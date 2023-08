Vũ trụ đặt một dấu chấm hỏi cho NASA?

Cơ quan Không gian Hoa Kỳ (NASA) vừa phát hiện ra một “dấu chấm hỏi” nằm lửng lơ giữa không gian xa xôi trong vũ trụ. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)



Viễn Vọng Kính Không Gian James Webb (JWST) đang theo dõi và chụp ảnh một cặp sao đang hình thành, được đặt tên là Herbig-Haro 46/47, để tìm hiểu manh mối về cách Mặt trời đã hình thành. Hai ngôi sao này cách Trái Đất khoảng 1,400 năm ánh sáng và tương đối trẻ, chỉ vài ngàn năm tuổi.

Trên thực tế, Herbig-Haro 46/47 vẫn đang trong thời kỳ ‘thai nghén’ và về mặt kỹ thuật vẫn chưa ‘chào đời,’ sự kiện được đánh dấu khi các ngôi sao bắt đầu tỏa sáng từ phản ứng tổng hợp hạt nhân của chính chúng.

Và trong một hình ảnh mới về Herbig-Haro 46/47, các khoa học gia phát hiện ra một dấu chấm hỏi lơ lửng giữa vũ trụ. Hình ảnh này được chụp từ NIRCam trên James Webb, chụp bằng ánh sáng hồng ngoại, và là hình ảnh có độ phân giải cao nhất về các vật thể từng được nhìn thấy ở những bước sóng này.

Trong hình, ngay bên dưới phần trung tâm là một dấu chấm hỏi màu đỏ rực. Christopher Britt tại Space Telescope Science Institute, người đã giúp lên kế hoạch cho những quan sát này, cho biết vật thể này ở rất xa bên ngoài khu vực lân cận thiên hà của chúng ta, có thể cách tới hàng tỷ năm ánh sáng.

Dự đoán hợp lý nhất được đưa ra về ‘dấu chấm hỏi’ là nó có thể là hai thiên hà đang hợp nhất.

Christopher Britt giải thích: “Sự kiện các thiên hà hợp nhất xảy ra khá thường xuyên. Và các thiên hà có thể hợp nhất nhiều lần trong vòng đời của chúng, bao gồm cả thiên hà của chúng ta, Milky Way, sẽ hợp nhất với Andromeda sau khoảng bốn tỷ năm nữa.”

Với hình dạng dấu chấm hỏi ngoài vũ trụ xa xôi, phần đường cong của dấu chấm hỏi có thể là “phần đuôi” bị tước bỏ khi hai thiên hà xoắn ốc lao về phía nhau.

David Helfand, nhà thiên văn học tại Trường Columbia, cho biết: “Hay thiệt. Nó là một dấu chấm hỏi… Mà biết đâu ta sẽ có thể tìm thấy dấu hai chấm, dấu chấm phẩy và bất kỳ dấu nào khác, bởi vì ta có tới 10,000 vệt sáng nhỏ trong mỗi hình ảnh được chụp cách nhau nửa tiếng.” Số lượng lớn các vật thể phát sáng mà chúng ta tìm thấy chắc chắn sẽ tạo ra một số hình ảnh tình cờ, còn bộ não chúng ta tiến hóa để phát hiện những hình mẫu đó.

Theo Helfand, dấu chấm hỏi có vẻ như là hai đối tượng, đường cong và dấu chấm, nhưng cũng có thể là do nhiều đối tượng tình cờ xếp thành hàng. Chúng cũng có thể chẳng có tương tác gì với nhau.

Britt cảnh báo rằng rất khó để ước tính khoảng cách nếu chỉ dựa trên màu sắc trong hình ảnh. Màu đỏ của dấu chấm hỏi có thể có nghĩa là nó ở rất xa (sóng ánh sáng kéo dài ra khi chúng truyền qua vũ trụ đang giãn nở, chuyển sang bước sóng màu đỏ hơn) hoặc nó ở gần nhưng bị che khuất bởi bụi.

Sẽ cần phải điều tra nhiều hơn để xác định chính xác khoảng cách của ‘dấu chấm hỏi.’ Các khoa học gia có thể sẽ đo các dịch chuyển photometric redshifts, được xác định bởi độ sáng quan sát được qua các bộ lọc khác nhau, nhưng phương pháp này sẽ chỉ cung cấp được ước tính về khoảng cách. Phương pháp quang phổ học (spectroscopy), phân tích ánh sáng từ nguồn để xác định thành phần nguyên tố của nó, có thể tính toán khoảng cách chính xác hơn, nhưng sẽ cần có dụng cụ riêng để đo.

Tính đến nay, đã có hơn 750 báo cáo nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ James Webb và được công bố trên nhiều tạp chí.

Nguồn: “NASA just found a question mark in space. What exactly is it?” của Allie Yang, được đăng trên trang NationalGeographic.