Song Ngữ: Ngẫm Nghĩ Mùa Vu-lan: Chuyển Hướng Công Nghệ Để Kết Nối Với Tình Thương

Ngẫm Nghĩ Mùa Vu-lan:

Chuyển Hướng Công Nghệ Để Kết Nối Với Tình Thương

Chúc Phú

Có bao giờ bạn ngồi bên mẹ chỉ để lắng nghe chuyện cũ của ngày xưa? Có bao giờ bạn thử làm một nhà báo, phỏng vấn mẹ với miên man câu hỏi mà không nhất thiết phải viết thành bài? Có bao giờ bạn quây quần bên cha, loanh quanh hỏi chuyện cũ, việc nhà, điều này phải làm sao, việc kia phải thực hiện thế nào? Dẫu rằng bạn chỉ hỏi và chăm chú lắng nghe thôi, nhưng tôi tin chắc rằng bạn đang dâng lên cha mẹ một món quà hiếu hạnh, đó là ý vị của hạnh phúc từ sự quan tâm.

Đôi khi chúng ta sống cùng nhau, đi ngang đời nhau, đối diện với nhau nhưng lại chẳng thấy nhau. Bất hạnh của cuộc đời chính là chỗ đó. Càng bất hạnh hơn khi chúng ta ứng xử như thế đối với hai đấng sanh thành. Mới sanh ra thì chỉ biết kêu gào cho đỡ đói, lớn lên chút nữa thì vay công cha, mượn sức mẹ để tồn tại và thành công với đời. Thậm chí có những con người đi gần hết cả cuộc đời mà đối với cha mẹ vẫn là con nợ khó đòi đang chờ ngày vỡ nợ.

Cha mẹ mãi luôn là những chủ nợ đầy từ tâm mà đôi khi chúng ta hành xử chưa cân xứng. Chỉ riêng với khoản quan tâm trong giao tiếp, thử hỏi chúng ta đã làm được những gì? Quan tâm trong công việc tại chỗ làm, với cộng sự thân thương…bẳng những biểu hiện tương đồng tùy theo từng quan hệ; thế nhưng đối với cha mẹ, bạn đã hành xử tương đồng và đúng mực hay chưa? Giả như có được một sự tổng kết công bằng từ các phương tiện truyền thông hiện đại như điện thoại, zalo, viber… thì tôi tin chắc rằng, những cuộc gọi hỏi thăm ba mẹ luôn chiếm một tỷ lệ rất thấp, so với hàng loạt những mối quan hệ mà bạn đang đoanh vây.

Vậy thì, tại sao ngay đây chúng ta không thử định tuyến lại công nghệ đang sử dụng, để kết nối với máy chủ yêu thương là mẹ, là cha? Trong quãng thời gian qua, thành tựu của ngành công nghệ đã định hình nên nhiều kiểu kết nối đa nhiệm mà trong đó cũng hàm chứa tôn chỉ vì hạnh phúc, vì an lạc cho nhiều người. Việc quan tâm và trang bị cho cha mẹ một trong những phương tiện kết nối hiện đại, là một trong những phương cách để kết nối những ân tình. Dẫu biết rằng người già thường không rành về công nghệ, nhưng nếu như có được một sự quan tâm đúng mực và hướng dẫn chậm-từng-chút-một của con cái thì đấng sanh thành của bạn sẽ vận dụng phương tiện dễ dàng

Cần phải thấy, một trong nỗi khổ lớn nhất trên cuộc đời là phải sống trong cô đơn. Người già thường sống trong cô đơn ở nhiều trường nghĩa. Hiểu rõ thực tế này sẽ giúp bạn tăng thêm động lực để đem lại cho song thân một đời sống an ổn về tinh thần: Được gần gũi với con cái, được giao tiếp với người thân, được tham gia với những hoạt động cộng đồng… là những phương cách giúp cha mẹ sống khỏe, sống vui, sống có ý nghĩa trong chặng cuối của của cuộc đời. Nếu bạn đang sống cùng thì hãy thường xuyên thăm hỏi, nếu bạn ở xa thì hãy vận dụng cuộc gọi video call để cha mẹ nghe tiếng, thấy hình. Được giao tiếp và giao tiếp trong thâm tình là một trong những liệu pháp đem đến hạnh phúc không những dành cho con người, cho cha mẹ mà còn đối với vạn loại sinh linh.

