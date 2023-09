Bắc Hàn Trình Làng Tàu Ngầm Mang Vũ Khí Hạt Nhân Chiến Thuật

Hôm thứ Tư (6/9), nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un đã tham dự lễ hạ thủy “tàu ngầm có khả năng mang vũ khí hạt nhân chiến thuật” đầu tiên và bàn giao lại cho hạm đội chịu trách nhiệm tuần tra vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. (Nguồn: pixabay.com)

SEOUL Theo truyền thông nhà nước Bắc Hàn, Bình Nhưỡng đã hạ thủy “tàu ngầm có khả năng mang vũ khí hạt nhân chiến thuật” đầu tiên và bàn giao nó cho hạm đội tuần tra vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, theo Reuters.

Hãng thông tấn KCNA loan tin, nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un đã tham dự lễ hạ thủy hôm thứ Tư (6/9) và cho biết việc trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân là một nhiệm vụ cấp bách. Đồng thời, ông hứa sẽ chuyển thêm các tàu và tàu ngầm được trang bị vũ khí hạt nhân chiến thuật cho lực lượng hải quân.

KCNA cho biết: “Lễ hạ thủy tàu ngầm báo trước sự khởi đầu một chương mới trong việc củng cố lực lượng hải quân của CHDCND Bắc Hàn.”

Theo Kim Jong Un, tàu ngầm số 841 được đặt tên là Hero Kim Kun Ok (Anh hùng Kim Kun Ok), theo tên một nhân vật lịch sử của Bắc Hàn. Hero Kim Kun Ok sẽ thực hiện nhiệm vụ chiến đấu với tư cách là “một trong những phương tiện tấn công dưới nước cốt lõi của lực lượng hải quân” Bắc Hàn.

Ông Kim cho biết thêm Bắc Hàn có kế hoạch biến các tàu ngầm hiện có của mình thành tàu ngầm tấn công được trang bị vũ khí hạt nhân và đẩy nhanh nỗ lực chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Bắc Hàn nói trong một bài phát biểu: “Trước những động thái và hành động quân sự hung hãn gần đây của kẻ địch, ưu tiên hàng đầu và không thể trì hoãn là phải nhanh chóng phát triển lực lượng hải quân của chúng ta.” “Kẻ địch” ở đây có vẻ như là đề cập đến Hoa Kỳ và Hàn Quốc.

Năm 2016, các nhà phân tích lần đầu tiên phát hiện các dấu hiệu cho thấy tối thiểu có một tàu ngầm mới đang được chế tạo. Đến năm 2019, truyền thông nhà nước loan tin rằng ông Kim sẽ đi thanh tra một tàu ngầm được chế tạo dưới sự “quan tâm đặc biệt của ông” và sẽ hoạt động ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông.

Vào thời điểm đó, truyền thông nhà nước không mô tả hệ thống vũ khí của tàu ngầm hay cho biết cuộc thanh tra diễn ra ở đâu và khi nào, nhưng các nhà phân tích cho biết kích thước bên ngoài của con tàu mới cho thấy nó được thiết kế để mang theo hỏa tiễn.

Hiện chưa rõ tàu ngầm mới sẽ được trang bị hỏa tiễn gì. Bắc Hàn đã bắn thử một số SLBMs (hỏa tiễn đạn đạo phóng từ tàu ngầm) và hỏa tiễn hành trình có thể phóng từ tàu ngầm.

Cũng không rõ liệu Bắc Hàn đã phát triển xong số đầu đạn hạt nhân thu nhỏ cần thiết để lắp vào các hỏa tiễn đó hay chưa. Theo các nhà phân tích, việc hoàn thiện các đầu đạn nhỏ hơn rất có thể sẽ là mục tiêu chính nếu Bắc Hàn tiếp tục thử hạt nhân.

Bắc Hàn có hạm đội tàu ngầm lớn nhưng chỉ có tàu ngầm mang hỏa tiễn đạn đạo thử nghiệm 8.24 Yongung (August 24th Hero – Anh hùng 24 tháng 8) được biết là đã phóng hỏa tiễn.

Lễ hạ thủy diễn ra khi Bắc Hàn chuẩn bị kỷ niệm 75 năm ngày thành lập vào thứ Bảy (9/9). Trước đó, xuất hiện các tin tức cho rằng ông Kim có kế hoạch tới Nga trong tháng này để gặp Tổng thống Vladimir Putin nhằm thảo luận về việc cung cấp vũ khí cho Moscow.

Hôm thứ Năm (7/9), Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Li Qiang tại Jakarta, và yêu cầu Bắc Kinh hành động nhiều hơn với tư cách là thành viên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc để giải quyết mối đe dọa hạt nhân của Bắc Hàn.