Trình Độ Dân Trí Có Ảnh Hưởng Đến Xu Hướng Chính Trị?

Thống Kê Những Tiểu Bang Có Trình Độ Dân Trí Cao Nhất Và Thấp Nhất Hoa Kỳ

Nhiều người Việt sống ở Mỹ nhưng vẫn còn nhiều điều ưu tư về quê nhà Việt Nam. Có thể diễn giải tình hình kinh tế Việt Nam theo những góc độ khác nhau, cả tốt lẫn xấu. Nhưng tình trạng về quyền tự do cơ bản của con người như tự do ngôn luận, tự do tư tưởng chính trị… thì không thể chối cãi rằng Việt Nam đang đứng ở những thứ hạn chót trên thế giới. Nguyên nhân cũng không cần phải bàn cãi: chế độ độc tài đảng trị CSVN.





Nhiều nhà đấu tranh dân chủ trong và ngoài nước vẫn không ngừng tìm cách đem lại cho người dân Việt Nam đầy đủ những quyền con người bằng cách cố thay đổi thể chế độc tài. Nhưng cho đến nay, những nỗ lực đó không đem lại nhiều kết quả. Nhiều người cho rằng lực lượng duy nhất có thể thay đổi thể chế chính trị Việt Nam chính là người dân trong nước. Và phương cách hiệu quả nhất để thực hiện thay đổi chính là nâng cao dân trí của người dân Việt Nam. Khi trình độ dân trí Việt Nam đủ cao, chế độ độc tài sẽ khó mà tồn tại.





Chuyện Việt Nam là vậy, nay trở lại với nước Mỹ. Là một nước đứng đầu thế giới tự do dân chủ, nền chính trị Hoa Kỳ được quyết định bởi chính lá phiếu bầu của người dân. Đảng nào lên nắm quyền, chính quyền theo khuynh hướng cấp tiến hay bảo thủ là do người dân chọn trong các kỳ bầu cử. Nhiều người thắc mắc rằng những khuynh hướng chính trị của người dân Mỹ có liên quan đến trình độ dân trí hay không?





Nước Mỹ là nước của khoa học thống kê. Những con số thống kê có được từ những cuộc khảo sát có uy tín là những số liệu có độ chính xác cao, đáng tin cậy. Đó là sự thật (fact), chứ không phải chỉ là ý kiến (opinion).





Trang mạng tin tức finance.yahoo.com ngày 30/07/2023 có đăng một bảng xếp hạng 20 tiểu bang có trình độ học vấn thấp nhất ở Mỹ. Bảng xếp hạng này dựa trên dữ liệu thống kê từ Cục Điều Tra Dân Số năm 2021 về trình độ học vấn của người dân tại các tiểu bang ở những lứa tuổi khác nhau. Để cho điểm xếp hạng, Yahoo sử dụng phương pháp trung bình có trọng số: dân số trong độ tuổi từ 18-24 có trình độ học vấn dưới trung học phổ thông chiếm trọng số 20%; dân số trong độ tuổi từ 18-24 tốt nghiệp trung học chiếm trọng số 15%; dân số trong độ tuổi từ 18-24 có bằng cao đẳng chiếm trọng số 15%; dân số từ 25 tuổi trở lên có bằng cử nhân chiếm trọng số 20%; dân số từ 25 tuổi trở lên có trình độ sau đại học chiếm trọng số 30%...





Sau đây là danh sách 20 tiểu bang có trình độ học vấn thấp nhất ở Mỹ theo Yahoo Finance.





20. Texas : Điểm 16.60. Hơn 11% thanh niên của Texas chưa tốt nghiệp trung học. Texas cũng xếp hạng thấp về tỷ lệ dân số có trình độ sau đại học.





19. Iowa: Điểm 16.57. Tiểu bang nằm ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ này có tỷ lệ dân số có bằng cử nhân và cao học thấp đáng kể.





18. Florida: Điểm 16.54. Chỉ hơn 20% dân số Florida từ 25 tuổi trở lên có bằng cử nhân; 12.6% có trình độ sau đại học. Hơn 13% thanh niên chưa học xong trung học.





17. Idaho: Điểm 16.53. Tiểu bang phía tây bắc Hoa Kỳ này có 13.3% dân số trong độ tuổi từ 18 đến 24 chưa học xong trung học; và chỉ 10.5% dân số có trình độ sau đại học.





