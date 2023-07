Cựu TT Trump yêu cầu tòa hủy cáo trạng - Cựu BTTP Barr kêu gọi tôn trọng sự thật

Chính trị nước Mỹ





Vào ngày 13/7/2023, luật sư đại diện cho cựu TT Trump đã kháng cáo tới Tòa án Cấp trên của Quận Fulton và Tòa án Tối cao Georgia - theo các tài liệu nộp vào thứ Năm và thứ Sáu (tóm lược đơn kiện phía dưới), đòi hủy bỏ cáo trạng do Đại Bồi thẩm đoàn đặc biệt Quận thực hiện. Trong đơn kiện đệ trình lên Tòa án Tối cao Georgia, các luật sư của cựu TT Trump cũng yêu cầu tòa đưa ra phán quyết cấm Willis sử dụng bất kỳ bằng chứng nào mà bồi thẩm đoàn điều tra thu được, vốn đã nghe lời khai của khoảng 75 nhân chứng từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023. Ngoài ra Theo New York Post (báo cánh hữu) cho biết các luật sư của cựu TT Trump gửi đơn (11/7/2023) yêu cầu tòa Nam Floria trì hoãn việc xét xử các tài liệu được phân loại cho đến sau cuộc bầu cử năm 2024 vì "lợi ích của nền dân chủ Mỹ". Vào ngày 17/7/2023 tòa Tối cao Georgia đã phản hồi...

A - KIẾN NGHỊ gửi tòa Tối Cao Georgia

No. S230

In the Supreme Court of Georgia

PRESIDENT DONALD J. TRUMP,

Petitioner,

V.

FANI WILLIS,

DISTRICT ATTORNEY, ATLANTA JUDICIAL CIRCUIT,

&

HON. ROBERT MCBURNEY,

SUPERIOR COURT JUDGE, ATLANTA JUDICIAL CIRCUIT,

Kiến Nghị Ban Hành Lệnh Bắt Buộc Và Lệnh Cấm

Đây là đơn khởi kiện xin lệnh bắt buộc và lệnh cấm đối với Bị đơn, Biện lý Quận và Thẩm phán Tòa Thượng thẩm của Tòa Tư pháp Atlanta . Đơn này vừa tìm cách buộc Bị đơn tuân thủ các nhiệm vụ hợp pháp và vừa ngăn chặn việc họ tiếp tục bóp méo các quy trình pháp lý mà mục tiêu của nó là gây tổn hại không thể khắc phục được cho Nguyên đơn. Các tình huống liên quan đến cuộc điều tra có mục đích đặc biệt của đại bồi thẩm đoàn Quận Fulton đối với cuộc bầu cử năm 2020, trong đó Biện lý Quận đã đặt Nguyên đơn vào tầm ngắm. Những tổn thất bao gồm tổn hại về danh tiếng đối với Nguyên đơn khi ông ta tìm kiếm sự đề cử của Đảng mình cho chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ thông qua việc coi thường và vi phạm trắng trợn các quyền hiến pháp cơ bản của ông ta. Và mặc dù đơn khởi kiện ban đầu tại Tòa án này bị từ chối, nhưng các trường hợp ngoại lệ ở đây biện minh cho điều đó - đặc biệt là vì mọi nỗ lực của Nguyên đơn nhằm tìm cách khắc phục trong quá trình bình thường đều bị bỏ qua và Công tố viên Quận đã đưa ra chỉ dấu dẫn đến nhiều bất trắc rình rập. "..."

