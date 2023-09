Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California long trọng tổ chức lễ vía Đức Phật Thầy Tây An

Ông Nguyễn Đắc Thành, Trưởng ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc

Điều hợp chương trình buổi lễ do đồng đạo. Nguyễn Kim Liên. Mở đầu buổi lễ MC. Giới thiệu Ông Nguyễn Đắc Thành, Phó Hội trưởng Nội Vụ, Trưởng ban tổ chức lên đọc Diễn văn khai mạc buổi lễ. Sau lời chào mừng và cảm tạ quý niên trưởng, quý đồng đạo các cơ quan truyền thông ông cho biết: “Lễ vía Đức Phật Thầy Tây An Lần Thứ 167, ông cho biết Đức Phật Thầy Tây An chính danh là Đoàn Minh Huyên, sinh vào giờ ngọ, Rằm Tháng 10 năm Đinh Mão (1807) thuộc làng Tòng Sơn, Tống An Thạnh (Cái Tàu Thượng), Huyện Vĩnh An, Phủ Tân Thanh, Tỉnh An Giang, nay thuộc Xã Mỹ An Hưng A, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp, Sau khi chu du nhiều nơi để tìm hiểu đời sống dân tình và tầm sư học đạo, đầu năm Kỷ Dậu (1849) Ông trở về nguyên quán Tòng Sơn cư trú tại Tây An Cổ Tự, nay thuộc Xã Long Kiến. Năm đó bệnh dịch tả hoành hành, dân chúng hết sức nguy khốn. Thấy cảnh đau khổ của dân lành, Ông ra công trị bệnh, cứu sống được nhiều người, vốn biết được những Huyền Cơ Vũ Trụ, ông luôn khuyên bảo mọi người ý thức về thời mạt pháp Hạ Ngươn, hãy sớm quay về tu tỉnh bản thân, bỏ bớt những hủ tục mê tín dị đoan đang tồn tại trong xã hội lúc bấy giờ. Tuy lấy đạo Phật làm gốc nhưng không thờ tượng Phật (Chỉ thờ tấm Trần Điều trên ngôi Tam Bảo). Không ly gia cắt ái, không ăn trường chay, cạo râu, xuống tóc, gõ mõ tụng kinh, không cần dâng lễ vật tốn kém (chỉ nhang đèn, bông hoa, nước lã). Thực hành Tứ Đại Trọng Ân. Chính nhờ phương pháp đơn sơ vô vi đó, suốt Bảy năm hoằng hóa (1849-1856) đã có hàng vạn người khắp vùng Hậu Giang, Miền Nam nước Việt tu theo phương pháp của Ông. Phật Thầy Tây An có 12 vị Đại Đệ Tử, trong đó có những vị đệ tử đặc biệt như: Đức Cố Quản, Ông Tăng Chủ, Ông Đình Tây, Ông Đạo Xuyến, Ông Đạo Lập… Ngài sáng lập ra tong phái Bửu Sơn Kỳ Hương và Bốn trại ruộng để dạy môn đồ khẩn hoang mở đất, trấn yểm các vị trí địa linh… Đức Phật Thầy Tây An viên tịch vào giờ Ngọ ngày 12 tháng 8 năm Bính Thìn (Nhằm ngày 10 tháng 9 năm 1856) nên tín đồ lấy ngày đó làm ngày Vía hằng năm. Hiện nay mộ phần của Đức Phật Thầy Tây An vẫn còn tại Tây An Tự, Núi Sam, Châu Đốc…”