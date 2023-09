PEN America: Lệnh Cấm Sách Đã Tăng 33% Trong Năm Học Trước

Theo một báo cáo của Tổ Chức Văn Bút Hoa Kỳ PEN America, đã có hơn 1,500 cuốn sách bị cấm trong các lớp học và thư viện ở Hoa Kỳ trong năm học 2022-2023. (Nguồn: pixabay.com)

Theo tờ Salon.com, một báo cáo mới được Tổ Chức Văn Bút Hoa Kỳ PEN America công bố hôm tuần trước cảnh báo rằng phong trào cấm sách do Đảng Cộng Hòa dẫn đầu đang gia tăng trên toàn quốc. Đã có hơn 1,500 cuốn sách bị cấm trong các lớp học và thư viện ở Hoa Kỳ trong năm học 2022-2023.

PEN ghi nhận tổng cộng 3,362 trường hợp cấm sách trên khắp Hoa Kỳ, tăng 33% so với năm học trước. Hơn 40% tổng số lệnh cấm sách ở Hoa Kỳ trong năm học 2022-2023 xảy ra ở Florida. Thống đốc Đảng Cộng Hòa Ron DeSantis, một ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa, đã phát động một cuộc tấn công lớn nhằm vào giáo dục công.

Kasey Meehan, giám đốc chương trình Freedom to Read của PEN America và là tác giả chính của báo cáo, cho biết: “Florida không hành động dị thường – tiểu bang này đang làm tấm gương cho các bang khác noi theo. Học sinh, sinh viên đã dành hàng tháng trời, sử dụng tiếng nói của mình để chống lại những nỗ lực phối hợp nhằm cấm cản việc dạy và học về nhiều câu chuyện, danh tính và lịch sử nhất định; đã đến lúc chúng ta đi theo sự dẫn dắt của họ.”

PEN lưu ý rằng các viên chức và các nhóm thúc đẩy lệnh cấm sách thường triển khai “những lý lẽ khoa trương cường điệu và gây hiểu lầm về ‘khiêu dâm trong trường học’ và các tài liệu ‘gợi tình, gợi dục,’ ‘có hại’ và ‘không phù hợp với lứa tuổi’ để thẳng tay loại bỏ hàng ngàn cuốn sách bao gồm một loạt chủ đề và đề tài dành cho độc giả trẻ tuổi.”

Trong báo cáo, Tổ Chức Văn Bút nhận thấy: “Đáng kinh ngạc, các lệnh cấm sách nhắm mục tiêu đến những cuốn sách về chủng tộc hoặc phân biệt chủng tộc hoặc có các nhân vật là người gốc da màu, cũng như những cuốn sách có nhân vật LGBTQ +. Trong năm nay, những cuốn sách bị cấm cũng bao gồm các sách về ngược đãi thể chất, sức khỏe và sống tốt, cũng như các chủ đề về đau buồn và chết chóc. Đáng chú ý, hầu hết các trường hợp cấm sách đều ảnh hưởng đến những loại sách dành cho thanh thiếu niên, sách cho cấp trung học, sách chương hồi hoặc sách tranh – những cuốn sách được viết và chọn lọc đặc biệt dành riêng cho độc giả nhỏ tuổi.”

Suzanne Nossel, giám đốc của PEN America, cho biết: “Ngày càng có nhiều trẻ em mất quyền tiếp cận với sách, nhiều tác giả bị xóa tên khỏi kệ sách trong các thư viện. Những người chống đối quyền tự do ngôn luận đang nỗ lực hơn bao giờ hết để phát huy quyền lực của họ đối với toàn bộ học sinh, sinh viên. Có nhiều người kiên quyết đàn áp những câu chuyện và ý tưởng. Họ đang biến trường học thành chiến trường, khiến cho tình trạng học hành bị ảnh hưởng bởi đại dịch nay càng trầm trọng hơn, khiến giáo viên phải rời khỏi lớp học và tước đi niềm vui đọc sách cho học sinh. Tước đi quyền được tự do đọc sách của thế hệ trẻ tuổi, những lệnh cấm này đang ăn mòn nền tảng nền dân chủ của chúng ta.”

Báo cáo của PEN được đưa ra vài ngày sau khi American Library Association cho biết số lượng sách thư viện kỷ lục – 1,915 cuốn – đã bị khiếu nại trong 8 tháng đầu năm nay.

Đầu tuần này, tờ The Associated Press loan báo rằng: “Những thách thức sâu rộng nhất thường bắt nguồn từ các tổ chức bảo thủ như Moms for Liberty. Tổ chức này đã tiến hành các nỗ lực cấm trên toàn quốc và kêu gọi phụ huynh kiểm soát nhiều hơn đối với những cuốn sách dành cho trẻ em.”

PEN lưu ý rằng 80% các khu học chánh ở Hoa Kỳ cấm ít nhất một cuốn sách trong năm học 2022-2023 “có một nhóm hoặc chi nhánh địa phương lân cận một hoặc nhiều trong số ba hội, nhóm nổi bật nhất đang thúc đẩy các lệnh cấm sách – Moms for Liberty, Citizens Defending Freedom, và Parents’ Rights in Education. Những khu học chánh này là xảy ra 86% (2,902) lệnh cấm sách.”

Nhưng PEN cũng nhấn mạnh rằng lệnh cấm sách không chỉ xảy ra ở các khu vực có truyền thống bảo thủ, lưu ý rằng 42% các tiểu bang có lệnh cấm sách trong năm học 2022-23 đã bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Tổ chức cho biết thêm: “Các tiểu bang nghiêng về Đảng Cộng Hòa có nhiều học khu cấm sách hơn so với các bang nghiêng về Đảng Dân Chủ; 50 học khu (33%) trong số 153 học khu nằm ở các bang đã bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020; trong khi 103 học khu còn lại nằm ở các bang bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa, chiếm 88% tổng số trường hợp cấm sách trong năm học 2022-2023.”

Tác giả John Green của cuốn sách bán chạy nhất “Looking for Alaska,” là cuốn sách bị cấm hàng thứ ba ở các trường học ở Hoa Kỳ trong năm học 2022-2023, cho biết: “Chúng ta nên tin tưởng vào các giáo viên và thủ thư. Họ sẽ tự biết làm công việc của mình như thế nào. Nếu một thế giới quan có thể bị xóa bỏ bởi một cuốn sách, tôi sẽ cho rằng vấn đề không nằm ở cuốn sách.”

Vào đầu tuần này, hàng trăm tác giả, nghệ sĩ, người nổi tiếng và nhà hoạt động khác đã ký một bức thư ngỏ kêu gọi “mọi người hãy cùng đẩy lùi những lệnh cấm sách này.”

Thư ngỏ có viết: “Nói bao nhiêu cũng chẳng đủ để nhấn mạnh rằng những nỗ lực kiểm soát này sẽ không chỉ dừng lại ở lệnh cấm sách. Sớm hay muộn, các hệ tư tưởng đàn áp sẽ chuyển trọng tâm sang các hình thức nghệ thuật và giải trí khác, để tiếp tục tấn công và đổ hết tội lỗi lên đầu các cộng đồng bị gạt ra ngoài lề xã hội, đặc biệt là những người BIPOC và LGBTQ +.”

Bức thư tiếp tục: “Chúng tôi không thể nào im lặng khi có một lĩnh vực sáng tạo đang phải chịu những lệnh cấm áp bức. Cùng là nghệ sĩ, chúng tôi phải đoàn kết lại với nhau, bởi vì mối đe dọa đối với một loại hình nghệ thuật cũng là mối đe dọa đối với tất cả chúng tôi.”