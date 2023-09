Lễ Ra Mắt Tân Ban Chấp Hành Hội Bưởi-Chu Văn An Nam California

Sinh hoạt cộng đồng

Giáo Sư Đỗ Anh Tài trao cờ Hiệu Đoàn cho Tân Hội Trưởng ban chấp hành Hội Bưởi- Chu Văn An Nam California Đặng Quỳnh, ngày 23/9/2023.



Chu Văn An (25/8/1292-1370), người được mệnh danh là “Vạn thế sư biểu” của Việt Nam. Ông là thầy giáo của vạn học trò nghèo, là thầy thuốc của muôn dân, là vị quan thanh liêm chính trực trong triều. Ông sinh ra và lớn lên ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Đàm, Hà Nội vào cuối thời Trần. Từ 14 tuổi, ông đậu Thái học sinh (tương đương với Tiến sĩ), tuy nhiên ông đã từ bỏ danh vọng làm quan để về quê dạy học. Ông được gọi là người thầy của mọi thời đại, nhà giáo lỗi lạc của Việt Nam, đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp dạy học, không phân biệt giàu nghèo, học đi đôi với thực hành, học suốt đời để biết, để làm việc và giúp đỡ cho đất nước. Cuộc đời thanh bạch của ông là tấm gương sáng của thời phong kiến Việt Nam. Ông là một trong số rất ít bậc hiền nho được thờ ở Văn Miếu:

"Trần vãn thử hà thời, dục vịnh đại phi hiền giả lạc

Phượng sơn tồn ẩn xứ, trĩ lưu trường ngưỡng triết nhân phong"

(Dịch: Cuối đời Trần là thời nào, ngâm vịnh rong chơi há chẳng phải là cái thú vui của bậc hiền giả? Núi Phượng vẫn còn dấu vết ở ẩn, đỉnh non vẫn mãi mãi ngưỡng mộ phong thái của kẻ triết nhân.)

Trường Chu Văn An, Hà Nội, thành lập năm 1908, là một trong những trường phổ thông lâu đời và giàu truyền thống nhất của Việt Nam. Được người Pháp thành lập với tên chính thức là Lycée du Protectorat (trường trung học Bảo Hộ), thường được gọi với tên tiếng Việt là Trường Bưởi. Năm 1945, trường được đổi tên thành Quốc lập Trung học hiệu Chu Văn An dưới thời chính phủ Trần Trọng Kim tháng 4/1945. Với truyền thống lâu đời của mình, trường Bưởi – Chu Văn An đã là nơi học tập và giảng dạy của rất nhiều danh nhân trên mọi lĩnh vực ở Việt Nam.





HỘI ÁI HỮU CHS BƯỞI-CHU VĂN AN NAM CALIFORNIA, Nonprofit Organization California, Lic. 3150229, 17763 Liberty Lane, Fountain Valley CA 92708, (714) 883-6534. Email: bcvaalumni@gmail.com



Sau cuộc di tản đến các nước tự do trên thế giới, đa số anh em cựu học sinh trường Bưởi- Chu Văn An đến Hoa Kỳ sống rải rác nhiều tiểu bang. Khi tựu họp ở California, anh em có dịp gặp nhau, mọi người đều nhắc tới quê hương Việt Nam và trường cũ. Sau nhiều lần họp mặt, anh em đã quyết định thành lập hội ái hữu cựu học sinh Bưởi-Chu Văn An năm 1982, một trong những hội ái hữu đầu tiên được thành lập tại miền Nam California.

Lễ ra mắt tân Ban Chấp Hành Hội Bưởi- Chu Văn An Nam California vào thứ bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2023, tại Clubhouse của Lake Park: 4211 W. First Street, Santa Ana, Ca 92703. Tân Ban Chấp Hành được trân trọng giới thiệu đến quan khách: Tân Ban Chấp Hành Hội Bưởi- Chu Văn An Nam California tiếp tục nhiệm kỳ 18 tháng từ ngày 6 tháng 9 năm 2023 đến ngày 6 tháng 3 năm 2025 với Tân Hội Trưởng là Đặng Quỳnh và một lực lượng thành viên hùng hậu và đầy năng lực gồm có Phó Hội Trưởng Đinh Thái Sơn, Tổng Thư Ký Phạm Triệu, Trưởng Ban Tài Chánh Văn Kỳ Thanh, Trưởng Ban Nội Vụ Nguyễn Thế Nam, Trưởng Ban Ngoại Vụ Đoàn Hùng, Trưởng Ban Văn Nghệ Trần Lê Tuấn. Ban Giám Sát vẫn những thành viên cũ là Trưởng Ban Vương Đình Điềm, Nguyễn Đức Nam, David Tống và Bùi Đức Uyên. Tất cả đều phát biểu ngắn gọn về sự đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau.

