cũng nói qua về binh chủng Mũ Xanh được thành lập trong hoàn cảnh nào và đã trở thành một trong những binh chủng hào hùng, nổi tiếng nhất của QL/VNCH. Ông mời mọi người nhìn lên màn ảnh để thấy các vị Tư Lệnh TQLC và chiến công oanh liệt của binh chủng Mũ Xanh. Tân Ban Chấp Hành cùng các vị Cố Vấn được mọi người nồng nhiệt vỗ tay chúc mừng.



Sau đó, Ban Tổ Chức mời quý niên trưởng quý phu nhân của quý vị tư lệnh, tân Hội Trưởng cùng cắt bánh mừng sinh nhật 69 năm ngày thành lập Binh Chủng TQLC/ VNCH.



Buổi tiệc bắt đầu cùng thưởng thức chương trình văn nghệ mừng sinh nhật do các ca, nghệ sĩ trong binh chủng MX. và thân hữu trình diễn.

Kết thúc chương trình với lời cảm tạ của ban tổ chức.