Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ Kêu Gọi Quyên Góp Cứu Trợ Nạn Nhân Hỏa Hoạn Tại Đảo Maui, Hawaii

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

TỔNG VỤ TỪ THIỆN XÃ HỘI

Chùa An Lạc – 5249 E. 30th Street, Indianapolis, IN 46218 – U.S.A.

Tel.: (317) 545-1234 * (408) 329-3199

__________________________________________

THÔNG TƯ

V/V CỨU TRỢ NẠN NHÂN HỎA HOẠN TẠI ĐẢO MAUI,

TIỂU BANG HAWAII, HOA KỲ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni,

Kính thưa quý đồng hương và thiện nam tín nữ Phật tử,

Thảm họa cháy rừng trên đảo Maui, tiểu bang Hawaii vào đêm 8 tháng 8 năm 2023, đã được thổi bùng lên bởi cơn bão Dora từ hướng tây nam, chuyển thành một cơn bão lửa kinh hoàng vào ngày kế tiếp, san bằng phần lớn thị trấn nghỉ mát, và gần như thiêu rụi cả thành phố Lahaina, khiến trên 300 căn nhà và cơ sở thương mại bị phá hủy hoặc hư hoại, cướp đi mạng sống của 93 người (tính đến ngày Chủ nhật, 13/8), và ước tính gần một nghìn người vẫn còn mất tích.





“Theo Cơ Quan Quản Lý Tình Huống Khẩn Cấp Liên Bang (The Federal Emergency Management Agency / FEMA), chi phí để tái thiết lại Lahaina ước tính khoảng 5.5 tỷ MK, với hơn 2,200 công trình bị hư hại hoặc phá hủy và hơn 2,100 mẫu Anh (850 ha) bị thiêu rụi” (trích nguồn từ VOA).





Đau lòng trước những đau thương mất mát về tài sản lẫn nhân mạng trong thiên tai khủng khiếp này, người con Phật không khỏi chạnh lòng thương xót, vận dụng lòng từ bi, toàn tâm hướng về hải đảo Maui: nguyện góp phần lạc quyên, cứu trợ để chia sẻ cho những người bất hạnh. Tổng vụ Từ thiện Xã hội tha thiết kêu gọi sự đóng góp, hằng tâm hằng sản của chư tôn thiền đức và chư liệt vị.





Mọi đóng góp bằng chi phiếu, xin đề AN LAC TEMPLE hoặc HUYEN KHONG MONASTERY, gửi về một trong hai địa chỉ sau đây: 1) Chùa An Lạc – 5249 E. 30th Street, Indianapolis, IN 46218; hoặc 2) Tu Viện Huyền Không - 14335 Story Road, San Jose, CA 95127. Phần Memo xin vui lòng ghi: “Cứu trợ hỏa hoạn.” Mọi đóng góp của quý vị sẽ có biên nhận với ID Tax của Chùa để quý vị có thể khai miễn thuế nếu cần. Đó là đóng góp tại Chùa, cỏn với Giáo Hội thỉ Tổng Thủ Quỹ sẽ cấp biên nhận của Giáo Hội.





Tịnh tài quyên góp được, Tổng vụ Từ thiện Xã hội sẽ chuyển giao đến Hòa thượng Thích Thông Hải, Đệ tam Phó Chủ tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, Viện chủ Tu viện Chơn Không, Honolulu, Hawaii, để Hòa thượng trực tiếp ủy lạo nạn nhân hỏa hoạn, chia sẻ gánh nặng cho địa phương.





Thành kính tri ân và cầu nguyện cho quý ngài và quý đồng hương Phật-tử vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.





Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Ngày 15 Tháng 08 Năm 2023

Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội

Tổng Vụ Trưởng,

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Nguyên Thiện