16. Missouri: Điểm 16.51. Gần 42% dân số trong độ tuổi từ 18 đến 24 có bằng cao đẳng hoặc chứng chỉ nghề nghiệp ở Missouri. Tuy nhiên, tỷ lệ dân số có trình độ học vấn cao hơn lại thấp.





15. Ohio: Điểm 16.37. Ohio có hơn 12% dân số sống dưới mức nghèo khổ, có thể là do tỷ lệ người dân có trình độ đại học thấp (18.9%).





14. Kentucky: Điểm 16.18. Tiểu bang nằm ở khu vực Đông Nam này có 10.3% dân số trong độ tuổi 18-24 chưa tốt nghiệp trung học; khoảng 15.9% dân số từ 25 tuổi trở lên có bằng cử nhân; 11.1% có bằng tốt nghiệp sau đại học.





13. Arizona : Điểm 16.02. Gần 15% thanh niên ở Arizona trong độ tuổi từ 18 đến 24 chưa học xong trung học. Khoảng 38.9% có bằng cao đẳng hoặc chứng chỉ nghề nghiệp. Tiểu bang này có tỷ lệ dân số từ 25 tuổi trở lên có bằng cử nhân và cao học thấp đáng kể.





12. Wyoming: Điểm 15.90. Có tỷ lệ người dân có bằng cử nhân và sau đại học khá thấp. Có thể vì vậy mà thu nhập trung bình ở Wyoming là $41,898/ năm, thấp hơn mức trung bình toàn quốc là $45,943.





11. Tennessee: Điểm 15.73. Là một trong những tiểu bang bị ảnh hưởng bởi tình trạng nghèo đói nhất Hoa Kỳ. 14% dân số trong độ tuổi từ 18 đến 24 chưa tốt nghiệp trung học; dưới 20% có bằng cử nhân.





10. Alabama: Điểm 15.54. Chỉ có khoảng 16.6% dân số từ 25 tuổi trở lên có bằng cử nhân.





9. Arkansas: Điểm: 15.52. Ở tiểu bang này, 11.5% thanh niên chưa tốt nghiệp trung học.





8. South Carolina: Điểm 15.46. Gần 15% thanh niên chưa tốt nghiệp trung học; chỉ có 32.6% có bằng trung học.





7. Nevada : Điểm 15.44. Tiểu bang nối tiếng với sòng bạc này có 13.7% người dân trong độ tuổi 18-24 chưa tốt nghiệp trung học.





6. Indiana : Điểm 15.36





5. Oklahoma : Điểm: 15.10





4. Louisiana: Điểm: 14.78





3. Mississippi : Điểm: 14.75. Đây là tiểu bang nghèo nhất ở Mỹ, với tỷ lệ dân nghèo là 18.1%. Đây cũng là tiểu bang báo động về trình độ đại học. Điểm son duy nhất đối với Mississippi về trình độ học vấn là có hơn 43% những người trong độ tuổi 18-24 có bằng cao đẳng.



2. New Mexico: Điểm 14.51. Là tiểu bang lớn thứ năm về diện tích, nhưng lại nằm trong số những bang nghèo nhất và có trình độ học vấn thấp nhất của Mỹ. Gần 20% thanh niên không tốt nghiệp trung học. Chỉ có 16% dân số trong độ tuổi từ 25 trở lên có bằng cử nhân.





1. West Virginia: Điểm 14,42. Là tiểu bang có trình độ học vấn thấp nhất ở Mỹ. Tỷ lệ dân số từ 25 tuổi trở lên có bằng cử nhân là 14.2%, thấp nhất cả nước. 10.8% thanh niên trong độ tuổi từ 18-14 chưa tốt nghiệp trung học phổ thông.





Ngược lại với danh sách này, các tiểu bang như Massachusetts, New Hampshire và Vermont được xem là có trình độ học vấn cao nhất Hoa Kỳ.





Như đã nói ở trên, cách xếp hạng của Yahoo Finance dựa trên các tỉ lệ trọng số khác nhau cho từng cấp độ học vấn. Những tổ chức khác dựa trên cùng số liệu thống kê nhưng có thể có thứ tự xếp hạng khác. Thí dụ như theo Fox 5 New York, năm tiểu bang có trình độ học vấn thấp nhất (theo thứ tự từ thấp đến cao) là West Virginia, Alabama, Arkansas, Louisiana và Mississippi. Cũng theo Fox 5 New York, năm tiểu bang có trình độ học vấn cao nhất là Massachusetts, Maryland, Connecticut, Vermont và Colorado.





