Một liệu pháp mới giúp điều trị ù tai

Các nhà nghiên cứu đang phát triển một liệu pháp mới kết hợp giữa kích thích âm thanh và điện từ, hứa hẹn sẽ giúp giảm bớt một nửa chứng ù tai. (Nguồn: pixabay.com)

Hiện nay, có khoảng 10% người dân Hoa Kỳ mắc bệnh ù tai (tinnitus) dạng nặng. Chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi trong tai luôn có tiếng ù ù và o o dù không có bất kỳ tác động nào từ môi trường bên ngoài. Tuy nhiên, giờ đây, những người bị ù tai sẽ có thêm niềm hy vọng, bởi sắp có một phương pháp điều trị kết hợp sử dụng âm thanh và kích thích điện từ.

Một nguyên nhân gây ra chứng ù tai là do sự hoạt động quá mức của lưng hạt nhân ốc tai trong thân não (DCN). Đây là nơi giải quyết các tín hiệu âm thanh cùng với các kích thích giác quan khác.

Cho nên, tiếng rít và o o do chứng ù tai gây ra không hẳn trăm phần trăm là bệnh lý của hệ thống thính giác của não bộ. Có tới 80% những người mắc chứng ù tai bị dạng “somatic tinnitus” tạm dịch: ù tai bản thể, trong đó những tiếng o o được tạo ra hoặc thay đổi do chuyển động của đầu hoặc cổ. Trong một thử nghiệm lâm sàng gần đây, Susan Shore và các đồng nghiệp từ University of Michigan đã sử dụng một quy trình mới để làm giảm đáng kể các triệu chứng ù tai. Chuyên gia về chứng ù tai Berthold Langguth của University of Regensburg ở Đức, cho biết: “Tôi nghĩ nghiên cứu này sẽ mang lại hy vọng cho tất cả những người bị ù tai.”

Nhóm của Shore đã phát triển một phương pháp giải quyết “lưỡng giác” (bisensory), bao gồm tai nghe nhét trong tai (in-ear headphone) và hai điện cực được gắn bên ngoài, mang đến sự kết hợp giữa kích thích âm thanh và điện từ để giảm hoạt động trong DCN. Mức độ kích thích được cá nhân hóa đối với tình trạng của mỗi người. Nghiên cứu có sự tham gia của 99 người bị ù tai dạng bản thể, mỗi người trong số họ được cung cấp một thiết bị nguyên mẫu để điều trị tại nhà trong suốt quá trình nghiên cứu.

Trong giai đoạn đầu của nghiên cứu, các thành viên của nhóm thử nghiệm đã trải qua điều trị trong 30 phút/ngày trong sáu tuần. Các thành viên của nhóm đối chứng cũng gắn các điện cực gần tai và trên cổ, nhưng không có xung điện từ mà chỉ được điều trị bằng âm thanh thuần túy. Bởi vì không thể cảm nhận được các xung điện từ, nên không ai biết mình thuộc nhóm nào.

Sau giai đoạn đầu là giai đoạn thứ hai với sáu tuần tạm nghỉ, tiếp theo giai đoạn ba: hai nhóm được điều trị với phương pháp ngược lại trong sáu tuần nữa. Sau giai đoạn đầu tiên, chứng ù tai trong nhóm thử nghiệm thật đã giảm đáng kể và việc điều trị mang lại những lợi ích lâm sàng có ý nghĩa. Những người tham gia nhóm thử nghiệm cho biết, sau giai đoạn một, tiếng o o chỉ còn một nửa. Ngay cả trong thời gian tạm nghỉ ở giai đoạn hai, tình hình vẫn tiếp tục được cải thiện. Hiệu quả kéo dài đến 36 tuần. Langguth nói: “Theo đánh giá của tôi, đây là một quy trình đầy hứa hẹn.” Nhóm nghiên cứu đang muốn nhanh chóng đưa phương pháp mới thông qua quá trình chuẩn thuận và đưa ra thị trường.

Nguồn: Tạp chí “New Tinnitus Therapy Can Quiet Torturous Ringing in the Ears” của Anton Benz, được đăng trên trang ScientificAmerican.