Bà Steel, Ông Correa giới thiệu Đạo Luật Bảo Vệ Người Việt Tị Nạn Tại Hoa Kỳ

WASHINGTON, D.C. - Hôm nay Dân Biểu Liên Bang Michelle Steel (Đảng Cộng Hòa_California) và Lou Correa (Đảng Dân Chủ_California) đã giới thiệu Đạo Luật lưỡng đảng Tôn Trọng Lời Cam Kết Của Chúng Ta (Honor Our Commitment Act ) nhằm hệ thống hóa các biện pháp bảo vệ dành cho người tị nạn Việt Nam tại Hoa Kỳ theo Bản Ghi Nhớ (MOU) năm 2008 giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Dự luật đặc biệt cấm trục xuất những người tị nạn đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, khởi nguồn từ Chiến tranh Việt Nam. Đạo Luật Tôn Trọng Lời Cam Kết Của Chúng Ta lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2021 sau khi một thỏa thuận được ký kết giữa Việt Nam và Chính quyền Trump, cho phép trục xuất những người tị nạn Việt Nam tại Hoa Kỳ trước năm 1995, trái ngược với Bản Ghi Nhớ năm 2008.

Bà Steel nói: “Sau khi Sài Gòn sụp đổ, hàng ngàn đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã đến Hoa Kỳ để tìm kiếm tự do”. “Nhiệm vụ của chúng ta là giữ lời hứa với những người Mỹ gốc Việt này, những người coi trọng dân chủ và tự do trên hết”. Tôi kêu gọi những người đồng sự của tôi hãy cùng tôi ủng hộ đạo luật này và bảo vệ những đồng hương tại Mỹ của chúng ta".

"Phần đông những người trốn thoát khỏi Việt Nam là những người miền Nam Việt Nam đã chiến đấu bên cạnh và hỗ trợ Hoa Kỳ trong chiến tranh," ông Correa nói. "Việc đưa những người tị nạn này trở về Việt Nam đặt ra một mối đe dọa đối với cuộc sống, tự do và an ninh của họ. Đó là lý do tại sao đất nước chúng ta phải giữ cam kết của chúng ta đối với những người đã chiến đấu bên cạnh chúng ta.Những người tị nạn Việt Nam này đã giành được quyền ở lại Hoa Kỳ – và chúng ta không thể đưa họ trở lại một đất nước mà họ đã rời đi nhiều thập kỷ trước, chia rẽ hàng ngàn gia đình và gây ra sự gián đoạn đáng kể cho các cộng đồng nhập cư và tị nạn trên khắp Hoa Kỳ.”