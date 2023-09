Đã Tìm Lại Bức Tranh Của Van Gogh Bị Trộm Từ Bảo Tàng Hà Lan

Bức tranh ‘The Parsonage garden at Nuenen in Spring’ (tạm dịch: Vườn nhà mục sư ở Nuenen vào xuân) của Van Gogh được ông vẽ từ những ngày đầu sự nghiệp. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(The Art Newspaper) Hơn ba năm sau khi bị đánh cắp ở Laren, bức tranh ‘The Parsonage garden at Nuenen in Spring’ (tạm dịch: Vườn Nhà Mục Sư ở Nuenen vào Xuân) của Van Gogh đã được tìm lại. Việc trả lại được thực hiện bởi thám tử tư nhân người Hà Lan Arthur Brand.

Thám tử Brand đã gặp một người liên lạc ở Amstelveld, một quảng trường nhỏ ở gần Prisengracht Canal, Amsterdam. Bức tranh của danh họa Van Gogh được bàn giao trong một chiếc túi Ikea. Một số nguồn tin cho rằng những người giữ bức tranh của Van Gogh hy vọng nó sẽ được sử dụng để trao đổi một tù nhân.

Bức tranh đã được Bảo tàng Groninger ở Groningen cho mượn để triển lãm tại bảo tàng Singer Laren. Vào lúc 3:15 ngày 30 tháng 3 năm 2020, bức tranh đã bị đánh cắp, những tên trộm đã đột nhập thông qua lối vào công cộng của bảo tàng. ‘The Parsonage garden at Nuenen in Spring’ được danh họa Van Gogh vẽ vào tháng 3 năm 1884, được cho là mô tả lại khu vườn nhà cha mẹ của ông.

Khoảng một năm sau, vào tháng 4 năm 2021, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông. Người này bị kết tội đánh cắp bức tranh của Van Gogh và một bức tranh của Frans Hals từ một bảo tàng ở Leerdam, và bị kết án 8 năm tù. Thời điểm đó, hầu như không có tung tích gì về cả hai bức tranh bị đánh cắp.

Cuối tuần trước, trong một chiến dịch được thực hiện với sự hợp tác của cảnh sát Hà Lan, thám tử Brand đã tìm lại được bức tranh của Van Gogh. Andreas Blühm, giám đốc Bảo tàng Groninger, cho biết: “Brand đóng một vai trò quan trọng trong vụ này và bảo tàng đánh giá rất cao điều đó.” Thám tử Brand đã theo đuổi vụ việc này từ lâu.

‘The Parsonage garden at Nuenen in Spring’ đang tạm thời được lưu giữ tại Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam. Blühm cho biết bức tranh “có bị ảnh hưởng” đôi chút, nhưng nhìn chung thì “tình trạng vẫn còn tốt.” Sắp tới nó sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng; bảo tàng sẽ thực hiện đầy đủ các phương pháp cần thiết để bảo tồn bức tranh, có thể sẽ mất “hàng tuần, nếu không muốn nói là hàng tháng,” trước khi bức tranh này được trưng bày trở lại tại Bảo tàng Groninger.

Công ty bảo hiểm đã thanh toán đầy đủ giá trị của bức tranh cho bảo tàng sau vụ trộm, nên họ hiện là chủ sở hữu chính thức của bức tranh của Van Gogh. Nhưng theo những thỏa thuận như thường lệ, bảo tàng là đối tượng có quyền mua lại bức tranh trước tiên. Phát ngôn nhân của bảo tàng cho biết họ “tất nhiên sẽ sử dụng quyền này để trưng bày tác phẩm cho công chúng.”