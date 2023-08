Số ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng, có nên đi tiêm mũi booster?

Mùa hè đang rộn ràng với những chuyến du lịch, tụ tập, và số người phải vào bệnh viện vì COVID-19 cũng đang tăng nhẹ. Các chuyên gia khuyên mọi người nên sớm đi tiêm mũi vắc xin booster, đặc biệt là những người cao niên và những người có hệ thống miễn dịch yếu. (Nguồn: pixabay.com)

Mùa hè đang vẫy gọi với những chuyến du lịch sôi động, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi số ca nhiễm COVID-19 dần tăng trở lại. Một số tiểu bang ở Hoa Kỳ, số người phải vào bệnh viện do COVID-19 cũng đang tăng, đặc biệt là những người cao niên.

Theo Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Bịnh (CDC), số người phải vào bệnh viện hàng tuần đã tăng nhẹ kể từ giữa tháng 6, từ khoảng 6,300 ca lên hơn 8,000 ca trong tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 7. Kể từ khi kết thúc tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19 vào tháng 5, CDC không còn báo cáo về số ca nhiễm COVID-19 trên toàn quốc. Điều này có nghĩa là các sở y tế của tiểu bang không còn phải báo cáo dữ liệu này cho CDC.

Khuynh hướng này cho thấy khả năng miễn dịch của hầu hết dân số Hoa Kỳ đang suy yếu trước SARS-CoV-2. Lần khuyến nghị về tiêm mũi booster gần đây nhất là vào tháng 4, khi đó CDC khuyên hầu hết mọi người nên đi tiêm liều vắc xin tăng cường nhắm vào các biến thể virus Omicron BA.4 /5. Tuy nhiên, những biến thể này đã bị ‘soán ngôi’ bởi những biến thể mới, thuộc loại XBB, khiến cho khả năng bảo vệ của mũi booster hiện nay không quá cao. Đầu năm nay, các viên chức y tế Hoa Kỳ đã quyết định cập nhật mũi booster vào mùa thu, nhưng vẫn chưa công bố mục tiêu sẽ là biến thể nào, dù có khả năng mũi tiêm mới sẽ tập trung vào một số phiên bản của biến thể XBB đang lưu hành.

Từ giờ tới đó, liệu có nên đi tiêm thêm một mũi booster để ngừa trước không? Theo bác sĩ David Wohl, giáo sư về y khoa tại Institute of Global Health and Infectious Diseases tại Trường University of North Carolina ở Chapel Hill, câu trả lời tùy thuộc vào tình hình cá nhân của mỗi người. Đối với những người cao niên, và đang hoặc sắp đi du lịch hoặc ở gần những người khác, thì đi tiêm mũi booster liền sẽ hữu ích, đặc biệt nếu lần tiêm cuối cùng đã cách đây hơn ba tháng. Wohl nói: “Nếu đã lâu rồi không tiêm vắc-xin mà lại đang bận rộn, thì nên bổ sung càng sớm càng tốt.”

Những mũi booster hiện nay vẫn có thể có hiệu quả

Tương tự với những người có hệ thống miễn dịch yếu, CDC cũng khuyến nghị các đối tượng này nên đi tiêm các mũi booster thường xuyên để duy trì khả năng miễn dịch mạnh nhất có thể. Wohl cho biết mặc dù liều booster hiện tại không nhắm mục tiêu đến các biến thể XBB, nhưng cũng không nên xem thường, vì “nó vẫn có phần nào hiệu quả.” Vắc xin đặc biệt hiệu quả trong việc bảo vệ mọi người khỏi bị bệnh trở nặng trong trường hợp bị nhiễm COVID-19. Đây cũng là lý do tại sao tỷ lệ người phải vào bệnh viện ở Hoa Kỳ vẫn ở mức tương đối thấp.

Còn với hầu hết những người khỏe mạnh và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa hợp lý, chẳng hạn như đeo khẩu trang ở nơi công cộng và trong không gian kín gió, thì việc đợi vài tuần nữa mới đi tiêm mũi booster cũng không sao.

Nhiều chuyên gia khác tin rằng thậm chí những người đang khỏe mạnh mà đi tiêm liều booster thì cũng chẳng thiệt hại gì. Bác sĩ Sandra Kemmerly, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Ochsner Health cho biết: “Tôi tin rằng những người cảm thấy họ có nguy cơ dễ mắc bệnh nặng hơn, hoặc đối với những người vẫn đang khỏe mạnh nhưng muốn được bảo vệ tối đa, đều nên tiêm mũi tăng cường.” Trong tuần này, bác sĩ Kemmerly đã kê toa thuốc điều trị vi rút Paxlovid cho một số bệnh nhân COVID-19, và cũng nhận thấy có nhiều trường hợp phải vào bệnh viện vì COVID-19 hơn.”

Kemmerly chỉ ra rằng những người cần được bảo vệ nhiều hơn không nhất thiết phải là những người có hệ thống miễn dịch yếu, mà có thể họ đang sử dụng nhiều loại thuốc, hoặc đang được điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch nhẹ như prednisone. Nếu bị nhiễm COVID-19, những người này sẽ dễ bị bệnh nặng.

Khả năng miễn dịch do đã từng bị bịnh

Vắc xin không phải là nguồn miễn dịch duy nhất. Cho đến thời điểm này, rất nhiều người đã từng bị nhiễm vi rút rồi, dù đã tiêm phòng hay chưa. Dù không thể nói chắc chắn liệu vắc xin hoặc đã từng bị nhiễm bệnh có mang lại sự bảo vệ mạnh mẽ hơn hay không, nhưng vắc xin sẽ bảo vệ mọi người khỏi bị bệnh trở nặng. Thực tế là, chúng ta chỉ nghe nói về các trường hợp những người được tiêm vắc xin bị nhiễm bệnh, chứ không thể nắm bắt được tình hình những người được tiêm vắc xin rồi tiếp xúc với vi rút mà không bị nhiễm bệnh. Wohl giải thích: “Tôi tin rằng vắc xin mang đến phần nào khả năng miễn dịch giúp chúng ta không bị nhiễm bịnh, hoặc chỉ thoáng qua mà không hề có triệu chứng gì. Nhưng rất khó để nắm bắt điều đó và đưa vào cơ sở dữ liệu.”

Do đó, khả năng bảo vệ mà vắc xin hiện nay mang lại, dù không phải là tối ưu, nhưng vẫn rất quan trọng và có thể góp phần giảm thiểu số ca nhiễm so với những gì chúng ta từng trải qua trong quá khứ. Ít nhất là cho đến khi có một biến thể mới xuất hiệncó khả năng vượt qua tất cả khả năng miễn dịch mà chúng ta hiện có. Lúc đó, chúng ta sẽ quay trở lại bước khởi đầu cho vắc xin, tạo ra một bức tường phòng thủ miễn dịch mới chống lại biến thể đó.

Nguồn:“COVID-19 Cases Are Rising. Should You Get a Booster Shot?” của Alice Park, được đăng trên tạo chí Time.com.