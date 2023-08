Hoa Kỳ Bắt Hai Thủy Thủ Hải Quân ‘Tuồn’ Bí Mật An Ninh Cho Trung Quốc

Chiều 1-7, Hội thảo chủ đề "Phật giáo - Tầm nhìn lịch sử và thực hành" (Buddhism - A Historical and Practical Vision) do Hội Tăng Ni nghiên cứu sinh Việt Nam tại Ấn Độ liên kết với chùa Hương Sen (California, Hoa Kỳ) tổ chức tại Đại học Sharda, bang UP, Ấn Độ.