Con người có thể sống được tối đa bao lâu?

Tuổi thọ trung bình của con người hiện nay là khoảng 80 tuổi. Cũng có một số người có thể thọ hơn 100 tuổi. Ở những nơi như Okinawa (Nhật Bản) và Sardinia (Italy), có rất nhiều người được trường thọ như thế.

Người cao niên nhất trong lịch sử nhân loại là một phụ nữ người Pháp tên là Jeanne Calment, bà thọ đến 122 tuổi. Thời bà sinh ra là năm 1875, thuở đó thì tuổi thọ trung bình là khoảng 43 tuổi.

Nhưng thực sự thì con người có thể sống được tối đa là bao lâu? Đó là một câu hỏi mà loài người chúng ta vẫn luôn quan tâm bấy lâu. Mặc dù mức tuổi thọ trung bình (life expectancy – trung bình số năm mà một người có thể sống) tương đối dễ tính toán, nhưng ước tính mức tuổi thọ tối đa (độ tuổi cao nhất mà con người có thể thọ tới) lại khó khăn hơn nhiều. Trước đây, có nhiều nghiên cứu đã đặt giới hạn tuổi thọ tối đa của con người là khoảng 140 tuổi. Nhưng theo một nghiên cứu gần đây nhất, con người có thể thọ tới gần 150 tuổi.

Tính toán tuổi thọ

Phương pháp lâu đời nhất và vẫn đang được sử dụng rộng rãi nhất để tính toán tuổi thọ trung bình (life expectancy), rồi đến tuổi thọ (lifespan), là dựa vào công trình toán học Gompertz. Phương pháp này được thực hiện lần đầu tiên vào thế kỷ 19, quan sát và tính toán cho thấy rằng tỷ lệ tử vong của con người do bịnh tật tăng theo cấp số nhân theo thời gian, năm này qua năm khác. Về cơ bản, điều này có nghĩa là nguy cơ tử vong của một người – chẳng hạn như do ung thư, bịnh tim và nhiều bịnh khác – tăng gần gấp đôi sau mỗi 8 đến 9 năm.

Công thức có thể được điều chỉnh theo nhiều cách, để giải thích mức độ mà các yếu tố khác nhau (chẳng hạn như giới tính hoặc bịnh tật) ảnh hưởng đến tuổi thọ của một quần thể. Các tính toán của Gompertz thậm chí còn được sử dụng để tính chi phí bảo hiểm y tế. Đó là lý do tại sao các công ty bảo hiểm rất quan tâm đến việc quý vị có hút thuốc không, có kết hôn không và bất kỳ điều gì khác có thể cho phép họ dự đoán chính xác hơn độ tuổi mà quý vị sẽ chết.

Một cách khác để tính xem chúng ta có thể thọ tới bao lâu là xem các cơ quan của chúng ta suy giảm như thế nào theo tuổi tác và cho chạy tốc độ suy giảm đó song song với độ tuổi mà chúng ngừng hoạt động. Thí dụ, chức năng của mắt và lượng oxy mà chúng ta sử dụng trong khi tập thể dục cho thấy một mô hình suy giảm chung khi lão hóa. Hầu hết các tính toán cho thấy các cơ quan của một người bình thường sẽ hoạt động tối đa là tới khoảng 120 tuổi.

Nhưng các nghiên cứu cũng cho thấy sự khác biệt ngày càng tăng giữa mọi người khi họ già đi. Thí dụ, chức năng thận của một số người suy giảm nhanh chóng theo tuổi tác trong khi ở những người khác thì hầu như chẳng có gì thay đổi.

Hiện nay, các nhà nghiên cứu ở Singapore, Nga và Hoa Kỳ đã thực hiện một cách tiếp cận khác để ước tính tuổi thọ tối đa của con người. Sử dụng một mô hình máy tính, họ ước tính rằng giới hạn tuổi thọ của con người là khoảng 150 năm.

Thọ đến 150 tuổi

Về mặt trực giác, cần có một mối quan hệ giữa khả năng tử vong và mức độ hồi phục nhanh chóng và hoàn toàn khỏi bịnh tật. Thông số này là thước đo khả năng duy trì cân bằng nội môi (homeostasis) – trạng thái cân bằng sinh lý bình thường của cơ thể – và còn được gọi là khả năng phục hồi (resilience). Trên thực tế, lão hóa có thể được định nghĩa là mất khả năng duy trì cân bằng nội môi. Thông thường, người càng trẻ tuổi thì khả năng hồi phục sau bịnh tật càng tốt.