Sau khi hoàn thành công việc của Biện lý Quận, đại bồi thẩm đoàn có mục đích đặc biệt đã bị giải thể. Họ đã phê duyệt một cáo trạng gồm nội dung, khuyến nghị và quyền tác giả vẫn chưa chắc chắn, vì tình trạng của cáo trạng vẫn còn trong tình trạng lấp lửng. Tuy nhiên, Biện lý Quận đã lên tiếng rằng cô tay sẽ sử dụng bản cáo trạng – từ kết quả của một quy trình bị bóp méo - để đảm bảo một bản cáo trạng trong vòng vài tuần, nếu không phải vài ngày. Nguyên đơn đề nghị hủy bỏ cáo trạng đó và truất quyền Công tố viên Quận. Nguyên đơn đã yêu cầu một thẩm phán khác cứu xét kiến nghị của mình, nhưng Bị đơn, cũng chính là Thẩm phán Tòa án Tối cao, người đã giám sát đại bồi thẩm đoàn có mục đích đặc biệt, đã khẳng định quyền tài phán. Đã hơn 100 ngày trôi qua kể từ khi nộp đơn đó và Thẩm phán giám sát vẫn chưa ra phán quyết. Và trong khi Nguyên đơn đang đồng thời tìm kiếm một văn bản bất thường từ Tòa án cấp trên, giải quyết ngay với mốc thời gian nhanh nhất (theo Unif. Super. Ct. R. 6.7) sẽ không vượt quá thủ tục tố tụng của đại bồi thẩm đoàn, trong trường hợp đó, tổn hại sẽ xảy ra. Do đó, bị mắc kẹt giữa sự thụ động kéo dài của Thẩm phán giám sát và bản cáo trạng không rõ ràng của Biện lý Quận, Nguyên đơn không có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm sự can thiệp của Tòa án này.

Ngay cả trong trường hợp cực kỳ mới lạ có tầm quan trọng quốc gia, người ta vẫn mong đợi các vấn đề diễn ra theo trình tự với thủ tục bình thường trong một khoảng thời gian hợp lý. "..." Bị đơn McBurney (Thẩm phán giám sát) giám sát thủ tục tố tụng của đại bồi thẩm đoàn vì mục đích đặc biệt, đã khẳng định thẩm quyền liên quan đến vụ án nhưng đã từ chối phán quyết về những thách thức của Nguyên đơn đối với các quy trình của đại bồi thẩm đoàn vì mục đích đặc biệt, và giữ quyền ra quyết định phổ biến công khai cáo trạng cuối cùng của mình. Hơn nữa, Thẩm phán giám sát đã lựa chọn phân loại các thủ tục tố tụng của đại bồi thẩm đoàn với mục đích đặc biệt là một tội phạm, điều này cung cấp cho Công tố viên Quận các công cụ để buộc đưa ra bằng chứng, vượt qua các yêu cầu về quyền miễn trừ chủ quyền của tiểu bang và liên bang. "..."

TÌM KIẾM SỰ GIÚP ĐỠ



Để khắc phục những hậu quả trước đây và trong tương lai do Bị đơn giải quyết sai thủ tục tố tụng đại bồi thẩm đoàn vì mục đích đặc biệt của Quận Fulton, Nguyên đơn yêu cầu ban hành lệnh bắt buộc và lệnh cấm:

• Ra lệnh hủy bỏ cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn vì mục đích đặc biệt

và cấm sử dụng nó hoặc nội dung của nó trong bất kỳ thủ tục tố tụng nào trong tương lai, dân sự hoặc hình sự;

• Cấm Biện lý Quận đưa ra bất kỳ bằng chứng nào đạt được thông qua quy trình đại bồi thẩm đoàn có mục đích đặc biệt đối với đại bồi thẩm đoàn thông thường; Và

• Buộc Công tố viên Quận bị xóa tên khỏi danh sách đại diện trong bất kỳ thủ tục nào liên quan đến Nguyên đơn. "..."

Trân trọng đệ trình vào ngày 13 tháng 7 năm 2023 bởi:



-DREW FINDLING, Ga. Bar số 260425 (Ký tên)

-MARISSA GOLDBERG, Ga. Bar số 672798 (Ký tên)

[Theo s3.documentcloud.org/-original_petition-copy.pdf].

B - TÒA ÁN LIÊN BANG NAM FLORIA

• YÊU CẦU trì hoãn ...- Về phía tòa án Liên Bang Nam Florida, cựu Tổng thống Donald Trump yêu cầu việc xét xử các tài liệu mật của ông được lùi lại cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 vì lợi ích của “nền dân chủ Mỹ”. Các luật sư của ứng cử viên hàng đầu 77 tuổi của Đảng Cộng hòa đã đệ đơn vào cuối ngày thứ Hai (11/7/2023) lập luận rằng lịch trình xét xử hiện tại vào ngày 11 tháng 12 là “không hợp lý, sẽ dẫn đến một vụ xử oan”.



Nhóm pháp lý của ông Trump viết: “Vụ án đặc biệt này đưa ra một thách thức nghiêm trọng đối với cả thực tế và nhận thức về nền dân chủ Mỹ của chúng ta. “Tòa hiện chủ tọa một vụ truy tố do chính quyền của một Tổng thống đương nhiệm tiến hành chống lại đối thủ chính trị chính của ông ta, ông ta là ứng cử viên hàng đầu cho chức tổng thống Hoa Kỳ.”

Sẽ là “thách thức” không công bằng đối với Trump khi tự bảo vệ mình trong một vụ kiện pháp lý “chưa từng có” vì bị cáo buộc cất giấu các tài liệu tuyệt mật của Tòa Bạch Ốc trong khi tranh cử tổng thống một lần nữa, Waltine Nauta lập luận rằng việc nộp đơn thay mặt cho phụ tá của ông và đồng phạm.



“Việc tiến hành xét xử trong thời gian trong quá trình bầu cử tổng thống đang diễn ra sẽ tạo những thách thức phi thường trong quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn và hạn chế khả năng đảm bảo một phiên tòa công bằng và không thiên vị," theo tài liệu.



Ông Trump bị buộc tội tham gia vào một âm mưu che giấu các tài liệu phân loại của Tòa Bạch Ốc khỏi các nhà điều tra liên bang bằng cách giấu chúng tại biệt thự Mar-a-Lago ở Florida . Ông ta đã tuyên bố không có tội và lặp đi lặp lại lời chỉ trích các cáo buộc trong bản cáo trạng gồm 38 điểm như một cuộc truy lùng phù thủy nhằm ngăn ông ta giành lấy quyền lực. Nauta cũng tuyên bố không có tội vào tuần trước.

Cả hai cũng có khả năng lên kế hoạch cho các thách thức pháp lý “đáng kể” đối với các cáo buộc, bao gồm cả “tình trạng phân loại có mục đích của một số tài liệu có vấn đề trong vụ kiện này,” hồ sơ hôm thứ Hai cho biết. Ngay cả ngoài những mối quan tâm chính trị, ḍng thời gian cấp bách được coi là “không thực tế” và “không thể xác định được” do “khám phá sâu rộng và phức tạp” cần thiết trong vụ án. “Việc chính phủ yêu cầu bắt đầu một phiên xét xử quy mô lớn như vậy trong vòng sáu tháng sau khi bị truy tố là không hợp lý, không công bằng sẽ dẫn đến sự sai sót trong việc áp dụng pháp luật," theo lời bào chữa trong đơn. Vào ngày thứ Ba (11/7/2023), thẩm phán Aileen Cannon đã hoãn phiên tòa được dự trù vào thứ Sáu sang ngày 18 tháng 7. (Theo New York Post)

• PHẢN HỒI của Công tố JACK SMITH - Ủng Hộ Đề Nghị Bổ Sung Lịch Trình Và Đề Nghị Sắp Xếp Thời Gian Mới

UNITED STATES DISTRICT COURT

SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA

WEST PALM BEACH DIVISION

CASE NO. 23-80101-CR-CANNON



UNITED STATES OF AMERICA,

Plaintiff,

v.

DONALD J. TRUMP and

WALTINE NAUTA,

Defendants.

Công tố Đặc biệt Liên bang gửi thư phản hồi Ủng hộ Đề nghị Bổ sung Lịch trình và Đề nghị Sắp xếp thời gian mới (ECF No. 34, “Mot.”). Trong câu trả lời phản đối Đề xuất (ECF No. 66, “Resp.”) các bị cáo Trump và Nauta khẳng định một cách rõ ràng rằng họ không thể có một phiên tòa công bằng trước khi kết thúc cuộc bầu cử tổng thống tới, yêu cầu Tòa án rút lại Lệnh về Lịch trình hiện tại (ECF No. 28), và yêu cầu Tòa án không xem xét thời gian tới một ngày xét xử mới cho đến sau một thời gian không xác định. Phản hồi tại trang 9, 10. Không có cơ sở pháp lý hoặc sự thật để tiến hành một cách không xác định và không rõ ràng như vậy, và các bị cáo không cung cấp bất kỳ cơ sở nào. Vì những lý do được thảo luận dưới đây và trong Đề xuất của Công tố Đặc biệt, Tòa án nên đặt lại ngày xét xử về vụ kiện này vào ngày 11 tháng 12 năm 2023.

I. Nguyên tắc pháp lý áp dụng

Các cơ sở mà các bị cáo đề nghị Tòa hoãn lịch định ngày xử án được tóm gọn như sau: (1) các vấn đề pháp lý quan trọng chưa từng có tiền lệ, (2) lượng tài liệu khổng lồ cần thu thập chứng cứ, (3) qui trình CIPA đang chờ giải quyết , (4) khả năng các đơn kiến nghị chấm dứt vụ án của họ có thể thành công, (5) việc không thể lựa chọn một bồi thẩm đoàn công bằng cho phiên tòa và (6) lịch trình cá nhân của các bị cáo và luật sư của họ. Tuy nhiên, không có điều gì chứng minh rằng các lập luận này đòi hỏi Tòa phải thiết lập một lịch trình hoàn toàn linh hoạt như các bị cáo đề nghị. "..."

III. Quá trình thu thập chứng cứ không đủ cơ sở để hoãn vụ xử án



Các khẳng định của các bị cáo về lượng tài liệu cần thu thập chứng cứ không chứng minh được việc hoãn cuộc xử án một cách cẩn thận và có tổ chức mà Công Tố Đặc biệt đã cung cấp và sẽ tiếp tục cung cấp trong tương lai gần hoàn toàn phù hợp với lịch trình xử án đó. Trong việc lập luận ngược lại, các bị cáo đã bỏ qua thông tin quan trọng về việc Công Tố Đặc biệt cung cấp tài liệu chứng cứ, bao gồm các biện pháp Công Tố Đặc biệt đã thực hiện để làm cho quá trình xem xét liên quan đến các bị cáo hiệu quả nhất có thể. "..."

Tóm lại, Công Tố Đặc biệt đã nhanh chóng cung cấp thông tin phát hiện kỹ lưỡng theo cách có tổ chức, bao gồm việc cung cấp sớm tài liệu theo Đạo luật Jencks. Cần nhấn mạnh rằng Công Tố Đặc biệt đã yêu cầu hoãn phiên xử gần 4 tháng, một phần vì cần cho cả hai bên xem xét và xử lý thông tin phát hiện. Không có lý do liên quan đến thông tin phát hiện để kéo dài thêm việc lựa chọn bồi thẩm đoàn cho vụ án này đến tháng 12 năm 2023. "..."

V. Các lập luận còn lại của bị cáo không có giá trị.

Cuối cùng, yêu cầu về lịch làm việc của các bị cáo không cung cấp cơ sở để hoãn xử án trong vụ này. Nhiều bị cáo bị truy tố có công việc đòi hỏi nhiều thời gian và năng lượng hoặc phải di chuyển nhiều. Đạo luật xét xử nhanh không đề cập đến yếu tố như vậy như một cơ sở để hoãn xử án và Tòa không nên nhúng tay vào vấn đề này. Bị cáo cũng cho rằng "lịch trình xử án của luật sư làm cho việc chuẩn bị cho vụ án này gần như không thể đạt được vào tháng 12 năm 2023.

Vì tất cả những lý do trên, Tòa án nên từ chối lời yêu cầu của Bị đơn nhằm cứu xét trì hoãn ngày xét xử và nên ấn định việc lựa chọn bồi thẩm đoàn cho ngày 11 tháng 12 năm 2023.