Theo newsnationnow.com, năm tiểu bang có trình độ học vấn thấp là West Virginia, Arkansas, North Dakota, Mississippi và Nevada; năm tiểu bang có trình độ học vấn cao nhất là Massachusetts, Maryland, Connecticut, Virginia và New York.





Điểm chung trong những bảng sắp hạng này: West Virginia luôn là tiểu bang có trình độ học vấn thấp, và Massachusetts luôn là tiểu bang có trình độ học vấn cao nhất.





Nhận xét về danh sách xếp hạng trình độ học vấn này, có một thực tế rất dễ nhận ra, đó là hầu hết các tiểu bang có trình độ học vấn cao nhất đều có khuynh hướng chính trị cấp tiến của Đảng Dân Chủ. Ngược lại, hầu hết hầu hết các tiểu bang có trình độ học vấn thấp nhất đều theo khuynh hướng bảo thủ của Đảng Cộng Hòa.









Trong những năm gần đây, khuynh hướng “cấp tiến” hay “bảo thủ” ở một số tiểu bang có thay đổi, biến một số tiểu bang đã từng là thành trì của Cộng Hòa trở thành “tiểu bang chiến trường” và ngược lại. Để cụ thể hóa sự so sánh, trang mạng https://medium.com/ có phân tích số liệu từ kỳ bầu cử tổng thống gần đây nhất vào năm 2020. Theo số liệu thống kê này, những tiểu bang có trình độ học vấn thấp nhất, nghèo nhất lại là quê hương của những người ủng hộ cựu Tổng Thống Trump cuồng nhiệt nhất.

Một vài con số thống kê cụ thể:





- 11 tiểu bang có tỉ lệ cao nhất về dân số có trình độ đại học và sau đại học (Massachusetts, Maryland, New Jersey, Colorado, Virginia…) có tỉ lệ bầu cho Trump trung bình là 39.6%. Ngược lại, 11 tiểu bang có tỉ lệ thấp nhất về dân số có trình độ đại học và sau đại học (West Virginia, Mississippi, Arkansas, Kentucky, Louisiana…) có tỉ lệ bầu cho Trump trung bình là 61.4%.



- 10 tiểu bang có tỉ lệ thấp nhất về dân nghèo (Virginia, Washington, Massachusetts, Hawaii, Colorado…) có tỉ lệ bầu cho Trump trung bình là 42.1%. Ngược lại, 10 tiểu bang có tỉ lệ dân nghèo cao nhất (Mississippi, Louisiana, New Mexico, Kentucky, Arkansas…) có tỉ lệ bầu cho Trump trung bình là 61.8%.



- 10 tiểu bang có thu nhập trung bình gia đình cao nhất (Maryland, New Jersey, Hawaii, Massachusetts, Connecticut…) có tỉ lệ bầu cho Trump trung bình là 40%. Ngược lại, 10 tiểu bang có thu nhập trung bình gia đình thấp nhất (Mississippi, West Virginia, Arkansas, Louisiana, New Mexico…) có tỉ lệ bầu cho Trump trung bình là 60.9%.



Có một trường hợp ngoại lệ rõ ràng trong các thống kê kể trên: New Mexico nằm trong số các tiểu bang nghèo nhất, có trình độ học vấn thấp nhất nhưng hiện nay có khuynh hướng nghiêng về Đảng Dân Chủ. Điều này được giải thích có thể là vì tỉ lệ dân số gốc Hispanic ở đây rất cao (47.7% theo thống kê vào năm 2020).



Những con số thống kê trung thực không biết nói dối. Chúng chỉ là sự thật. Chúng không có ý phê phán một ai đó hiện đang theo một khuynh hướng chính trị nào. Chúng cũng sẽ không thể thuyết phục một người đang theo đảng phái nào chuyển sang đảng đối lập. Suy diễn chúng như thế nào là tùy theo quan điểm của mỗi người.



Chỉ có một điều chắc chắn: những con số thống kê nói lên thực trạng của người Mỹ tại các tiểu bang; cũng như kết quả của những cuộc bầu cử tổng thống minh bạch ở Mỹ thể hiện được nguyện vọng, nhận thức chính trị của đa số người dân tiểu bang đó. Mỗi người dân Mỹ đều có thể làm góp phần thay đổi những con số, những kết quả này thông qua lá phiếu của mình. Đó là hành động của một công dân tốt trong một quốc gia văn minh, dân chủ.

Doãn Hưng