"Cựu học sinh Bưởi-Chu Văn An thương yêu, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, ngoài ra còn tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho Việt Nam", đó là lời phát biểu của giáo sư Đỗ Anh Tài. Giáo sư phải ngưng lại nhiều lần vì những tràng pháo tay vang dội hội trường. Giáo sư Đỗ Anh Tài là người được nhiều tràng pháo tay nồng nhiệt nhất. Ông nói ông tuổi già sức yếu, nhưng tất cả quan khách đều nhận thấy một điều giọng nói của ông rất cương quyết, sắc bén có lửa, so với những bước chân chậm chạp của ông. Giáo sư trường Chu Văn An, Đỗ Anh Tài được học sinh của ông ngưỡng mộ vì suốt thời gian ở hải ngoại, ông không ngừng nghỉ tranh đấu cho Việt Nam có Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền.

Trong Ban Chấp Hành có ông Văn Kỳ Thanh, một thương gia rất thành công về ngành bất động sản, làm việc Phật sự, cũng như làm việc xã hội rất nhiều. Ông nói:

- Chúng tôi làm nhiều hơn nói.

Bảy người trong tân Ban Chấp Hành không ai nói nhiều, chỉ làm việc, làm việc và làm việc.

Cựu Hội Trưởng Bội Tú và tân Hội Trưởng Trưng Vương - Nguyễn Khánh Linh tặng hoa chúc mừng .

Nhiều đại diện hội đoàn tặng hoa cho tân Ban Chấp Hành. Dược sĩ Bội Tú, Nguyễn Thanh Hà, cựu chủ tịch Trưng Vương, và tân chủ tịch Trưng Vương- Nguyễn Khánh Linh và nhiều người nổi tiếng hiện diện trên sân khấu, cựu chủ tịch Gia Long, chủ tịch hội Ái Hữu tặng hoa, người thì tặng rượu.

Ngày xưa, nhiều mối tình rất lãng mạn giữa học sinh Trưng Vương và Chu Văn An. Học trò Chu Văn An đón nữ sinh Trưng Vương trước cổng trường Trưng Vương. Cựu học sinh Chu Văn An rất thành công về mọi mặt, con cháu thành công, thế hệ thứ nhất, hai, ba rất thành công các ngành nghề, bác sĩ, luật sư, kỹ sư, khoa học gia, sĩ quan trong quân đội Hoa Kỳ.

Hậu duệ của cựu học sinh Chu Văn An có nhiều nhân tài ở khắp nơi trên thế giới. Thế hệ thứ hai, thứ ba đi vào dòng chánh, có địa vị trong xã hội ở xứ người. Ông bà, cha mẹ giáo dục con cháu theo truyền thống cổ truyền, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, lúc nào cũng biết mình là người Việt Nam, hướng về quê hương Việt Nam, tranh đấu cho Việt Nam có Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. Theo lời giáo sư Đỗ Anh Tài, khi ông phát biểu ý kiến sắt đá, mọi người trong hội trường lắng nghe, không một tiếng động, sống phải có lý tưởng, ngoài cơm áo ra còn có lý tưởng, lý tưởng quê hương dân tộc bất diệt, đi đến đâu, dù bao nhiêu thế hệ, mình là người Việt Nam phải yêu quê hương Việt Nam, nơi mà ông bà mình và bao nhiêu anh hùng liệt nữ đuổi quân xâm lăng để giữ gìn bờ cõi sơn hà. Cựu học sinh Chu Văn An có người đã qua đời trong tù, trên đường vượt biên bằng đường biển, đường bộ, được nhắc nhở một cách trang trọng, các giáo sư Chu Văn An được tôn trọng, vinh danh.

Nhà văn Phạm Gia Đại, tác giả "Người Tù Cuối Cùng", mời gọi các hội đoàn có khả năng về âm nhạc lên sân khấu trình diễn: Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Bá Tòng, Đồng Khánh, Quốc Học, Petrus Ký, Võ Trường Toản, Trần Lục, Hội Bà Triệu, Nguyễn Hoàng, Đoàn Thị Điểm, Phan Thanh Giản, Võ Tánh Nha Trang, Chân Phước Liêm, và Hội Bưởi- Chu Văn An Nam California, v.v...

Một buổi họp mặt rất vui, nhiều bài hát gợi nhớ kỷ niệm của tuổi thơ, của thời học sinh hiện về. Cựu học sinh của nhiều trường ngồi lại với nhau, tâm tình những lúc vui buồn của tuổi thơ, nhắc nhở người còn, người mất, qua những câu chuyện của các cựu học sinh Chu Văn An, Petrus Ký, Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt, Võ Trường Toản, Nguyễn Bá Tòng, và những cặp vợ chồng Chu Văn An- Trưng Vương như bác sĩ Nguyễn Đình Tuân, dược sĩ Bội Tú, v.v.

Những nụ cười thật tươi khi giã từ và hẹn năm sau tái ngộ. Cây phun nước trắng xóa bên kia cửa sổ, đàn bồ câu thản nhiên đứng trên các tảng đá nhìn những người khách qua lại. Một ngày đẹp trời, vui vẻ không lo âu khi sống với tuổi thơ, với những người bạn cũ hơn nửa thế kỷ ở xứ người.

– Kiều Mỹ Duyên

(Orange County, 25/9/2023)