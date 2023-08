Trump bị truy tố buộc tội âm mưu đảo ngược bầu cử, sắp bận rộn hầu tòa, nhưng vẫn có thể tranh cử?

Ngày 1 tháng 8, Donald Trump đã bị một đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố một loạt tội liên quan đến âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 của Ông. Theo quy tắc tố tụng hình sự liên bang, bị cáo có quyền tham dự toàn bộ phiên xử. Nhưng rất khó có khả năng Trump sẽ hầu tòa ngày này qua tháng nọ. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

Hầu hết mọi người đang thảo luận về các phiên tòa sắp tới của Donald Trump ở New York, Florida – và thứ Ba vừa qua, đại bồi thẩm đoàn ở Washington, D.C. đã truy tố Trump tội âm mưu lừa gạt chính phủ Hoa Kỳ, âm mưu cản trở một thủ tục tố tụng chính thức, âm mưu chống lại các quyền, cản trở và cố gắng cản trở một thủ tục chính thức, sử dụng Bộ Tư pháp để tiến hành "các cuộc điều tra tội phạm bầu cử giả" và cố gắng ngăn chặn chứng nhận bầu cử vào ngày 6 tháng 1/2021. Trump phải ra tòa hai ngày sau đó và các phiên tọa sắp tới tại thủ đô sẽ phải có sự hiện diện của ông. Liệu điều đó có ảnh hưởng đến khả năng vận động tranh cử của Trump cho đề cử ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa?

Theo Hiến pháp Hoa Kỳ, bị cáo có quyền được tham dự các phiên xét xử. Chính phủ không được phép tổ chức các phiên xử vắng mặt bị cáo. Quy tắc này cũng là điểm khác biệt giữa Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Có nhiều nước vẫn cho phép tổ chức các phiên tòa hình sự vắng mặt bị cáo. Thí dụ, Italy đã xét xử và kết án Amanda Knox vì tội giết bạn cùng phòng Meredith Kercher mà không có sự hiện diện của bị cáo. Bản án sau đó đã bị đảo ngược.

Và trong các vụ truy tố liên bang, quy tắc tố tụng hình sự liên bang yêu cầu bị cáo phải tham dự toàn bộ phiên xử. Nhưng điều đó không có nghĩa là bị cáo sẽ phải hầu tòa ngày này qua tháng nọ.

Trong trường hợp của Trump, một câu hỏi đặt ra là: Liệu cựu tổng thống có thể ‘né’ hết các phiên xét xử hay không?

Các vụ truy tố liên bang

Theo Điều Luật 43 của Quy Tắc Tố Tụng Hình Sự Liên Bang, bị cáo “bắt buộc phải có mặt” tại phiên buộc tội (các công tố viên đọc tài liệu buộc tội hình sự với sự có mặt của bị cáo, để thông báo cho họ về các cáo buộc), lúc nhận tội hoặc bào chữa, tại mọi giai đoạn của phiên xử bao gồm lúc buộc tội và phán quyết, và tại buổi tuyên án. Quy tắc này thể hiện quyền hiến định của bị cáo được quyền có mặt tại phiên xét xử mình. Và theo các tiền lệ pháp của Tối Cao Pháp Viện liên quan đến Điều Luật 43, bị cáo bắt buộc phải có mặt khi khởi đầu một phiên tòa hình sự liên bang.

Nhưng sau phiên xử khởi đầu, nhiều tòa án đã công nhận quyền tự nguyện “vắng mặt” của bị cáo trong các phiên còn lại, cho phép họ từ bỏ quyền có mặt. Rất nhiều tòa án đã công nhận rằng thẩm phán xét xử có toàn quyền quyết định cho phép bị cáo vắng mặt nếu bị cáo từ bỏ quyền tham dự phiên xử của mình.

Ngoài ra, điều luật 43 có một ngoại lệ cho phép bị cáo từ bỏ quyền có mặt tại phiên tòa “khi tự nguyện vắng mặt sau khi phiên xử bắt đầu, bất kể tòa án có thông báo cho bị cáo về nghĩa vụ phải ở lại trong thời gian xét xử hay không.”

Vì vậy, nếu Trump cố ý từ bỏ quyền có mặt tại phiên tòa hình sự của chính mình, chủ tọa phiên tòa có thể đồng ý rằng hoàn cảnh đặc biệt của ông – bận tranh cử tổng thống – là đủ cơ sở để thừa nhận và chấp thuận việc từ bỏ quyền này.

Các truy tố tiểu bang

Tương tự, khi Trump phải đối mặt với các cáo buộc cấp tiểu bang, ở New York và cũng có thêm khả năng là ở Georgia, cả hai tiểu bang đều cho phép bị cáo tự nguyện từ bỏ quyền tham dự phiên xử của họ. Hiến pháp và luật của cả hai bang đều bảo vệ quyền có mặt của bị cáo trong tất cả các giai đoạn của một phiên tòa. Họ cũng cho phép bị cáo được từ bỏ quyền này, miễn là tự nguyện chứ không bị ép buộc.

Điều đó có nghĩa là Trump không thể trì hoãn một phiên tòa hình sự bằng cách từ chối tham dự, vì các phiên xử vẫn sẽ diễn ra vì lợi ích của công chúng, ngay cả khi bị cáo tự nguyện vắng mặt.

Nguy cơ gì nếu tự nguyện vắng mặt?

Tuy nhiên, bị cáo từ chối tham dự phiên xử của mình đều có thể phải đối mặt với nhiều hậu quả.

Thí dụ, thẩm phán có thể lý giải rằng việc bị cáo từ chối tham dự phiên xử là một hành động thiếu tôn trọng tòa. Hoặc, trong trường hợp phiên xét xử có bồi thẩm đoàn, các thành viên bồi thẩm đoàn có thể ‘để bụng’ sự vắng mặt tự nguyện của bị cáo.

Là một học giả về luật hiến pháp, bà Stefanie Lindquist tin chắc rằng các luật sư của Donald Trump sẽ khuyên ông tham dự các phiên tòa. Nhưng có vẻ như sẽ chẳng ‘ăn nhằm’ gì với cựu tổng thống, người thường xuyên đặt quan trọng vào việc tập trung chỉ trích pháp luật và gọi mọi nỗ lực pháp lý đối với ông là bức hại chính trị.

Trump có thể sẽ không chịu hầu tòa ngày này qua tháng nọ, với tính khí thiếu kiên nhẫn và khó tập trung ngồi yên của Ông điều này khó xảy ra. Ngay cả khi có quyền được tự nguyện vắng mặt trong một hoặc nhiều phiên xử sắp tới, Trump có thể và có khả năng sẽ hô hào rằng ông đang bị đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: tham dự phiên xử và bỏ tranh cử tổng thống, hoặc không tham dự phiên xử và có nguy cơ mất tự do.

Dù kết quả ra sao, thì cũng sẽ có nhiều người ủng hộ Trump thấy bất bình.

Nguồn: “Trump indicted in Jan. 6 case – but his 3 upcoming trials may not keep him off the campaign trail” của Stefanie Lindquist, được đăng trên trang TheConversation.