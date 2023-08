Nhà báo Ngọc Hà và Du Miên đồng tác giả đã tổ chức buổi ra mắt sách “Việt Eden Địa Đàng Hạ Giới”

Nhà Báo Du Miên và Ngọc Hà

Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Thư Viện Việt Nam 10872 Westminster Avenue, #214 Garden Grove, CA 92843 (714) 657-5500 vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 13 tháng 8 năm 2023 Nhà báo Ngọc Hà và Du Miên đã tổ chức buổi ra mắt sách “Việt Eden Địa Đàng Hạ Giới.”





Hàng trăm quan khách, quý vị nhân sĩ, Luật Sư, Bác Sĩ, các vị lãnh đạo cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể chính trị, các cơ quan truyền thông và đồng hương tham dự, hội trường thư viện không còn chỗ ngồi, một số đồng hương thân hữu phải đứng bên ngoài hành lang.









Từ trái nhà báo Du Miên và nhà báo Nguyễn Ngọc Chấn trình bày về cuốn sách Điều hợp chương trình phần nghi thức khai mạc do Mũ Đỏ Vũ Long Sơn Hải. Sau phần nghi thức chào quốc kỳ phút mặc niệm, tiếp theo Nhà báo CNN Nguyễn Ngọc Chấn giới thiệu Nhà Báo Du Miên đồng tác giả “Việt Eden: Địa Đàng Hạ Giới” lên trình bày về sự ra đời của cuốn sách, ông cho biết đây là cuốn sách lịch sử mà ông và nhà báo Ngọc Hà đã sưu tập hình ảnh và tài liệu suốt 48 năm kể từ khi khởi dựng Little Saigon, từ những năm đầu Bolsa hoang vắng đến ngày nay. Trong khi nhà báo Du Miên trình bày đến đâu thì nhà báo Nguyễn Ngọc Chấn đã cho mọi người xem những hình ảnh cụ thể để theo dõi những diễn tiến từ ngày đầu thành lập.



Trong khi trình bày có những lúc nhà báo Du Miên không dấu được những cảm xúc khi nhắc lại những kỷ niệm, những người đã có công ngày nay đã vĩnh viễn lìa xa chúng ta, ông nhắc đến công sức của những anh em giang hồ thời mới bắt đầu thành lập Little Sài Gòn, ông nhắc đến Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, Cố Thủ Tướng Nguyễn Cao Kỳ ông đã ngậm ngùi nói lời xin lỗi ông nói; “lời xin lỗi tuy muộn màng nhưng ông vẫn phải nói” Nhà báo Du Miên đã nhắc lại từng kỷ niệm, nhắc tên từng người trong đó có Linh Mục Vũ Tuấn Tú, Linh Mục Đỗ Thanh Hà… Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên. Đặc biệt ông nhắc đến một người mới vừa qua đời đó là Đốc Sự Phùng Minh Tiến, người đã bỏ nhiều tâm huyết kể từ giây phút đầu tiên thành lập Little Sài Gòn.



Sau phần trình bày nhiều câu hỏi của những người tham dự đã đưa lên cho nhà báo Nguyễn Ngọc Chấn đọc lên để nhà báo Du Miên trả lời, trong phần trả lời nhà báo Du Miên cũng đã chứng minh cụ thể những hình ảnh, tài liệu qua các cơ quan truyền thông Mỹ-Việt thời bấy giờ.









Một câu hỏi được đặt ra với nhà báo CNN Nguyễn Ngọc Chấn, người đã gắn bó từ ngày đầu việc thành lập Little Sài Gòn trong việc ông thực hiện cuốn phim “Vì Tôi Là Linh Mục” mà CNN Nguyễn Ngọc Chấn đóng vai là Linh Mục như vậy ông có bài bác tôn giáo hay không?





Nghệ sĩ Philip Nam trình diễn văn nghệ Câu hỏi được CNN Nguyễn Ngọc Chấn trả lời: “Sở dĩ ông thực hiện cuốn phim đó là vì lúc đó ông thấy có một số Linh Mục trẻ chân trong, chân ngoài nên ông đã liên lạc với Tòa Tổng Giám Mục Los Angeles và đã được Đức Giám Mục cho phép thực hiện, sau khi cuốn phim ra đời ông có xin ý kiến đức Tổng Giám Mục thì được Đức Tổng Giám Mục trả lời là cuốn phim chẳng có gì lỗi cả, chỉ có ông đóng vai Giám Mục lần chuỗi hạt không đúng vậy thôi.”



Sau phần trình bày của nhà báo Du Miên, ban tổ chức mời mọi người cùng dùng bữa ăn trưa để thưởng thức chương trình văn nghệ của Ban Cổ Nhạc Phương Nam cùng các Nghệ Sĩ Philip Nam, Cẩm Thu, Tuấn Châu, Bảo Quý Ngọc Mai, Quỳnh Hoa trình diễn.



“Việt Eden, Địa Đàng Hạ Giới”, dày 330 trang, hình màu gồm 3 Chương: Chương I (trang 13 đến trang 81), khái quát về Bolsa Ngày Ấy đến Chợ Xuân Chiến Sĩ Cộng Hòa. Chương II (trang 83 đến trang 170) sự phát triển của Little Saigon từ năm 1980 đến năm 1999. Chương III: (trang 171 đến trang 224) tiếp nối sự phát triển của Little Saigon từ năm 1999 đến nay. Phần Phụ Lục (trang 225 đến trang 330).





Trang đầu sách: “Việt Eden Địa Đàng Hạ Giới”

Viết: “Little Saigon quả là báu vật Trời-Phật-Tổ Tiên

ban cho đàn lưu dân Việt.





Bấy lâu nay không thiếu người tìm hiểu gốc gác của Little Saigon: hình thành như thế nào?, tự bao giờ? và nhiều nữa... Có phải Little Saigon tự nhiên mà có? Vậy thì ai đã thành lập Little Saigon? Ai đặt tên Little Saigon? Ai thực sự tranh đấu để chính quyền công nhận tên Little Saigon?





“Việt Eden Địa đàng hạ giới” cống hiến cho quý bạn một số các chi tiết lý thú.” Đây là cuốn sách không thể thiếu trong các tủ sách gia đình. Tài liệu lịch sử để cho các thế hệ mai sau tìm hiểu về nguồn gốc, tổ tiên, tại sao chúng ta hiện diện nơi nầy.

Nhà báo Du Miên là một trong những phóng viên nòng cốt của Nhật báo Trắng Đen ở Sài Gòn. Khi sang định cư tại Hoa Kỳ anh vẫn tiếp tục nghề báo.

Khởi đầu từ báo Hồn Việt San Diego năm 1975… Đồng sáng lập nguyệt san Hồn Việt. Chủ Bút tuần báo Sài Gòn, Trường Sơn, Thời Báo (Chủ Nhiệm: Ngọc Hà)…





Sách dày 335 trang hình màu tuyệt đẹp.





15 SEPT 2023 PHÁT HÀNH TRÊN TOÀN CẦU QUA:

