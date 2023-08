Liệu Hoa Kỳ có cạn sạch nước?

Trong vòng 50 năm tới, nhiều lưu vực nước ngọt ở Hoa Kỳ có thể sẽ khó mà đáp ứng đầy đủ nhu cầu về nước của người dân. (Nguồn: pixabay.com)

Theo tạp chí Live Science, biến đổi khí hậu đang gây ra nhiều đợt hạn hán nặng nề và làm cho đất đai khô cằn hơn, ảnh hưởng đến con người và các hệ thống tự nhiên, đặc biệt là ở các tiểu bang khu vực phía tây. Tình trạng càng khô hạn sẽ dẫn đến khí hậu càng khắc nghiệt hơn, đất đai cằn cỗi, gây áp lực lớn hơn đối với sản xuất nông nghiệp và hệ sinh thái.

Nguồn cung cấp nước có thể giảm 1/3 vào năm 2071, khi dân số tăng lên 404 triệu người vào năm 2050, so với 334 triệu hiện nay.

Vậy Hoa Kỳ sẽ cạn sạch nước?

Đơn giản thì câu trả lời là không — nhưng nguồn nước sạch không phải lúc nào cũng có sẵn ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào chúng ta cần.

Nước tuần hoàn liên tục giữa bề mặt Trái Đất và bầu khí quyển. Biến đổi khí hậu sẽ tăng cường chu kỳ tuần hoàn này: Khi nhiệt độ không khí tăng lên, nước bốc hơi vào không khí nhiều hơn, gây ra lượng mưa nhiều hơn.

Lis Mullin Bernhardt, chuyên gia về hệ sinh thái tại United Nations Environment Programme (UNEP), cho biết: “Vấn đề không phải là hết nước, mà là nước có ở đúng chỗ cần hay không.”

Tình trạng thiếu nước nghiêm trọng nhất là ở Tây Nam Hoa Kỳ, đặc biệt là gần Lưu vực sông Colorado, nguồn nước lớn và bền vững duy nhất cung cấp nước cho hơn 40 triệu người ở 7 tiểu bang khu vực này.

Bernhardt nói: “Đó là vựa lương thực không chỉ của Hoa Kỳ mà còn của nhiều nơi trên thế giới.” Biến đổi khí hậu đã khiến cho khu vực này trở nên khô cằn hơn. Nhưng không chỉ có thế, tình hình còn trầm trọng hơn bởi việc thường xuyên lạm dụng quá mức nguồn nước cho nông nghiệp, khiến cho các hồ, sông và hồ chứa bị ‘vắt kiệt.’

Thí dụ, sông Colorado đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng hiện sinh (existential crisis) do bị rút nước suốt hàng thập niên. Dòng chảy của con sông đã giảm khoảng 20% trong thế kỷ qua. Và kể từ năm 2020, khu vực này đã phải hứng chịu một trận “siêu hạn hán” được cho là trận hạn hán nghiêm trọng nhất mà phương Tây từng chứng kiến trong 1,200 năm qua.

Theo một cuộc khảo sát của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ, hơn một nửa lượng nước tưới tiêu đến từ nguồn nước trên mặt đất (surface water), phần còn lại là từ các nguồn nước ngầm (groundwater). Tưới tiêu bằng nước trên mặt đất khá phổ biến ở khu vực phía tây, nơi trồng nhiều loại cây trồng cần nhiều nước, chẳng hạn như cỏ linh lăng (alfalfa).

Ở California, nhiệt độ tăng cao gây ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Nguồn nước ngầm và sông Colorado đang cạn kiệt dần. Thiếu hụt nguồn nước không chỉ gây ảnh hưởng đến sản xuất lương thực, môi trường và nền kinh tế, mà còn làm cho các trận hạn hán và cháy rừng thêm phần trầm trọng.

Vào tháng 4, các viên chức đã đạt được một thỏa thuận mới mang tính lịch sử để bảo vệ lưu vực sông Colorado không bị tụt xuống mức nghiêm trọng trong những năm tiếp tục. Các quan chức liên bang đã đồng ý bảo tồn ít nhất 3 triệu mẫu Anh (370,000 ha) nước từ con sông bằng cách trả tiền cho người dân ở California, Arizona và Nevada để sử dụng nước tiết kiệm hơn. Một mẫu Anh (0.4 ha) đất tương đương với 1 foot (0.3 m) nước, hoặc khoảng 326,000 gallon (1.5 triệu lít).

Còn các bang phía đông thì phải đối mặt với thách thức là kiểm soát quá nhiều nước. Mặc dù mật độ dân số ở khu vực phía đông cao hơn nhiều so với ở khu vực phía tây, nhưng đất canh tác lại ít hơn nên nhu cầu tưới tiêu cũng ít hơn. Và các bang phía đông có nhiều mưa và tuyết hơn các bang phía tây và có độ ẩm khá cao.

Trung bình, khu vực phía đông của Hoa Kỷ có lượng mưa trong 30 năm qua nhiều hơn so với cả thế kỷ 20, theo New York Times. Vì vậy, khu vực này đang phải ứng phó với những trận mưa lớn kỷ lục, kéo theo là những trận lũ quét tàn khốc. Vào tháng 7, một số tiểu bang ở Đông chứng kiến những trận lũ quét chết người. Thống đốc New York Kathy Hochul đã gọi những trận mưa như trút nước ở Hudson Valley là “sự kiện ngàn năm có một.”

Tất nhiên, lũ quét cũng có thể ảnh hưởng đến nhiều khu vực ở phía tây.

Sandi Matsumoto, giám đốc Nature Conservancy California Water Program tại Public Policy Institute of California, cho biết: “California có nguy cơ bị lũ lụt nghiêm trọng và có thể trở thành thảm họa. Đã có những đợt lũ lụt khiến cho hàng trăm dặm Central Valley ngập nước. Rồi thì, rõ ràng, chúng ta cũng bị hạn hán luôn.”

Central Valley của California, một lưu vực bị hạn hán thường có nhiều cây hạt dẻ cười (pistachio) và hạnh nhân (almond), đã hứng chịu những trận mưa lịch sử vào tháng 4. Hàng ngàn mẫu đất nông nghiệp trong khu vực này ngập trong nước. Hồ Tulare (Tulare Lake) đang cạn kiệt được hồi sinh.

Matsumoto nói: “Tôi nghĩ điều quan trọng là phải nhận ra rằng chúng ta có cả hai vấn đề. Quá nhiều nước không đúng thời điểm, và những lúc khác thì lại quá thiếu nước.”

Bernhardt tin rằng kiểm soát nguồn nướ có thể giúp tiết kiệm nguồn cung cấp nước của Hoa Kỳ. Bà giải thích: “Nó liên quan đến việc chúng ta thay đổi cách canh tác, loại thực phẩm chúng ta đang trồng và lượng nước chúng ta sử dụng. Chúng ta cũng cần phải kiểm soát các biện pháp ứng phó với tình hình khắc nghiệt tốt hơn. Khi mưa lớn và có quá nhiều nước cùng một lúc, chúng ta phải có khả năng tích trữ lượng nước đó để sử dụng vào những lúc thiếu thốn.”





