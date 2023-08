Vở Nhạc Kịch Aladdin Của Disney Giới Thiệu Chuyến Lưu Diễn Bắc Mỹ Với Hình Ảnh Mới Mẻ Để Những Khán Giả Mới Được Trải Nghiệm Vở Nhạc Kịch Broadway Nổi Tiếng

New York, NY (10/2022) – Disney Theatrical Productions, dưới sự chỉ đạo của Thomas Schumacher, hiện đang giới thiệu chuyến lưu diễn Bắc Mỹ của vở nhạc kịch Aladdin với hình ảnh mới mẻ, để mang vở nhạc kịch Broadway nổi tiếng này đến với các khán giả mới ở các thành phố và địa điểm mà chuyến lưu diễn trước chưa thể đi đến.

Chuyến lưu diễn mới này sẽ mở màn tại Schenectady, NY ở Proctors vào tháng 10 năm 2022 và sẽ được diễn ở 36 thành phố trong mùa diễn 2022-2023. Để nhận thông tin về chuyến lưu diễn hoặc xem đầy đủ hành trình sản xuất và dàn diễn viên, vui lòng truy cập www.AladdinTheMusical.com/tour

Vở nhạc kịch Aladdin mới này đã thuê khoảng 75 diễn viên nhà hát đi lưu diễn cùng chương trình và khoảng 40 diễn viên địa phương bổ sung ở mỗi thành phố. Cho đến hiện tại, vở nhạc kịch Broadway dài hạn này và chuyến lưu diễn ba năm trước đã thuê mướn hơn 600 nhà sản xuất mảng nhà hát.

Vở nhạc kịch có sự góp mặt của Adi Roy (Aladdin), Marcus M. Martin (Genie), Senzel Ahmady (Jasmine), Anand Nagraj (Jafar), Aaron Choi (Iago), Sorab Wadia (Sultan), Ben Chavez (Omar), Jake Letts (Babkak), Colt Prattes (Kassim), Dwelvan David (Standby Genie, Jafar và Sultan) và J. Andrew Speas (Standby Genie, Sultan và Babkak).

Và những người còn lại trong dàn diễn viên gồm có Alyssa Anani, Carina R. Avila, Daniel Brackett, Brandon Burks, Victoria Byrd, Edward Cuellar, Cody Hernández, Joshua Kenneth Allen Johnson, Tyler Johnson-Campion, Maya Kazzaz, Brandon J. Large, Lauren Mariasoosay, Melissa Hunter McCann, Angelina Mullins, Omar Nieves, Ryan Rodiño, Cameron Sirian, Taylor Mackenzie Smith và Asten Stewart.

“Trong lúc lớn lên, công chúa Jasmine là công chúa mà tôi yêu thích từ thuở nhỏ và tôi luôn muốn được trở thành cô ấy khi trưởng thành. Tôi yêu mến cô ấy đến nỗi khi tôi có em gái lúc 5 tuổi, tôi đã xin cha mẹ mình đặt tên cho em là Jasmine, và họ đã chiều ý tôi”, Senzel Ahmady (vai Jasmine) cho biết. “Jasmine thực sự là vai diễn trong mơ của tôi, khi vở nhạc kịch Aladdin là một sự hòa hợp của nhiều nền văn hóa tuyệt vời, từ Trung Đông, Bắc Phi, Trung Á cho đến Nam Á. Tôi rất tự hào khi là người Trung Á đầu tiên đóng vai Jasmine.”

Vở nhạc kịch Broadway và chuyến lưu diễn Bắc Mỹ trước đó đã nhận được nhiều lời khen từ các ấn phẩm hàng đầu trong cả nước:

“THẦN KỲ NHƯ THẦN ĐÈN! ‘Aladdin’ sẽ “chà” đúng điểm yêu thích của bạn! Khán giả đã bị choáng ngợp ….vở diễn có tiết tấu dồn dập khiến mọi người ngạc nhiên!” – USA Today

“Đó là phép màu của Disney! Bob Crowley đã mang đến một thiết kế rực rỡ khác của Disney. Đạo diễn Nicholaw đã tinh tế nhào nặn toàn bộ vở diễn với kỹ năng tuyệt đỉnh cũng như sự kết hợp hoàn hảo giữa sự lãng mạn và hài hước.” – Associated Press

“Chuyến lưu diễn Aladdin đang tỏa sáng! Điểm hay nhất của vở nhạc kịch là những màn diễn tuyệt vời đầy thử thách, nhưng đặc biệt Aladdin làm tôi nhớ đến sức mạnh phục hồi những câu chuyện âm nhạc đến từ chính những bộ phim hoạt hình được đánh giá cao của Disney.” - Entertainment Weekly

“Bài hát ‘Friend Like Me’ thực sự đã KHIẾN KHÁN PHÒNG VỠ ÒA nhờ tính lan truyền mạnh mẽ của dàn nhạc lớn.”