Nói thì giản đơn nhưng trong thực tế để thiết lập sợi dây liên lạc, truyền thông đôi lúc không hề dễ dàng, đơn giản. Cụ thể là, với một người cha hơi nghễnh ngãng, với một người mẹ hơi đễnh đoảng thì cuộc thăm hỏi của bạn quả là một trải nghiệm với khá nhiều lúng túng, nhiêu khê. Tuy biết rằng, giao tiếp phải thông qua lời nói, nhưng vẫn có những phương cách để hiểu thông tin qua những biểu cảm phi ngôn từ. Từ thực tế cuộc đời có những cuộc hội thoại ông nói gà, bà nói vịt nhưng vẫn chất chứa và đong đầy những tình cảm yêu thương. Vì lẽ mục tiêu của cuộc nói chuyện đó không nhằm để chuyển tải thông tin mà chỉ để thể hiện một khía cạnh nhiệm mầu của cuộc sống: Sống thì phải quan tâm giao tiếp.

Mùa hiếu hạnh về, cũng là lúc những lễ hội báo hiếu hai đấng sinh thành được cử hành đây đó. Nếu như không đủ duyên tham dự thì bạn vẫn có thể tự tổ chức lễ hội đó theo phương cách của riêng mình. Đó là vận dụng mọi phương tiện để kết nối truyền thông với mẹ, với cha. Khi truyền thông giữa con cái và mẹ cha được thiết lập và giữ vững thì đó cũng là lúc mà hạnh phúc sẽ nảy lộc, đâm chồi.

Reflecting on Vu Lan Season: Using Technology To Connect With Love

Author: Chúc Phú

Translated by Nguyên Giác

Have you ever sat with your mother just to listen to her old stories from the past? Have you ever tried interviewing your mother with endless questions, pretending to be a journalist, without actually having to write an article? Have you ever gone to your father's side, going around asking for stories from the old days and inquiring about things in the house, how they should be done, and how they were done in the past? Even though you are only asking and listening attentively, I am sure that you are giving your parents the gift of filial piety, which brings happiness through caring.

Sometimes we live together, crossing paths and sharing our lives, yet we fail to truly see one another. The sadness of life is present. And it is even more saddening when we behave like that towards the two people who gave us life and raised us. When we were born, we only knew how to cry out of hunger. When we grew up a little bit, we borrowed the hard work of our father and our mother's strength to survive and succeed in life. Some people spend most of their lives as bad debtors, waiting for their parents to default.

Our parents were always benevolent creditors, with whom we sometimes misbehaved. With only care in communication, what have we done? You can be interested in work at work with your dear colleagues... by the similar expressions depending on the relationship; however, towards your parents, have you behaved similarly and properly? If there is a fair summary from modern media such as phone, zalo, viber, etc., then I am sure that calls to inquire about your parents always account for a very low percentage compared to the series of relationships you're dealing with with other people.

So, why don't we try to apply the technology we are currently using to connect with our loving mother and father servers? Over the past decade, the technology industry has made significant advancements that have revolutionized multitasking and have also contributed to the principles of happiness and well-being for many individuals. Caring for and equipping parents with modern means of connection is one way to foster emotional connections. Although we know that the elderly are often not very tech-savvy, with proper attention and slow, step-by-step guidance from their children, your parents will be able to use technology easily.

One needs to recognize that one of the greatest sufferings in life is living in solitude. Old people often experience loneliness in various ways. Understanding this fact will help increase your motivation to provide your parents with a spiritually secure life. Being close to their children and grandchildren, communicating with loved ones, and participating in community activities are ways to help your parents live healthy, happy, and meaningful lives in the last stage of life. If you are living with your parents, take care of them and communicate with them regularly. If you are far away, use video calls to allow your parents to hear your voice and see your picture. Being in a state of love and effectively communicating with others is a therapeutic practice that brings happiness, not only to humans and their parents but also to all living beings.

It is simple to say, but in practice, establishing a line of connection and communication is sometimes not easy or simple. In particular, with a somewhat clumsy father and a slightly sloppy mother, talking with them has been quite an awkward experience. Although we know that communication must be through words, there are ways to understand information through non-verbal expressions. In the reality of life, there are conversations where one person talks about chickens and the other talks about ducks, but the conversation still contains and is filled with loving feelings. Because the purpose of that conversation is not to convey information but only to show a magical aspect of life: to live is to care and communicate.

The season of filial piety has arrived, and it is also the time when festivals to repay debts to parents are celebrated here and there. If you are not fortunate enough to attend, you can still organize the festival in your own way. It is important to utilize all available means to connect and communicate with your mother and father. When communication between children and parents is established and maintained, that is also the time when happiness will flourish.

