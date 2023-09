Quang cảnh buổi họp báo



Westminster (Bình Sa) – Trong khu Thương Xá Phước Lộc Thọ vào lúc 11 giờ trưa thứ Năm ngày 21 tháng 9 năm 2023, Luật Sư Andrew Đỗ, Giám Sát Địa Hạt 1 Quận Cam, tổ chức họp báo phổ biến một số quyền lợi dành cho người cao niên từ 55 tuổi trở lên. Tham dự buổi họp báo có các cơ quan truyền thông Việt, Mỹ, và một số đồng hương người Việt.



Luật sư Trần Thái Văn, Chánh Văn Phòng Giám Sát Quận Cam, thay mặt LS Andrew Đỗ, Địa Hạt 1 chủ trì buổi họp báo, trước khi bắt đầu LS. Trần Thái Văn đã mời ông An Trần, Giám Đốc Sở Xã Hội Quận Cam, bà Katie Kalvoda (Advance OC), bà Claudia Harris (Office on Aging) và bà Liz Guillew Merchant (CEC County) cùng lên sân khấu.



LS Trần Thái Văn trình bày mục đích buổi họp báo Luật sư Trần Thái Văn, Chánh Văn Phòng Giám Sát Quận Cam, thay mặt LS Andrew Đỗ, Địa Hạt 1 chủ trì buổi họp báo, trước khi bắt đầu LS. Trần Thái Văn đã mời ông An Trần, Giám Đốc Sở Xã Hội Quận Cam, bà Katie Kalvoda (Advance OC), bà Claudia Harris (Office on Aging) và bà Liz Guillew Merchant (CEC County) cùng lên sân khấu.



Mở đầu buổi họp báo LS Trần Thái Văn đã ngỏ lời cảm ơn các cơ quan truyền thông và cư dân tham dự, sau đó ông trình bày về nội dung buổi họp báo bằng hai ngôn ngữ Anh-Việt, ông cho biết Thống Đốc Gavin Newsom của California đã yêu cầu tất cả 58 Quận Hạt toàn tiểu bang phải làm một cuộc khảo sát, thăm dò, thu thập ý kiến về những nhu cầu cần thiết của các vị cao niên từ 55 tuối trở lên trong Quận. Đây là việc làm rất quan trọng mà Văn Phòng GSV Andrew Đỗ, Địa Hạt 1 muốn tổ chức cuộc họp báo để phổ biến bản khảo sát với các vị cao niên từ 55 tuổi trở lên hầu tìm hiểu nguyện vọng và nhu cầu của giới cao niên để căn cứ vào các dữ liệu này, chính quyền tiểu bang sẽ nghiên cứu và đề ra những biện pháp giúp đỡ thiết thực các cụ cao niên có cuộc sống khỏe mạnh, sống an tâm không phải lo lắng, sợ hãi về bệnh tật, về kỳ thị chủng tộc hay trộm cướp hoặc bất cứ vấn đề gì.



LS Trần Thái Văn trình bày mục đích buổi họp báo Mở đầu buổi họp báo LS Trần Thái Văn đã ngỏ lời cảm ơn các cơ quan truyền thông và cư dân tham dự, sau đó ông trình bày về nội dung buổi họp báo bằng hai ngôn ngữ Anh-Việt, ông cho biết Thống Đốc Gavin Newsom của California đã yêu cầu tất cả 58 Quận Hạt toàn tiểu bang phải làm một cuộc khảo sát, thăm dò, thu thập ý kiến về những nhu cầu cần thiết của các vị cao niên từ 55 tuối trở lên trong Quận. Đây là việc làm rất quan trọng mà Văn Phòng GSV Andrew Đỗ, Địa Hạt 1 muốn tổ chức cuộc họp báo để phổ biến bản khảo sát với các vị cao niên từ 55 tuổi trở lên hầu tìm hiểu nguyện vọng và nhu cầu của giới cao niên để căn cứ vào các dữ liệu này, chính quyền tiểu bang sẽ nghiên cứu và đề ra những biện pháp giúp đỡ thiết thực các cụ cao niên có cuộc sống khỏe mạnh, sống an tâm không phải lo lắng, sợ hãi về bệnh tật, về kỳ thị chủng tộc hay trộm cướp hoặc bất cứ vấn đề gì.



Văn Phòng GSV Andrew Đỗ kêu gọi các vị cao niên từ 55 tuổi trở lên tích cực tham gia cuộc khảo sát này để quyền lợi và nhu cầu của quý vị được thỏa đáng. Quý vị có thể điền bản khảo sát trên internet khi truy cập Bảng Khảo Sát tại: Văn Phòng GSV Andrew Đỗ kêu gọi các vị cao niên từ 55 tuổi trở lên tích cực tham gia cuộc khảo sát này để quyền lợi và nhu cầu của quý vị được thỏa đáng. Quý vị có thể điền bản khảo sát trên internet khi truy cập Bảng Khảo Sát tại: http://www.olderadultssurvey.com hoặc gọi (949) 415-6898. Hoặc vào trang nhà của chính quyền Quận Cam: http://www.advanceoc.com/olderradults



Trước cuộc họp báo, cô Katie Trần, MPA là Director of Outreach của Advance, cho biết mục đích của buổi họp báo, Cô cũng đã thông báo những vị nào điền vào bản khảo sát sẽ nhận được. Ngoài ra, LS. Lê Công Tâm cũng nói với Viễn Đông “lần đầu tiên chúng ta có một người Việt Nam làm Giám Đốc Sở An Sinh Xã Hội Quận Cam là ông An Trần.”