Để tiến hành nghiên cứu mô hình hóa, các nhà nghiên cứu đã lấy mẫu máu của hơn 70,000 người tham gia từ 85 tuổi trở lên, và xem xét những thay đổi ngắn hạn về số lượng tế bào máu của họ. Số lượng tế bào bạch cầu (white blood cells) của một người có thể cho biết mức độ sưng, viêm (inflammation) trong cơ thể họ khi bị bịnh, còn khối lượng tế bào hồng cầu (red blood cells) có thể cho biết nguy cơ mắc bịnh tim, đột quỵ hoặc suy giảm nhận thức, chẳng hạn như mất trí nhớ. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã đơn giản hóa dữ liệu này thành một tham số duy nhất, được gọi là chỉ số báo trạng thái sinh vật năng động (Dynamic organisms state indicator – Dosi).

Những thay đổi về giá trị Dosi giữa những người tham gia đã dự đoán ai sẽ mắc các bịnh liên quan đến tuổi tác, mức độ thay đổi như thế nào ở mỗi người, và mô hình hóa khả năng phục hồi mất dần theo tuổi tác. Những tính toán này dự đoán rằng đối với tất cả mọi người – bất kể sức khỏe hay gen di truyền – khả năng phục hồi hoàn toàn mất đi ở tuổi 150, đặt ra giới hạn về lý thuyết cho tuổi thọ của con người.

Nhưng các ước tính thuộc loại này đi kèm giả định rằng sẽ không có tiến bộ hoặc thay đổi nào trong tương lai, chẳng hạn như sẽ không có phương pháp điều trị mới nào cho các bịnh thông thường. Đây là một thiếu sót lớn, vì con người luôn hướng tới những tiến bộ đáng kể trong đời và nó mang lại lợi ích cho một số người hơn những người khác.

Thí dụ, một em bé mới chào đời ngày hôm nay sẽ có thể dựa vào tiến bộ y tế trong khoảng 85 năm tiếp theo để nâng cao tuổi thọ, còn một người hiện nay đã 85 tuổi sẽ bị hạn chế với các công nghệ y tế hiện tại. Do đó, phép tính được các nhà nghiên cứu này sử dụng sẽ tương đối chính xác đối với người cao niên, nhưng kém chính xác hơn đối với người trẻ.

Giới hạn tuổi thọ tối đa tính theo Dosi dài hơn khoảng 25% so với tuổi thọ của bà Jeanne Calment. Vì vậy, nếu muốn thọ lâu hơn thế, quý vị cần ba điều quan trọng. Đầu tiên là gen tốt, thứ có thể hỗ trợ cho một đời trường thọ không quá khó khăn. Thứ hai, một kế hoạch tập thể dục và ăn kiêng tốt có thể kéo dài tuổi thọ lên đến 15 năm. Và cuối cùng, một bước đột phá trong việc biến các kiến thức về sinh học lão hóa thành các phương pháp điều trị và thuốc men có thể làm tăng cường tuổi thọ.

Hiện tại, việc tăng thêm hơn 15-20% tuổi thọ khỏe mạnh ở động vật hữu nhũ bình thường là vô cùng khó khăn, một phần là do sự hiểu biết của chúng ta về sinh học của quá trình lão hóa vẫn chưa đầy đủ. Nhưng có thể tăng tuổi thọ của các sinh vật đơn giản hơn – chẳng hạn như giun đũa – có thể tăng tuổi thọ lên đến mười lần.

Ngay cả với tốc độ tiến bộ hiện tại, chúng ta có thể tự tin kỳ vọng tuổi thọ sẽ tăng lên, bởi vì điều này đã xảy ra kể từ khi Gompertz còn sống vào những năm 1860. Trên thực tế, khi quý vị dành nửa tiếng để đọc bài viết này, tuổi thọ trung bình sẽ tăng thêm 6 phút. Tuy vậy, với tốc độ đó, trong ba thế kỷ nữa, một người bình thường cũng vẫn không vượt qua nỗi mốc tuổi thọ 150 tuổi.

Nguồn: “Is 150 years really as long as we can ever live?” của Richard Faragher, được đăng trên trang TheConversation.com.