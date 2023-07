Vị tướng hàng đầu của Ukraine: chúng tôi sẽ đánh trận theo cách riêng của mình

You once asked me if there is true love in this life. This overwhelmingly difficult question is difficult not only for me but for so many people at all times in human history. And this is also a topical and sensitive question for many population groups of all ages..../...Bạn đã từng hỏi tôi: giữa cuộc đời này có tình yêu chân thật hay không? Câu hỏi quá sức hóc búa này, không phải khó đối với riêng tôi, mà khó trả lời cho rất nhiều người trong từng thời đại. Vì đây chính nội dung câu hỏi mang đầy tính thời sự và nhạy cảm của nhiều giới, mọi lứa tuổi.