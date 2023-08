Liên Nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật & Tiếng Thời Gian Kỷ Niệm 8 Năm Thành Lập

Trích trang đầu sách: “Little Saigon quả là báu vật Trời-Phật-TổTiên ban cho đàn lưu dân Việt. Bấy lâu nay không thiếu người tìm hiểu gốc gác của Little Saigon: hình thành như thế nào?, tự bao giờ? và nhiều nữa... Có phải Little Saigon tự nhiên mà có? Vậy thì ai đã thành lập Little Saigon? Ai đặt tên Little Saigon? Ai thực sự tranh đấu để chính quyền công nhận tên Little Saigon? “Việt Eden Địa đàng hạ giới” cống hiến cho quý bạn một số các chi tiết lý thú.”