Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Địa Phương Tiểu Bang California được thành lập là để cho bạn

New York: Nữ nghị viên được phỏng vấn, bất ngờ bị kẻ lạ bước tới hôn trước ống kính TV rồi bỏ đi. Nữ nghị viên thành phố New York, Inna Vernikov, đã có một khoảnh khắc mà sau này bà gọi là "rất rùng rợn" khi đang trả lời phỏng vấn trên truyền hình hôm thứ Năm. Một phóng viên của CBS New York đang nói chuyện với Vernikov trên bãi biển Brighton ở Brooklyn thì một người đàn ông đi ngang qua bất ngờ tới hôn lên má nữ nghị viên đảng Cộng hòa, NBC News đưa tin. Vernikov rõ ràng là bị sốc hét lên, "Cái quái gì ---?" khi cô quay lại nhìn người đàn ông tiếp tục bước đi với nụ cười hớn hở trên khuôn mặt, cười lớn.