Trọng kính

JACK SMITH

Công tố đặc biệt (ký tên)

XÁC NHẬN về việc chuyển tiếp tài liệu - Tôi xin xác nhận rằng vào ngày 13 tháng 7 năm 2023, tôi đã gửi tài liệu trên đây qua hệ thống CM/ECF đến Thư ký Tòa án, và đồng thời gửi thông báo qua hệ thống để thông báo cho luật sư của các bên bằng cách gửi tài liệu điện tử.



David V. Harbach, II (Ký tên)

[Theo Courthouse News: Government’s Reply In Support Of Its Motion For Continuance And Proposed Revised Scheduling Order.pdf ].

Theo New York Post - Cựu Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr cho biết vào thứ Hai (19/6/2023) rằng cáo trạng chống lại cựu ông chủ của ông ta là Donald Trump, vì tình nghi xử lý sai các tài liệu mật là "hoàn toàn do chính ông tự tạo ra" và "không phải là kết quả của một cuộc truy tố bất công của chính phủ - is “entirely of his own making” and “not the result of unfair government prosecution.”





"Vì lợi ích của đất nước, đảng của chúng ta và sự tôn trọng cơ bản đối với sự thật, đã đến lúc các thành viên của Đảng Cộng hòa nhìn nhận sự thật khó khăn về hành vi của Tổng Thống Trump và những hệ quả của nó." Barr viết bài trong mục ý kiến của Tạp chí The Free Press. "Nỗ lực quảng bá Trump như là một nạn nhân trong vụ tài liệu Mar-a-Lago là tuyên truyền chính trị thiếu minh bạch." -[Theo NY Post: Ex-AG Barr says Trump docs indictment entirely of his own making].

C – PHÁN QUYẾT của 2 Tòa án...

• Tòa Liên Bang Nam Florida -- Ngày 21-7, thẩm phán liên bang Mỹ Aileen Cannon ấn định ngày xét xử cựu tổng thống Donald Trump về vụ tài liệu mật vào ngày 20/5/2024.

• Tòa Tối Cao Georgia -- Supreme Court of Georgia - Case No. 2301134 - July 17, 2023

The Honorable Supreme Court met pursuant to adjournment. The following order was passed:

President Donald J. Trump v. Fani Willis et al "..."

Liên quan đến yêu cầu của Nguyên đơn nhằm tước quyền của Willis đại diện cho bất kỳ bên nào trong bất kỳ thủ tục nào liên quan đến ông ta, chúng tôi chỉ nhận thấy rằng Nguyên đơn đã không trình bày trong đơn khởi kiện ban đầu của mình về các sự kiện hoặc luật pháp cần thiết để thuyết phục tòa án này tước quyền Willis vào thời điểm hiện tại dựa vào hồ sơ nộp tại tòa. Vì những lý do bổ sung này, Nguyên đơn đã không chứng minh được rằng trường hợp này thể hiện một trong những trường hợp cực kỳ hiếm hoi trong đó quyền tài phán ban đầu của Tòa án này nên được viện dẫn, và do đó, đơn kiện bị bác bỏ.

Supreme Court Of The State Of Georgia

Clerk’ Office, Atlanta (Ký tên)

[Theo Documnetcloud Org: PRESIDENT DONALD J. TRUMP v. FANI WILLIS.pdf]

D - ỨNG CỬ VIÊN HÀNG ĐẦU

Theo NY Post cựu TT Trump là “ứng cử viên hàng đầu”... Hiện tại tuy phải đối diện với một số vụ tố tụng, nhưng theo viên chức chiến dịch ủy ban gây quỹ của cựu Tổng thống Trump đã thu được hơn 35 triệu đô la thuộc quý 2/2023. Con số này gần gấp đôi so với 18,8 triệu đô la mà ủy ban gây quỹ này đã thu được trong quý đầu năm 2023. Còn theo cuộc thăm dò dư luận mới nhất của tổ chức Fivethirtyeight, ứng cử viên Trump dứng đầu danh sách các ứng viên thuộc đảng Cộng Hòa, tỉ lệ ủng hộ đạt được 49%, còn ứng cử viên DeSantis đứng thứ hai với 20%.

-- Đào Văn