– Washington Post

“Một vở hài kịch đầy cao trào và ngạc nhiên!” - San Francisco Chronicle

“Một chuyến phiêu lưu tỏa sáng, lung linh, rực rỡ trên thảm bay! Aladdin là vở diễn tuyệt vời, hài hước và đầy tính thời sự - và chắc chắn không chỉ dành riêng cho trẻ em.” - The Hollywood Reporter

Aladdin, vở nhạc kịch nổi tiếng dựa trên bộ phim hoạt hình từng đoạt Giải Oscar, từng có buổi diễn mở màn nhận được giới phê bình đánh giá cao tại nhà hát Broadway New Amsterdam Theatre vào ngày 20 tháng 3 năm 2014. Vở nhạc kịch nhanh chóng trở thành một trong những vở diễn bom tấn mới lớn nhất trong những năm gần đây, phá vỡ 14 kỷ lục nội bộ của New Amsterdam Theatre. Chuyến lưu diễn Bắc Mỹ là một trong sáu vở diễn được biên soạn lại hiện đang được diễn trên khắp thế giới, bao gồm cả các vở ở Broadway, Tokyo, Hà Lan, Mexico City và Đức. Đến nay Aladdin đã thu hút được 14 triệu khán giả trên khắp thế giới.

Giới Thiệu Về Vở Nhạc Kịch Aladdin





Tác phẩm Aladdin do Disney Theatrical Productions sản xuất, với phần âm nhạc do người từng đoạt giải thưởng Tony Award và tám giải Oscar® Alan Menken sáng tác (Beauty and the Beast, Newsies, Sister Act), lời bài hát được viết bởi người đoạt hai giải Oscar Howard Ashman (Beauty and the Beast, The Little Mermaid), người đoạt ba giải Tony Award và ba giải Oscar Tim Rice (Evita, Aida) và người được đề cử giải Tony Award sáu lần Chad Beguelin (The Prom, The Wedding Singer), cùng một quyển sách do Beguelin chấp bút, và được Casey Nicholaw người từng đoạt giải Tony Award đạo diễn và biên đạo (The Book of Mormon).

Aladdin, được chuyển thể từ bộ phim hoạt hình của Disney và chuyện cổ tích có tuổi đời nhiều thế kỷ nằm trong “Nghìn Lẻ Một Đêm”, đã có được diện mạo sân khấu mới mẻ với vở nhạc kịch mới đầy táo bạo này. Hành trình của Aladdin đưa khán giả đến với một thế giới kỳ lạ với chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm, sự hài hước cổ điển và sự lãng mạn vượt thời gian. Tổng phổ của vở nhạc kịch mới này có bao gồm năm bài hát được yêu thích từ nhạc phim từng đoạt giải Oscar và nhiều bài hát khác được đặc biệt soạn riêng cho sân khấu.

Bộ phim hoạt hình Aladdin được Disney cho ra mắt vào năm 1992 và đã chiếm lĩnh phòng vé cũng như giới phê bình, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong năm.

Bộ phim đã giành giải Oscar cho Nhạc Phim Hay Nhất và giới thiệu bài hát nổi tiếng “A Whole New World”, bài hát này cũng đã giành luôn giải Oscar thứ hai cho bộ phim là giải Bài Hát Gốc Hay Nhất. Bản thu âm bài hát này của Peabo Bryson/Regina Belle đã từng giành hạng nhất của bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Aladdin được thiết kế bởi nhà thiết kế sân khấu Bob Crowley người bảy lần đoạt giải Tony, nhà thiết kế ánh sáng Natasha Katz người bảy lần đoạt giải Tony, nhà thiết kế trang phục Gregg Barnes người hai lần đoạt giải Tony và nhà thiết kế âm thanh Ken Travis.

Đội ngũ sản xuất cũng bao gồm cả các nhà thiết kế ảo giác Jim Steinmeyer và Rob Lake, nhà tạo mẫu tóc Josh Marquette và nghệ sĩ trang điểm Milagros Medina-Cerdeira. Đội ngũ âm nhạc do giám sát âm nhạc kiêm giám đốc âm nhạc Michael Kosarin phụ trách, ông cũng là người tạo ra các bản phối âm và nhạc nền kịch, với sự tham gia của nhà hòa âm Danny Troob và nghệ sĩ cải biên nhạc khiêu vũ Glen Kelly. Anne Quart giữ vai trò là người đồng sản xuất.

Tính đến nay, chuyến lưu diễn Bắc Mỹ trước đây với vở diễn Broadway của Casey Nicholaw đã có 1,201 suất diễn ở 41 thành phố, thu hút hơn 2.7 triệu người xem.